BIS dává najevo, že se nebojí žádného tlaku, chválí práci tajných služeb poslanec Bělobrádek

Prezident Miloš Zeman opět kritizoval Bezpečnostní informační službu. Ta se podle něj soustředí na honění fiktivních špionů, raději by se prý měla zaměřit na korupci. Podle předsedy sněmovní komise pro Bezpečnostní informační službu a poslance za KDU-ČSL Pavla Bělobrádka ale BIS plní to, co má, a výsledky se dostavují.

