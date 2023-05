BIS pod Koudelkovým vedením pracuje dobře. Chybí ale nezávislá kontrola, hodnotí komentátor Fendrych

Ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka se od nového prezidenta Petra Pavla dočkal povýšení do generálské hodnosti, které mu odpíral Miloš Zeman. „Nejde o pana Koudelku, i když pro něj to má také své výhody, když je generálem. Zeman tím, že na mezinárodní jednání vysílal ‚jen plukovníka‘, tak poškozoval Českou republiku,“ míní komentátor serveru Aktuálně.cz Martin Fendrych. Praha 22:09 10. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zeman tím, že na mezinárodní jednání vysílal ‚jen plukovníka‘, poškozoval Českou republiku,“ míní Fendrych. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Za vším prý byla snaha bývalého prezidenta mít co nejlepší vztahy s Ruskem a Čínou, přičemž BIS varovala před činností jejich agentů v Česku a vyvrátila také prezidentovo tvrzení, že se na českém území vyráběl nebo skladoval nervový jed Novičok používaný ruskou tajnou službou k likvidaci nepřátel.

„Vycházíme z toho, že tajná služba pracuje ve prospěch státu. To BIS dělala, a proto vznikl ten spor s Milošem Zemanem. Také se ale mohlo stát, že by ve prospěch státu a našich občanů nepracovala, jako to po desetiletí dělala komunistická StB. Takže je tu možnost, že se ta služba zkazí, a je strašně důležité, kdo ji vede a jakou máme vládu i prezidenta,“ zdůrazňuje.

Dokladem, že BIS dělá svou práci dobře, je prý vyhoštění desítek ruských diplomatů a agentů v souvislosti s kauzou výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014, za kterým stály ruské tajné služby.

„Odhalení přišlo až v roce 2021, je jasné, že by bylo bývalo lepší, kdyby to služba odhalila dříve. Myslím, že to bylo prakticky nemožné, stalo se tak díky sérii náhod. Přesto by někdo mohl říci, že tohle byla chyba,“ připouští novinář.

Chybí nezávislá kontrola

Investigativní novinář Jaroslav Kmenta kritizoval Koudelku za to, že BIS nechránila ekonomické zájmy státu v souvislosti se střetem zájmů expremiéra Andreje Babiše (ANO). Podle Fendrycha to ale bylo spíše úkolem policie, protože ředitel BIS je podřízen premiérovi.

„Po léta jsme zažívali naprosto absurdní situaci, kdy prezident šel proti řediteli tajné služby. Je s podivem, že to ta služba celkem přežila.“ Martin Fendrych (komentátor Aktuálně.cz)

„Ředitel BIS by měl mít především vztah se svojí službou a zaměstnanci a pak s premiérem, jehož je přímým podřízeným. Musí premiéra akceptovat, poslouchat a být schopen přijmout úkoly od ministrů, případně prezidenta republiky. Čili ideální je, když jsou ty vztahy s politiky dobré. Po léta jsme zažívali naprosto absurdní situaci, kdy prezident šel proti řediteli tajné služby. Je s podivem, že to ta služba celkem přežila,“ podotýká.

Zároveň je prý chybou, že se od roku 2018 stále nepodařilo ustanovit orgán nezávislé kontroly tajných služeb.

„Dodneška vláda nikoho nemá. Je to skandální, protože je v zájmu nejen vlády, ale i občanů, abychom měli důvěryhodné osoby, které mohou službu sledovat i v živých kauzách. Doufám, že vláda je teď konečně ochotná najít těch pět lidí, kteří by se stali členy nezávislé kontrolní komise,“ uzavírá Fendrych.

