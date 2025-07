BIS varuje před radikalizací mladých mužů na sociálních sítích. Zmapovala i weby placené Ruskem

Na sociálních sítích se radikalizuje česká mládež, která nachází zalíbení v násilném obsahu. Ve výroční zprávě za rok 2024 na to upozorňuje Bezpečnostní a informační služba. Kontrarozvědka v ní také popsala, že Rusko se v loňském roce stále snažilo obnovit špionážní struktury v Česku. Svá tvrzení o ruské hrozbě podepřela i zmapováním dezinformačních webů, které jsou přímo napojené na ruský státní aparát. Praha 10:00 10. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Extremismus, čínská a ruská špionáž i aktivity dezinformátorů. To jsou témata, kterým se ve své výroční zprávě věnuje česká kontrarozvědka | Foto: koláž iROZHLAS.cz

České děti a mládež se radikalizují na sociálních sítích, kde sledují videa obsahující násilí. Ve své výroční zprávě za rok 2024 na to upozornila Bezpečnostní informační služba (BIS). Kontrarozvědka například rozkryla skupinu zhruba dvaceti lidí ve věku od 13 do 21 let, kteří vyhledávali a šířili islamistický a pravicově extremistický obsah.

„Mladí radikálové se až na výjimky navzájem sdružovali skrze sociální sítě, jako je Telegram či TikTok, byť pocházeli z různých regionů a osobně se zpravidla neznali. Obvykle šlo o mladistvé s neadekvátním rodinným zázemím nebo ostrakizované jedince,“ stojí ve zprávě BIS.

I když za radikalizací české mládeže v drtivé většině nestály konkrétní organizace, v jednom případě kontaktovali 21letého muže přímo verbíři z takzvaného Islámského státu prostřednictvím sociální sítě Telegram.

Například před několika týdny zadržela policie ve spolupráci s kontrarozvědkou skupinu pěti lidí šířící nenávist vůči menšinám a propagující právě Islámský stát. Dva z nich pak obvinila z pokusu zapálit loni v lednu synagogu v Brně. Většina z podezřelých je mladší 18 let, podíleli se na tom ale i lidé mladší 15 let.

K přijímání extrémních názorů jsou podle BIS náchylní lidé, kteří trpí nedostatkem sociálních vazeb nebo nedostatkem zájmu ze strany okolí. Hlavním hráčem jsou pak algoritmy sociálních sítí nabízející uživatelům požadovaný obsah. Takový uživatel vidí, co ho baví, majitelé sítě zase vydělávají na reklamách, které k uživateli doputují.

„Významnou příčinou radikalizace byly algoritmy sociálních sítí, které stále dokonaleji směřovaly obsah, i ten s radikální tematikou, uživatelům, kteří k němu inklinovali,“ píše kontrarozvědka.

Česko přitom není osamocenou zemí, kde k radikalizaci mladých lidí dochází, projevovalo se to ve více státech Evropy.

Oproti minulosti pak vzrostla ochota lidí přistoupit k násilným trestným činům. Jako příklad kontrarozvědka zmínila pravicově extremistické skupiny u případu plánovaného teroristického útoku proti akci Duhový pride v Bratislavě v červenci 2024. Skupina vytvořila chatovací skupiny, které sloužily i k šíření neonacistické symboliky, nenávistných projevů a podněcování k násilí nebo k teroristickým útokům proti menšinám.

Zadržený mladistvý Čech z této skupiny letos odešel od soudu s trestem 16 měsíců vězení ve zvláštním oddělení pro mladistvé. Soud ho potrestal za založení, podporu a propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, podporu a propagaci terorismu, nedovoleného ozbrojování a nebezpečného vyhrožování. Za přípravu útoku na Pride odsouzený nebyl, protože aktivity sám zanechal.

Dezinfo řízené z Kremlu

Právě sociální sítě se pro část společnosti staly významným zdrojem informací o světě. To může nahrávat konspiračním webům.

BIS varuje před šířením dezinformací na telegramovém kanálu neČT24 a jeho webové verzi 42tcen.com. Oba jsou podle kontrarozvědky nástupcem ruského státního média Sputnik. Propagandu šíří také telegramový kanál Selský rozum, který má být ovládaný z Ruska.

Web 42TČen pravidelně publikuje rozhovory s politiky hnutí Stačilo!, SPD nebo Trikolora. Lídr hnutí Stačilo! Daniel Sterzik má na webu svoji vlastní rubriku Vidlákův dalekohled, kde vystupuje v roli respondenta.

Šíření dezinformací nemusí podle BIS sloužit pouze k ovlivňování části společnosti, ale také jako kouřová clona k zakrytí závažnější zpravodajské operace.

