Zemanův výpad proti šéfovi BIS? Prezident systematicky rozvrací ústavní pořádek, kritizuje opozice

Za dlouhodobou a systematickou snahu o rozvracení ústavního pořádku České republiky, nikoli za klukovinu má postoj prezidenta Miloše Zemana k šéfovi Bezpečnostní informační služby (BIS) Michalu Koudelkovi místopředseda sněmovního výboru pro obranu Jan Lipavský (Piráti). Hodnocením reagoval na twitteru na rozhovor hlavy státu pro sobotní Mf Dnes (MfD).

Prezident v rozhovoru uvedl, že jeho kancelář připravuje souhrn argumentů, které mají vysvětlit, proč Zeman popáté nevyslyšel žádost vlády o povýšení šéfa zpravodajců. Prezidentova slova na webu kritizovali i další opoziční poslanci.

„Snaha Miloše Zemana o likvidaci ředitele BIS Michala Koudelky není klukovina ani trucpodnik. Je to dlouhodobá a systematická snaha o rozvracení ústavního pořádku České republiky,“ uvedl Lipavský. „Zemanovo desetiletí se zapíše jako éra, kdy prezident systematicky pracoval na destrukci státu. Toto už je zcela přes čáru,“ komentovala informace o vzniku materiálu expertka ODS na obranu poslankyně Jana Čenochová.

Za další „hloubení dna“ označila Zemanův krok předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Připomněla, že kancléř Vratislav Mynář nezískal pro práci v úřadu bezpečnostní prověrku. „Pan Nejedlý o ni radši ani nežádal, to už by byl úplný výsměch. Bezpečnostním rizikem je hradní galérka,“ uvedla s odkazem na Zemanova poradce.

Podle místopředsedy KDU-ČSL Jana Bartoška bude „složka“ na Koudelku „hodně náročné čtení“. S poukazem na vztahy Hradu s Čínou a Ruskem poznamenal, že bude zřejmě psaná azbukou a rozsypaným čajem.

Místopředsedkyně hnutí STAN a Zemanova dlouhodobá kritička Věra Kovářová na twitteru před čtením celého rozhovoru s prezidentem varovala pro uchování duševního zdraví, jehož den si v sobotu svět připomíná.

Zeman uvedl, že chystaný materiál předá materiál premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Dodal, že by měl být Koudelka z čela BIS odvolán, ale vzhledem k blízkému vypršení funkčního období, to už považuje za bezpředmětné. O tom, že Zeman ani na popáté nepovýší Koudelku do hodnosti generála, informovala MfD v pátek. Ostatní kandidáty, které vláda navrhla, prezident povýší.

Kontrarozvědku, která ve svých zprávách opakovaně upozorňuje například na nebezpečí ruských či čínských špionů, prezident často kritizoval. Návrh vlády v minulosti nevyslyšel, přestože Babišovi povýšení Koudelky slíbil.