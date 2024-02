„Ta celá souvislost – Vyšehrad, kubistické domy, železniční most... to je součást historie industriální epochy, kdy vlaky změnily životy všech lidí, kteří tady žili,“ říká architektka Eva Jiřičná ve videu, které loni v listopadu na svém facebooku sdílel spolek Nebourat.

Spolek se postavil proti plánům Správy železnic (SŽ) na odstranění historické konstrukce železničního mostu pod Vyšehradem a její nahrazení moderní variantou. Za zachování historické podoby mostu se ve videu kromě Jiřičné vyslovil třeba ještě kajakář Vavřinec Hradilek nebo světoznámý kardiochirurg Jan Pirk.

OBRAZEM: Proti zbourání památkově chráněného mostu pod Vyšehradem protestovalo na 200 lidí Číst článek

Pod příspěvkem se následně objevilo 189 komentářů. „Úroveň kritického myšlení je v ČR velmi nízká, to se ví. Já jen lituji tolika známých osobností, které naletěly polopravdám a upravené skutečnosti tohoto spolku a jejich politických kamarádů v závětří,“ stojí v jednom z nich.

Autorkou komentáře je zaměstnankyně agentury Native PR, která pracuje pro Správu železnic. Rámcovou smlouvu na „Poskytování strategického poradenství v oblasti PR a služeb krizové komunikace“ za 2,3 milionu korun včetně DPH uzavřela se státní organizací loni ve druhé polovině června.

„Výstupem spolupráce s Native PR je veřejně dostupná komunikace SŽ na téma železničního mostu,“ uvedla Správa železnic.

Radiožurnál získal výkazy práce, kterou agentura odvedla od července do října. Z nich vyplývá, že v uvedeném období spustila a řídila na facebooku a síti X profily věnované novému mostu, vytvořila dvě tiskové zprávy a podílela se na přípravě průzkumu veřejného mínění. Za čtyři měsíce si celkem vyfakturovala 538 tisíc korun.

Aktivisté utratili přes 150 tisíc Peníze do boje o železniční most nedává jen Správa železnic. I spolek Nebourat už do svých aktivit investoval. Z transparentního účtu spolku je vidět, že aktivisté na různých darech od května 2023 (kdy byl účet zřízen) do února 2024 dostali 277 tisíc korun. Za stejné období pak utratili 157 tisíc. Peníze mířily jak na propagaci příspěvků na sociálních sítích, tak na výrobu videí a organizaci akcí na podporu zachování mostu.

Správa železnic má přitom svůj vlastní odbor komunikace, včetně několika tiskových mluvčí. Šéfka odboru Kateřina Matásková tvrdí, že potřeba najmout si agenturu vznikla, když Správa železnic začala „odrážet kvantum žádostí o informace a dezinformací“, které se týkaly výtoňského mostu.

„My jako odbor komunikace jsme začali volat, že na to kapacitu nemáme,“ řekla Radiožurnálu Matásková. „Máme na starosti komunikaci pro celou Českou republiku a tohle je jeden full time případ, na kterém by se dalo zaměstnat několik lidí," dodala.

Pavel Štorch ze spolku Nebourat se ale ohrazuje proti tomu, že by šířili dezinformace. „Nevíme, jestli nás z dezinformací viní SŽ nebo PR agentura, placená daňovými poplatníky. V naší argumentaci používáme fakta odborníků,“ řekl.

Spolek celou dobu usiluje o to, aby Správa železnic most nebourala, ale pořádně opravila. Zatím k tomu spustili petici, která má aktuálně téměř 21 tisíc podpisů. V létě spolek uspořádal demonstraci a na mostu vytvořil lidský řetěz. Zároveň také vloni spolek podal trestní oznámení proti Správě železnic, ve kterém ji obvinil z toho, že péči o památku zanedbala.

Státní organizace se ale dlouhodobě brání, že most dostala do správy v 2008 v už špatném stavu, a ačkoliv ho několikrát opravovala, jeho životnost příliš prodloužit nemůže. Proto ho chce vyměnit za nový.

Boj o dosah

Správa železnic k tomu už před rokem spustila i vlastní web, na kterém průběžně zveřejňuje své argumenty a tiskové zprávy k projektu nového mostu. Na zmíněný web pak často odkazuje i facebookový profil Nový most Výtoň. Ten už ale na rozdíl od webu nemá na starosti státní organizace, ale právě Native PR.

Správě profilu se agentura věnovala desítky hodin. „Zaměřili jsme se více na prokliky na rozhovory a zhlédnutí videí, promovali jsme i náš profil jako takový, což přivedlo více než 200 nových sledovatelů stránky Nový most Výtoň,“ popsala třeba v říjnu firma ve výkazech pro SŽ.

