Možná chce prezident Zeman jenom prověřit pravdivost zpráv BIS, míní právník Koudelka o žádosti

Prezident požaduje po Bezpečnostní informační službě seznam jmen ruských agentů v Česku a Čechů, kteří s ruskými zpravodajskými službami spolupracují. O požadavku bude jednat stálá sněmovní komise pro kontrolu BIS. „Úkol je v režimu utajení, takže jsem ho nečetl. Pokud prezident zadal svůj požadavek v souladu se zákonem, je vše v pořádku. Ale okolnosti úkolu nás vedou k ostražitosti," říká nezávislý senátor Pavel Fischer. Praha 17:07 2. prosince 2020

Advokát Zdeněk Koudelka, někdejší Zemanův kandidát na soudce Ústavního soudu i zástupce ombudsmanky, v Pro a proti Karolíny Koubové konstatuje, že prezident může BIS úkoly zadávat. „Takže pro mě z toho vyplývá, že jen realizuje svou zákonnou působnost.“

„Je otázkou, zda byl úkol v souladu se zákonem,“ připomíná Fischer, který předsedá senátnímu výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. „Pokud je rozsah úkolů tak detailní v době, kdy se u nás jedná o velkém tendru na dostavbu Dukovan, na kterém ruský Rosatom má obrovské zájmy, pak je třeba, aby se kontrolní mechanismy tímto zabývaly.“

Právník ale považuje žádost ředitele BIS Michala Koudelky o vyjádření sněmovní komise za nezákonné. „Tato nemá pravomoc prezidentův požadavek schvalovat. Zákon prezidenta nijak neomezuje, jaké úkoly může BIS zadávat.“

Fischer ale namítá, že stálá komise pro kontrolu BIS má ze zákona povinnost se seznamovat s rozpočtem tajné služby, ale i s jejími úkoly. „Takže dříve či později se o úkolu dozví. I v Senátu o tom diskutujeme, ale dokud sněmovní komise nezasedne, nemůžeme přijímat žádná zásadní rozhodnutí.“

Nejedlý v Moskvě

Koudelka se prý o dostavbu Dukovan nezajímá. „Ale prezidentský úkol není precedentem. Před 20 lety Václav Havel zadal úkol BIS, to se tehdejšímu premiérovi Miloši Zemanovi nelíbilo a kancelář prezidenta namítla, že parlamentní komise nemá co přezkoumávat úkoly dané prezidentem.“

Ani cestu neoficiálního poradce Nejedlého jednání do Moskvy advokát nepovažuje za neobvyklou. „V Ústavě je psáno, že stát zastupuje navenek prezident. O zahraničně politické kompetenci vlády tam není nic. A jednání nejsou rozhodnutí a kontrasignaci nevyžadují ta jednání prezidenta, která nemají charakter rozhodnutí.“

„Vraťme se ke kontextu,“ žádá Fischer. „Nežijeme v bezpečném světě, světové konflikty zasahují i do našeho veřejného prostoru a jsou zde síly, které chtějí destabilizovat instituce právního státu. Jako chráníme hlavu státu, stejně musíme být v souladu stran prověrek lidí z okolí prezidenta.“

„Nevím, o co prezidentovi jde. Možná mu jde o to, aby si prověřil, že to, co píše BIS ve svých zprávách, v nichž vytváří pocit ohrožení a nejistoty, je vůbec pravdivé,“ reaguje Zdeněk Koudelka a pokračuje:

„Prezident se ptá na konkrétní zjištění, tedy jestli jsou obecné závěrky BIS opodstatněná konkrétními zjištěními, nebo jde jen o zpravodajské hry, aby odůvodnila výši svého rozpočtu.“

„Proti tomu se musím ohradit: Například ve věci vlivu Ruska na brexit i Británie – jedna z nejsilnějších zpravodajských kultur – připouští, že se jí v rozhodujících chvílích nepodařilo spoutat síly, které posouvaly diskuzi způsobem, který byl v rozporu s tím, co si občané mohli přát. A tohle je ponaučení pro nás,“ varuje Pavel Fischer.