„Ta může spočívat ve vytváření kontaktních kanálů na vybrané politiky či jiné osoby zájmu skrze nabídky spolupráce, rozhovorů nebo účasti v diskusích, což zároveň poskytuje věrohodné krytí k vyplacení finančních prostředků za tyto aktivity. Tím může cizí moc vybrané osoby nepřímo podpořit či si otevřít prostor pro další zpravodajské kroky vůči nim,“ píše se ve výroční zprávě BIS.

Zbraně hromadného matení

BIS také upozorňuje, že k šíření dezinformací se čím dál častěji využívá umělá inteligence (AI).

„Řízené účty ze strany AI (boti) se už dnes umí chovat jako lidé, vést debaty, reagovat na komentáře a tím zvyšovat věrohodnost falešných informací. Skrze AI je možné vytvářet falešný obsah v takovém množství a kvalitě, že se stává ‚zbraní hromadného matení‘.

Někteří aktéři již nyní tuto technologii využívají k operacím informační války, přičemž cílem není jen šířit lži, ale také vyvolávat zmatek, nejistotu, relativizovat pravdu a oslabovat schopnost veřejnosti rozeznat důvěryhodné zdroje a tím i oslabit její důvěru ve stát jako takový,“ píše BIS, která považuje zapojení AI do dezinformací za „významné riziko“.

Telegramoví agenti

Podle BIS je Rusko stále největší bezpečnostní hrozbou pro Česko. „Rusko začalo s nebývalou intenzitou využívat osoby bez přímého napojení na ruskou státní moc, kterým slibovalo finanční odměnu za páchání útoků na předem vytipované cíle. Tyto osoby jsou rekrutovány na internetu prostřednictvím inzerátů nabízejících snadný výdělek za předem nespecifikovanou práci. Nejčastější platformou k online rekrutaci je Telegram, odtud se vžil termín ‚telegramoví agenti‘,“ stojí ve zprávě BIS.

„Tito agenti jsou úkolováni k nejrůznějším činnostem, od převozu osob či zásilek, focení a natáčení citlivých objektů, jako jsou vojenské základny či překladiště vojenské pomoci na Ukrajinu, až po žhářské útoky a ohrožení životů civilistů,“ dodává kontrarozvědka.

Nejznámějším případem je loňský žhářský útok v pražském dopravním podniku.

Šestadvacetiletý Kolumbijec v noci z 5. na 6. června vnikl do garáží dopravního podniku v Praze na Klíčově a benzinem, který koupil krátce předtím na nedaleké čerpací stanici, polil předek několika autobusů. Požár odhalili a uhasili zaměstnanci dopravního podniku, kteří si šli ven zakouřit.

Policie i díky veřejnosti získala fotografii podezřelého, kterého o pár dnů později zadržela. Na policii se muž údajně přiznal, že byl najatý. Kým, to se nepodařilo přesně určit. Premiér Petr Fiala (ODS) následně řekl, že se prověřuje podezření ze zapojení ruských tajných služeb.

A ředitel BIS Michal Koudelka doplnil, že existuje důvodné podezření, že útok byl součástí hybridní války, kterou vede Rusko proti evropským zemím podporujícím Ukrajinu. Žhář si nicméně podle něj nemusel být vědom, že pracuje pro Ruskou federaci.

Kolumbijec Andres Alfonso De La Hoz De La Cruz se k činu přiznal. „Opravdu velmi mě mrzí to, co jsem udělal,“ řekl v soudní síni. Za teroristický útok dostal letos v červnu osmiletý trest vězení. Soud ho navíc vyhostil z Česka na dobu neurčitou. Muž chce také nahradit škodu dopravního podniku, což je zhruba 114 tisíc korun.

Cílem takových útoků je podle BIS znejistit veřejnost. „Vyvolání strachu a nejistoty, podkopání důvěry ve vlastní stát, že dokáže své občany ochránit,“ píše BIS. Stejný cíl sledovaly i stovky falešných zpráv o bombách, kterým musely čelit české školy v září 2014.

Voice of Europe

V loňském roce neustávaly podle BIS ani vlivové operace Ruska na českém území. Nejznámějším byl případ mediální platformy Voice of Europe ukrajinského prokremelského politika Viktora Volodymyrovyče Medvedčuka a propagandisty Arťoma Pavloviče Marčevského, jejichž aktivity financované z Ruska BIS odhalila a zmapovala. Podle zpravodajců usilovali o ovlivnění voleb do Evropského parlamentu.

