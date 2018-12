‚Liší se snad jen v lingvistických obratech.‘ Závěry BIS podporuje i Vojenské zpravodajství

Zatímco prezident Miloš Zeman práci Bezpečnostní informační služby (BIS) zpochybňuje, její závěry podporuje i další dokument. Zkraje týdne totiž výroční zprávu za loňský rok vydalo i Vojenské zpravodajství. Podle mluvčího BIS Ladislava Štichy se přitom dokumenty liší snad jen v „lingvistických obratech“. Praha 15:00 8. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Extremismus, čínská a ruská špionáž i aktivity dezinformátorů. To jsou témata, kterým se ve své výroční zprávě věnuje česká kontrarozvědka | Foto: koláž iROZHLAS.cz

Podle zprávy vojenské rozvědky se cizí tajné služby v roce 2017 snažily vedle získávání informací posílit vliv své země na české politické a ekonomické struktury. Konkrétní země ale – na rozdíl od dokumentu BIS – nejmenovala.

Mluvčí BIS Ladislav Šticha ovšem pro server iROZHLAS.cz uvedl, že oba dokumenty došly ke stejným závěrům. „Naše zpráva je v některých momentech explicitnější. Vojenské zpravodajství volilo, řekněme, umírněnější, zaobalenější formulace, ale výsledek pro toho, kdo takové zprávy umí číst, je identický. Rozpor tam rozhodně není,“ uvedl.

Reakce se na to zeptala i přímo šéfa Vojenského zpravodajství Jana Berouna. Ten se ale k celé věci nechtěl vyjadřovat. „Omlouvám se, ale bez komentáře,“ napsal v SMS.

Zpravodajci jako „čučkaři“

Výroční zprávu za rok loňský rok BIS zveřejnila v pondělí. V dokumentu upozorňuje mimo jiné na ruskou špionáž v Česku. „Pokračoval ruský extenzivní přístup k využívání nedeklarovaných zpravodajských důstojníků využívajících diplomatického krytí,“ uvedla. Rusko podle zprávy využívá hybridní strategii, jejíž součástí jsou i dezinformační weby.

Pod diplomatickým krytím u nás podle BIS operovali i čínští špioni. Čína se podle ní snaží prostřednictvím „českých entit“ narušit jednotnou politiku Evropské unie. Cílí na resorty zabývající se energetikou, telekomunikací, financemi, logistikou a zdravotnictvím.

Prezident Zeman však výroční zprávu označil za „plácání“ a zpravodajce za „čučkaře“, tedy neúspěšné lidi nebo žabaře. „Když budou plácat o tom, že se to tady hemží ruskými a čínskými špiony, a přitom za šest let nedokázali jednoho jediného špiona chytit, tak je to plácání, ale pro méně informované lidi je to plácání docela přesvědčivé,“ podotkl.

Proti kritice prezidenta se v pátek ohradil přímo šéf BIS Michal Koudelka. Podle něj zpravodajci zamezili činnosti desítek čínských a ruských „zpravodajských důstojníků“. Aktivit BIS se zastal také premiér Andrej Babiš (ANO) nebo ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).