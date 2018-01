Po letech skončilo vyšetřování exdůstojníka BIS Petržílka. Měl vynést tajné odposlechy mezi Bémem a Janouškem

Kriminalisté ukončili po čtyřech letech podle zjištění Radiožurnálu vyšetřování bývalého důstojníka BIS Jana Petržílka, který údajně vynesl citlivé odposlechy mezi exprimátorem Prahy Pavlem Bémem (tehdy ODS) a podnikatelem Romanem Janouškem. Policie Petržílka v roce 2013 obvinila, že odposlechy předal tehdejšímu šéfovi bezpečnostní agentury ABL a expředsedovi strany Věci Veřejné Vítu Bártovi. Ten je v kauze rovněž stíhán. Původní zpráva Praha 6:00 5. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražský exprimátor Pavel Bém | Foto: Filip Jandourek

Kolibříku, Mazánku. Takto podle odposlechů pražský exprimátor Pavel Bém oslovoval podnikatele Romana Janouška. Ač Janoušek nebyl nikým zvolen, tak měl velký vliv na chod pražského magistrátu. Z nahrávek vyplynulo, že Janoušek třeba spolurozhodoval o územním plánu či prodeji pozemků.

Policie po čtyřech letech ukončila vyšetřování bývalého agenta BIS Jana Petržílka.

Oba muži asi tušili, že je někdo nahrává, protože mluvili v šifrách. „Tam je prostě kauza pařez. - Kterou vyřeším. – Ano, kterou vyřešíš, jak předpokládám, a pak je tam kauza mrtvej kůň… - Ano. - …a vyřešený příběh mrtvého koně. – Ano, ano. – A to tam je proto, abychom se my dva dohodli, co s tím uděláme, protože to je řešení. Je otázka, jestli to nemá jít nějakou jinou cestou. – Jo, tak jo. Sorry,“ zaznělo na odposleších, které zveřejnila Mladá fronta DNES.

Policie je přesvědčena, že utajené odposlechy vynesl Jan Petržílek, bývalý důstojník BIS, tedy tajné služby, která Béma s Janouškem nahrávala. A předal je v prý před volbami v roce 2010 na jednom večírku Vítu Bártovi.

Utajení

Detektivové Bártu i Petržílka kvůli tomu v roce 2013 obvinili a nedávno vyšetřování ukončili, potvrdila mluvčí pražských městských žalobců Štěpánka Zenklová. „Vyšetřování v této věci již bylo ukončeno. Nebylo ještě ukončeno s žádným návrhem a obvinění se nyní seznamují se spisem. V rámci tohoto seznamování mají možnost žádat kopie nebo doplnit nějaké důkazy a s tím se musí státní zástupce vypořádat,“ řekla Radiožurnálu Zenklová.

Až se obvinění seznámí se spisem, tak státní zástupce rozhodne o případném návrhu na obžalobu. Proč se případ tak dlouho vyšetřoval, nechtěl nikdo komentovat, protože kauza podléhá stupni utajení.

Několikrát si na délku řízení ale stěžoval advokát Petržílka Lukáš Trojan. Aktuálně se ke kauze vyjadřovat nechce. V SMS pouze napsal, že nelze nic říct. „Bohužel tato kauza se vyznačuje onou nepříjemností, že je z velké části v režimu utajení a v zásadě k ní tak nelze nic říct. Procesně jsme ve fázi seznámení se se spisem, ale tento úkon prozatím neskončil,“ napsal Trojan.

O čem se bavili?

Vít Bárta ani jeho advokát Oldřich Chudoba kauzu nekomentovali. Ani jeden z nich nereagoval na volání ani SMS.

Faktem je, že samotný obsah rozhovorů mezi Janouškem a Bémem policie nikdy nevyšetřila. „Prosim tě, Radka dnes dořešila kauzu mrtvýho koně, jo? – Ano. – A cestovala tam nějaká maurská princezna… – Ano? – A tak mě jenom zajímalo, mám nějaký papír v ruce, jestli to mám řešit já sám, jestli tam máme udělat nějakou… - Myslím, že to budu řešit já. – Dobře, tak já ti to nějak dám do ruky, jo?“

Co myslel Pavel Bém kauzou „mrtvýho koně“ a co všechno ovlivnil Roman Janoušek, se tak už zřejmě nikdo nedozví.