Senátor Láska: Spojenci se mohou obávat, že Koudelku nahradí někdo, kdo bude vynášet informace do Ruska

„Jsou nějaká pravidla, která by se měla dodržovat. Osud pana Koudelky už měl být dávno vyřešený,“ říká bývalý náměstek zahraniční rozvědky Jan Paďourek z Katedry bezpečnostních studií CEVRO Institutu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jan Paďourek: Nedává logiku Koudelku léta chválit a pak mu neprodloužit mandát

„Správné řešení je, aby minimálně půl roku před koncem mandátu bylo zřejmé, kdo bude nadále ředitelem Bezpečnostní informační služby,“ přidává se ke kritice senátor Václav Láska (SEN 21). Podle něj už vláda v tuto chvíli vybírá jen ze špatných řešení.

Velmi negativně vnímá v této otázce váhání premiéra. Ten je podle Lásky vůči prezidentovi, který Koudelku opakovaně odmítl povýšit do generálské hodnosti, v submisivní pozici a nemá odvahu Hradu vyhovět, ani nevyhovět.

Za podivnou označuje celou situaci i bývalý ministr vnitra František Bublan (ČSSD). „Nevidím důvod, proč by měl skončit, spíš vidím opačné důvody – proč by měl zůstat. Pravda je taková, že není důvod pana Koudelku ve funkci nepotvrdit, je tady pouze snaha jedné ústavní osoby, aby nepokračoval.“

Až po volbách?

Premiér Babiš připustil, že by obsazení pozice šéfa Bezpečnostní informační služby mohla dořešit až vláda vzešlá z říjnových voleb. Jakékoliv rozpaky v tomto ohledu ale mohou vzbuzovat nedůvěru zahraničních bezpečnostních složek, varuje senátor Láska.

„Některé země se mohou obávat, že se to u nás zvrtne tak, že místo pana ředitele Koudelky přijde nějaký rezident z Hradu, který v nejhorším případě bude vynášet informace do Ruska.“

Pokud by spojenci cítili silný tlak nebo vliv na východ orientovaného prezidenta, mohl by se skutečně tok informací zmírnit, nebo dokonce filtrovat, uznává Bublan. „Partneři by se obávali o naši spolehlivost, a to by nemělo dobrý vliv na práci služby, protože dnes bez spolupráce není nic možné.“

Tyto obavy sdílí i expert Jan Paďourek, který apeluje na vládu, aby situaci vyřešila co nejrychleji. „I z mého hlediska už je docela pozdě,“ říká a dodává, že celá situace nedává smysl.

„Nemá logiku, aby vláda pana Koudelku léta chválila, šestkrát ho navrhla na povýšení do generálské hodnosti a nakonec mu neprodloužila mandát. Z tohoto hlediska by neprodloužení mandátu muselo být vykládáno jako ústupek Rusku.“

Poslechněte si celý audiozáznam Speciálu Lukáše Matošky.