Bitcoiny nevyužívejte, radí advokáti ministerstvu Evy Decroix. Je vysoké riziko, že jsou z trestné činnosti

Advokáti doporučili ministerstvu spravedlnosti, ať do vyřešení trestního případu nenakládá s darovanými bitcoiny. Ministryně Eva Decroix (ODS) to uvedla ve zprávě k dosavadním zjištěním v bitcoinové kauze. Podle advokátů existuje vysoké riziko, že darované bitcoiny jsou výnosem z trestné činnosti. Jakékoliv nakládání s darovanou kryptoměnou nebo s prostředky získanými z jejího převodu by proto mohlo být trestným činem praní špinavých peněz.

