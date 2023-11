Špatný způsob snižování cen a rizikové e-shopy. Jak kontroluje Obchodní inspekce akci Black Friday?

Za měsíc už je to tady, bude Štědrý den. Obchodníci ale už teď zažívají jeden z vrcholů prodejní sezony. Probíhá slevová akce Black Friday. Právě ta je předzvěstí Vánoc a dá se při ní nakoupit za zvýhodněné ceny. Nač si u toho dát pozor? To pro Radiožurnál popsal mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba. Praha 10:41 24. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kontroly se provádějí a ve středu se velmi intenzivně provádět budou například i formou kontrolního nákupu, to platí hlavně pro kamenné obchody. (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak si můžeme ověřit, že sleva, která je uvedená, je skutečně tak vysoká, jak ji obchodník inzeruje?

Jde o to, že vlastně od začátku letošního roku platí novela zákona o ochraně spotřebitele. Tam přibyl jeden paragraf, který přímo ukládá povinnosti prodávajícím.

Zjistili jsme pochybení ve 40 % kontrol. Prodejci zapomínali informovat o ceně v posledních 30 dnech nebo konstruovali slevu jiným způsobem, než jim ukládá zákon, přibližuje František Kotrba, mluvčí České obchodní inspekce

Prodávající, který deklaruje slevu, musí spotřebitele informovat o nejnižší ceně, za kterou byl výrobek nabízen a prodáván v době 30 dnů před poskytnutím slevy nebo od okamžiku, kdy začal výrobek nabízet a prodávat do okamžiku poskytnutí slevy.

Takže to je v době, kdy třeba v polovině listopadu přišel s nějakým novým výrobkem anebo v době 30 dnů před poskytnutím slevy, zvyšuje-li prodávající slevu z ceny postupně.

To znamená, že má v tuto chvíli spotřebitel instrument pro to, aby věděl, z jaké ceny je ta sleva vypočítaná. To znamená maličko, že by měly vymizet praktiky, které byly používané v minulosti, že někdo rychle navýšil cenu na pár dní a pak z ní vypočítával ty konečné slevy.

Jak Česká obchodní inspekce kontroluje, jestli prodejci výši slev a všechny tyto informace, o kterých mluvíte, opravdu uveřejňují správně?

Pojem Black Friday se stal určitým synonymem pro tuto akci, která je kolem 20. listopadu, nicméně prodejci inzerují slevy průběžně po celý rok. My samozřejmě kontrolujeme dodržování zákona o ochraně spotřebitele průběžně.

Jenom za první pololetí jsme udělali víc než 1140 kontrol a zjistili jsme pochybení ve 40 % z nich. Nejčastěji prodejci zapomínali informovat o ceně v těch posledních 30 dnech nebo konstruovali slevu jiným způsobem, než jim ukládá zákon.

Kontroly se provádějí a ve středu se velmi intenzivně provádět budou například i formou kontrolního nákupu, to platí pro kamenné obchody. Nebo se budou provádět zálohováním inzertních stránek, to platí pro internetové obchody.

Možná že když jsme u internetu, tak tam samozřejmě takové slevové akce, jako ta která ve středu probíhá, přivádějí na internet i spotřebitele, kteří nemají úplně dobré kompetence a zkušenosti s nakupováním na internetu.

A tam bych si dovolil je varovat a říct jim, aby dobře vybírali prodejce na internetu, se kterým chtějí uzavřít nějaký vztah, protože samozřejmě zjišťujeme v oblasti internetu celou řadu rizik.

Máme stránku, která se jmenuje rizikové e-shopy a tam každý den přibývá jeden rizikový e-shop. Takže tam je vidět, že to riziko, které existuje pro spotřebitele, zvláště starší, stále stoupá.