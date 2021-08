Prezident dostává do mediálního prostoru otázky, které by se řešit neměly, míní bezpečnostní expert

V případu možného odposlouchání prezidentových spolupracovníků Bezpečností informační službou nedošlo k porušení zákona. Řekl to pro Radiožurnál bezpečnostní expert Jan Paďourek. Prezident Miloš Zeman podle něj dostává do mediálního prostoru otázky, které by se řešit neměly. Ať už jsou to odposlechy či výpady proti komisi pro kontrolu BIS. Za prezidentovým jednáním vidí tlak na odstoupení šéfa BIS Michala Koudelky a snahu o dehonestaci služby. Rozhovor Praha 14:29 26. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman | Foto: Michal Růžička | Zdroj: MAFRA/Profimedia

Z toho, co zatím o tomto případu víme, došlo podle vás - ať už z jedné nebo druhé strany sporu - k nějakému porušení zákona?

Z mého pohledu, jak to mohu vidět pouze v mediálním prostoru, k žádnému porušení nedošlo. Nevidím tam absolutně nic.

Měli by být podle vás ústavní činitelé vyňati z působnosti BIS a dalších jiných služeb, protože prezidentovi se nelíbí, že BIS podle něj odposlouchávala některé ústavní činitele. A podle něj jí to nepřísluší.

Neprokázalo se, že Bezpečnostní informační služba nějaké ústavní činitele odposlouchávala. Ústavní činitelé, ostatně jako všude v demokratickém světě, jsou součástí platné jurisdikce státu. A není absolutně důvod, pokud vznikne zákonná potřeba odposlechu, aby z toho byli vyňati. To si nemyslím.

O Janu Paďourkovi Jan Paďourek z CEVRO Institutu je pedagog, člen katedry bezpečnostních studií, bezpečnostní expert se specializací na zpravodajské služby a bezpečnostní hrozby a bývalý náměstek ředitele pro analytiku a zahraniční styky Úřadu pro zahraniční styky a informace. Působí i na Policejní akademii ČR v Praze.

Pokud si prezident půjčuje telefon někoho, kdo je odposloucháván, dá se z toho usoudit, že byl také odposloucháván? A bylo by to nezákonné?

Pokud pan prezident toto dělá, tak se to může stát. V tu chvíli, kdy by došlo k zaznamenání rozhovoru, tak se v bezpečnostní organizaci maže, protože není důvod ho dále nějakým způsobem využívat. Je to rozhovor, který byl zaznamenán víceméně náhodně v souladu se sledováním úplně jiné osoby.

Je BIS dostatečně kontrolovaná? Podléhá stejné kontrole jako tajné služby v jiných evropských demokratických zemích?

Má to určitou paralelu, určité srovnání. Na druhou stranu si myslím, že tato diskuse o kontrole zpravodajských služeb bude vznikat dál a dál. Budou se objevovat nové otázky, jestli kontrolu nějakým způsobem zpřísnit, nebo ne.

Myslím, že tam vede cesta, která již byla českou vládou naznačena, v tom smyslu, že by mohla vzniknout kolokvium VIP a obecně uznávaných osobností, jako je tomu například ve Velké Británii, kdy by tyto osobnosti mohly za určitých okolností nahlédnout v rámci kontroly třeba i do živých svazků, živých kauz a uklidnit veřejnost, že je vše v pořádku.

Jak si vysvětlujete tu nedůvěru prezidenta vůči sněmovní komisi pro kontrolu BIS? Řekl, že žádná komise nikdy nic nevyšetřila. Připomenu, že v této komisi jsou zástupci všech parlamentních stran.

Je to ukázka toho, že pan prezident dostává do mediálního prostoru otázky, které by se nikdy řešit neměly. Ať už jsou to odposlechy nebo takovéto invektivy.

Jestli má pan prezident nějaké připomínky k práci těchto – z mého pohledu významných – institucí a komisí, tak má spoustu jiných nástrojů, jak to řešit, aby se kvalita činnosti těchto institucí zlepšila.

A tím důvodem, proč to prezident dělá, je podle vás co?

Je to jednoznačně pokračování a stále se zvyšující tlak na odstoupení ředitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky a dehonestaci Bezpečnostní informační služby jako takové.