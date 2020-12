Prezidentovými úkoly pro BIS by se mohl zabývat bezpečnostní výbor sněmovny. Návrh podal STAN

Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan navrhl šéfovi výboru Radku Kotenovi (SPD), aby se bezpečnostní výbor sněmovny zabýval Zemanovými úkoly. Prezident Miloš Zeman podle zjištění Radiožurnálu požaduje například jména ruských špionů v Česku, v pondělí ho kvůli tomu kritizovala většina opozičních stran. Praha 14:08 1. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „V případě, kdy okolí prezidenta nemá bezpečnostní prověření, je to krok doslova ohrožující bezpečnostní zájmy naší země,“ říká předseda hnutí STAN Vít Rakušan o Zemanově žádosti pro BIS | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Vít Rakušan uvedl, že Zemanův požadavek považuje za nestandartní. „Tímto požadavkem ohrožuje živé operace BIS a ochranu důležitých zdrojů informací. Takový požadavek by byl nestandardní kdykoliv. V případě, kdy okolí prezidenta nemá bezpečnostní prověření, je to krok doslova ohrožující bezpečnostní zájmy naší země,“ říká v anketě pro Radiožurnál. V úterý předseda hnutí STAN novinářům ve sněmovně řekl, že požadavek hlavy státu může ohrozit mezinárodní postavení kontrarozvědky.

Případem se bude ve středu zabývat senátní výbor pro bezpečnost, ve čtvrtek pak sněmovní komise pro kontrolu BIS. „Poslal jsem panu předsedovi bezpečnostního výboru (sněmovny) návrh, aby toto bylo projednáno i na nejbližším zasedání bezpečnostního výboru,“ řekl Rakušan.

Vyřizování osobních účtů

Zeman si podle Rakušana svým počítáním s BIS „vyřizuje účty a osobní antipatie“ k šéfovi kontrarozvědky Michalu Koudelkovi. BIS autenticky a sebevědomě označuje kritická bezpečnostní rizika, Zeman ale může ohrozit její postavení v mezinárodním prostředí, když požaduje informace z „živých kauz“, dodal Rakušan. „Každá tajná služba na světě si logicky chrání své zdroje, dostáváme se do momentu, který může znamenat vážné bezpečnostní riziko pro ČR,“ uvedl.

Radiožurnál zjistil, že Zeman chce od BIS také doložit, jaké operace ruské zpravodajské služby v Česku podnikají nebo jací Češi s nimi spolupracují. Bývalý ředitel BIS Stanislav Devátý v pondělí řekl, že by Zemanovi informace o ruských špionech nepředával. Považoval by to za bezpečnostní riziko. Podle dalšího někdejšího představitele české kontrarozvědky Jiřího Růžka by měla vláda ve spolupráci s BIS posoudit, zda podobný úkol nenaruší zpravodajské operace.