Rusko podle BIS posílalo peníze politikům z celkem šesti evropských zemí, aby šířili kremelskou propagandu a působili ve prospěch ruských zájmů. Vlivová síť na proruském zpravodajském webu Voice of Europe sídlícím v Praze publikovala dezinformační a protievropské články. A podle ukrajinské informační agentury Ukrinform její členové usilovali o to, aby se do Evropského parlamentu dostalo co nejvíce proruských politiků.

Část peněz se údajně vyplácela v hotovosti na osobních schůzkách v Praze a část posílala přes různé kryptoměny. Předseda českého sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček (ODS) loni v dubnu řekl německé investigativní skupině Correctiv, že peníze přivážel kurýr do Česka přes Polsko a šlo podle něj o „mnoho stovek tisíc až jeden milion eur“.

Významnou roli v tom měl hrát německý poslanec s českými kořeny Petr Bystroň z Alternativy pro Německo. Na jedné z nahrávek, které loni v dubnu pustila kontrarozvědka poslancům sněmovní komise pro kontrolu BIS, Petr Bystroň údajně přebíral 20 tisíc eur od Arťoma Marčevského v jeho autě. Zjistil to Deník N. Na další nahrávce prý šustil penězi a přepočítával je. Bystroň převzetí peněz vždy popíral.

Voice of Europe, oligarchu Medvedčuka i propagandistu Marčevského zařadila Evropská unie na návrh Česka na sankční seznam, což pro ně znamená, že mají zmrazeny všechny finanční prostředky v celé EU a oba muži mají zákaz vstupu do všech zemí Unie.

Podle BIS v loňském roce pokračovaly také kybernetické útoky skupin napojených na ruské tajné služby GRU, SVR a FSB.

Politici v Číně

V letošní výroční zprávě BIS zmínila také snahy Číny získávat sympatizanty, kteří by „propagovali zájmy Číny a tlumili pro ni nežádoucí česko-tchajwanskou spolupráci, a zároveň neotevírali téma lidských práv a demokratických principů v Číně,“ jak stojí ve zprávě.

Loni byl v Číně na pozvání tamní hospodářské komory třeba poslanec ANO Marek Novák. Setkal se tam s Jeffem Wangem z vedení technologického gigantu Huawei. Novák, jenž mimo jiné sedí ve sněmovním hospodářském výboru a předsedá podvýboru pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku, svou výpravu do Číny, kterou označil za poznávací cestu, nevnímal problematicky.

„Byl jsem v Huawei, byl jsem se podívat ve výrobě. Ale to je samozřejmě nic proti ničemu. Nevím, proč by to mělo být jakkoliv škodlivé. Zmínili jsme ten problém (návrh nového kyberzákona – pozn. red.). Nicméně Huawei mi v této věci přijde spíš takový odevzdaný. Prostě říká: Už si s tím něco udělejte. My hlavně chceme vědět, co s tím uděláte. Ale že by přesvědčovali… Ano, pozastavili se nad tím, že moc nechápou proč, ale to bylo tak všechno, dále jsme to nekomentovali,“ řekl poslanec loni v říjnu Radiožurnálu.

Novák zdůrazňoval, že do Číny jel na své náklady. Tvrdil, že nevystupoval politicky a jedním z cílů jeho mise bylo „dostat pandu velkou do Česka“.

BIS přitom dlouhodobě varuje, že by se politici, akademici i jinak významné nebo známé osobnosti měli mít na pozoru před pozvánkami z Číny. A nejen v poslední výroční zprávě za rok 2024, ale i v těch předchozích upozorňuje, že si Čína tímto způsobem snaží zavazovat důležité osoby k podpoře čínských zájmů v Česku.

Novák není jediným z českých politiků, kdo navštívil Čínu. Loni v listopadu vyrazil do čínského města Dongguan primátor Zlína Jiří Korec (ANO) s ekonomickým náměstkem Miroslavem Chalánkem (ODS). Korec Radiožurnálu tvrdil, že šlo o opětovanou zdvořilostní návštěvu, protože předtím byla čínská delegace ve Zlíně.

Jenže Číňané po návštěvě zveřejnili na svém webu, že obě města podepsala memorandum o porozumění a přátelské spolupráci. A k tomu přidali fotografii obou delegací před velkoplošnou obrazovkou s nápisem o podpisu memoranda.

Korec odmítal, že by něco podepsal. Podle něj podepsaly memorandum firmy, které byly součástí delegace.

Nejde však jen o politiky nebo vědce. Na konci loňského roku vzbudila zvláště mezi mladými lidmi pozornost čínská cesta influencera Jana „Honzi“ Michálka, kterého na TikToku sleduje milion lidí.

Výlet mu platili Číňané a součástí měla být propagandistická videa. Cestu komentovala BIS s tím, že po politicích a vědcích jde o další kanál, jak chce Čína šířit svou propagandu.