Na začátku letošního února, tedy šest měsíců po spuštění, měl profil Nový most Výtoň na facebooku 340 sledujících, na síti X sledovalo stejně pojmenovaný profil 6 uživatelů. Pro srovnání, facebooková stránka spolku Nebourat (vznikla v roce 2018, ale aktivněji začala fungovat až na konci roku 2022 – pozn. redakce) má 3,3 tisíce sledujících a na síti X jej sleduje 297 uživatelů.

Stát a placená propagace Není to poprvé, co si stát najímá PR agenturu „na aktivisty“. Například před čtyřmi lety si Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) za 2,3 milionu korun najalo agenturu Red Elephant. Ta měla státu pomoct s propagací dostavby dálnice D1 u Přerova. Schvalovací proces dálničního úseku totiž dlouhodobě napadaly ekologické spolky. „Není to jediná stavba, kde se dlouhodobě setkáváme s odporem a snahou projekt blokovat. Veřejné mínění speciálně ve středomoravském regionu je ale na tuto stavbu citlivé. Dohadů a v některých případech i úmyslných nepravd, které mají za cíl znejistit lidi a postavit je proti stavbě, zažíváme mnoho,“ komentoval to tehdy pro MF DNES mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Jedním ze spolků byly i Děti země. Jejich předseda Miroslav Patrik za to stát kritizoval. „Státní instituce vlastními lidmi placenými z veřejných prostředků nezvládá přesvědčit občany, že příprava dálnice kolem Přerova během dvaceti let je odborně kvalitní, probíhá podle zákona a bez zásadních chyb, takže si za další veřejné prostředky najímá soukromé firmy s cílem tyto problémy zakrýt propagandistickými metodami. Problémy tímto ovšem nezmizí,“ citovala Patrika MF DNES. Stát pak schytal kritiku například i v roce 2021, kdy si Úřad vlády tehdejšího preiméra Andreje Babiše (ANO) za půl milionu korun najal dvojici influencerů. Ti měli v průběhu padnemie nemoci covid-19 na tiktoku pomáhat vyvracet dezinformace o koronaviru nebo očkování.

Podle Matáskové se spolupráce s agenturou Správě železnic vyplácí. „Nám to pomohlo, my na to kapacitu nemáme. Jejich podpora tiskových zpráv, rešerší, monitoringu, tam naplnili naše očekávání. Nebylo to jen o přípravě dvou tiskových zpráv, bylo tam toho víc,“ řekla .

V pořádku je za ni i účtovaná cena. „Vzhledem k tomu, že jsem z oboru, tak znám ty ceny, a výkon byl adekvátní té vynaložené částce. Možná bych řekla, že to bylo cenově i přijatelnější než jiné nabídky,“ tvrdí Matásková.

Podrobnější informace o práci, kterou pro Správu železnic Native PR vykonala, najdete na konci textu.

Z agentury do SŽ

Do Správy železnic Matásková nastoupila v prosinci 2022. V jejím medailonku na webu Správy železnic se píše, že „mezi její stěžejní disciplíny patří řízení rizik, krizová komunikace...“ a že v posledních letech „pracovala jako výkonná ředitelka význačné české PR agentury“. Matásková mimo jiné od roku 2017 do února 2022 pracovala právě v Native PR, z toho zhruba tři roky v pozici výkonné ředitelky.

Jen pár měsíců po jejím příchodu do vedení komunikace podepsala s firmou státní organizace současnou smlouvu na krizovou komunikaci. Z registru smluv vyplývá, že je to první zakázka, kterou od Správy železnic dostala.

„Já jsem nic neprotlačovala,“ reaguje Matásková na to, že zakázku dostal její bývalý zaměstnavatel. Její odbor prý neměl výběrové řízení na starosti.

Detaily tendru, na základě kterého firma zakázku dostala, ale není možné ve veřejných zdrojích dohledat. Podle mluvčí Správy železnic Nely Eberl Friebové je to proto, že šlo o zakázku malého rozsahu, u které se zadávací dokumenty standardně nezveřejňují. Konkrétně Správa železnic využila poptávkové řízení – tedy oslovila několik vytipovaných společností, které jí následně podaly nabídky. Vejít se musely do limitu dvou milionů korun bez DPH.

Friebová dodala, že vítěze vybrali na základě jediného kritéria, a to nejnižší nabídkové ceny. To Radiožurnálu napsal i majitel Native PR Václav Pavelka. „Naše spolupráce se Správou železnic vznikla na základě podání nejvýhodnější nabídky ve výběrovém řízení.“

Víc ale spolupráci se SŽ nekomentoval. „K podrobnostem práce pro konkrétní klienty se bohužel vyjadřovat nemůžeme,“ napsal Pavelka.

