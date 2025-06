Bitcoinová kauza má mimořádně škodlivý potenciál, řekl Pavel ve Sněmovně

Bitcoinová kauza, kvůli které rezignoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), má mimořádně škodlivý potenciál. Ve Sněmovně to poslancům dnes řekl prezident Petr Pavel. Může podle něj znevěrohodnit instituce státu v očích občanů, snížit důvěru ve spravedlnost obecně i poškodit Českou republiku v zahraničí. Praha 15:15 3. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Petr Pavel ve Sněmovně (3. 6. 2025) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Kdybych to měl nazvat hlasem lidu, tak bych řekl, že to je velký průšvih,“ řekl ke kauze Pavel. Podle hlavy státu je nutné udělat vše pro to, aby vše, co s kauzou souvisí, bylo transparentně a důkladně vyšetřeno.

„Abychom z toho vyvodili závěry všeho druhu, ať už etické, politické, ale také možná trestněprávní. V případě, že se ukáže, že v této věci někteří lidé pochybili, pak musí nést odpovědnost,“ dodal Pavel.

Demise vlády by podle prezidenta Pavla Česku neprospěla. Ministra Blažka je připraven odvolat Číst článek

Blažek končí ve funkci kvůli problematickému daru bitcoinů od Tomáše Jiřikovského, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování.

Na transakci kryptoměny, kterou ministerstvo vydražilo za miliardu korun, podle Blažka nebylo nic nelegálního a neprokázalo se, že dar pro ministerstvo spravedlnosti pocházel z trestné činnosti.

Premiér Petr Fiala (ODS) dnes uvedl, že novou ministryní spravedlnosti se stane poslankyně a místopředsedkyně ODS Eva Decroix. Pavel v úterý novinářům řekl, že se s ní setká v pondělí, následně ji případně v úterý jmenuje. „Výběr je věcí pana premiéra, on zodpovídá za vládu. Já budu jeho návrh respektovat,“ podotkl prezident.

Vyšetřování věci podle něj bude předmětem zájmu nejen politiků, ale i veřejnosti. „Rád bych dal prostor k tomu, aby vyšetřování mohlo proběhnout v klidu a bez ovlivňování,“ uvedl na dotaz, zda nebude chtít o záležitosti ještě hovořit s vládou.