Etická hrana

Štorch ze spolku Nebourat říká, že angažmá PR agentury není fér, protože většina majitelů nemovitostí v pražských památkových zónách je nesmí zbourat a v případě rekonstrukce musí respektovat mnoho nároků památkářů. „Jenom stát spolu s největšími investory mají ale šanci si najmout PR agentury, aby vytvořili dojem, že prosazované je jediné možné a správné řešení,“ míní Štorch.

Na chování agentury si zástupci spolku stěžovali i u Asociace public relations (APRA), která sdružuje několik velkých agentur. Kromě jiného jim vadily i některé komentáře již zmíněné zaměstnankyně Native PR.

Ocel Vyšehradského mostu se loupe jako šupinky. Nemáme už moc času, tvrdí Paidar ze Správy železnic Číst článek

Etická komise ale žádné pochybení nenašla. „Uvedená pracovnice agentury na sociálních sítích nijak neskrývala svou identitu nebo skutečnost, že pracuje pro agenturu. Také v tomto smyslu tedy nedošlo k porušení etických zásad. Její příspěvky byly projevem práva na svobodné šíření názorů, které je ústavně zaručeno každému,“ stojí v jejích závěrech.

V rozhodnutí komise agenturám zároveň doporučila, aby své zaměstnance a spolupracovníky „nabádaly ke zdrženlivosti ohledně veřejného vyjadřování k otázkám souvisejícím s prací agentury pro její klienty“.

Matásková ze Správy železnic k tomu říká, že o akci pracovnice agentury nevěděli a „distancovali by se od něj“. Majitel Native PR Pavelka si přesto stojí za tím, že jeho firma funguje eticky. „Naše agentura je na trhu 30 let, za tu dobu jsme pracovali pro stovky klientů a zakládáme si na profesionalitě a etice naší práce,“ napsal.

Co bude dál s mostem?

Samotný osud mostu pod Vyšehradem je zatím stále trochu nejistý. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) na konci loňského roku řekl, že současnou konstrukci chce nechat přesunout na jiné místo v Praze, kde by sloužila jako most pro pěší a cyklisty.

Čeští zástupci podle Kupky také vstoupí do jednání s UNESCO, aby zajistili, že řešení neohrozí status pražské památkové rezervace jako součásti seznamu světového dědictví.

Žádost o stavební povolení by mohla SŽ podle ministra podat na začátku roku 2026, začít stavět v roce 2027 a v polovině roku 2028 mít nový most hotový. „Ale to se bavíme o ideálním stavu,“ řekl na konci loňského roku Kupka.

Facebook, twitter a most v Děčíně V letních měsících se podle výkazů agentura věnovala hlavně zmonitorování terénu a přípravě komunikace. Tomu během července a srpna věnovali její zaměstnaci 90 hodin. To podle výkazů zahrnovalo: „rešerše a analýzu situace, návrh strategie komunikace pro všechny oblasti a přípravu plánu komunikace – komplexní." Kromě toho také třeba připravovali grafiku na nadcházející období nebo vytipovávali vhodné novináře pro šíření mediálních výstupů. Za oba měsíce dohromady si agentura vyfakturovala 197 tisíc korun bez DPH. Výkazy za září odhalují, že v tu chvíli začala agentura s přímou komunikací, a to především přes sociální sítě. Jako hlavní komunikační kanál sloužil pro Správu železnic a Native PR facebookový a twitterový účet Nový most Výtoň. Native PR si za září fakturoval například za „koordinaci placených postů, koordinaci reakcí a komentářů na sociálních sítích". Kromě toho je ve výkazech i položka „příprava FB skupin a relevantních osobností na Twitteru pro zapojení do diskusí", Mimo to se pak agentura věnovala přípravě tiskové zprávy o „děčínském mostě a endoskopických sondách“. Ačkoliv by se mohlo na první pohled zdát, že téma s mostem na Výtoni nesouvisí, tak tisková zpráva, která vyšla v říjnu, srovnávala již zbouraný děčínský most s mostem na Výtoni. Celkem si Native PR za 125 odpracovaných hodin v září vyfakturovala 159,9 tisíce korun bez DPH. V říjnu Native PR připravovala i další tiskovou zprávu. Celkem jim to podle výkazu práce zabralo 46 hodin. Začala také s přípravou průzkumu veřejného mínění, který následně publikovala v listopadu. Kromě toho také agentura dál pracovala se sociálními sítěmi.

Jakub Mikel a Martin Štorkán