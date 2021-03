Bývalý koordinátor očkování popsal praktiky premiéra. ‚Lež neschopného úředníka,‘ reaguje Babiš

„Volali mi a chtěli pomoc, ale je to marné, je to marné, je to marné.“ S těmito slovy opouštěl na konci ledna Zdeněk Blahuta po dvou měsících pozici národního očkovacího koordinátora. Nyní v rozhovoru pro Seznam Zprávy znovu otevřeně popsal svůj postoj k jednání premiéra Andreje Babiše (ANO). Ten měl podle něj například rozdělovat vakcíny podle politických preferencí. Babiš označil Blahutu v reakci pro iROZHLAS.cz za „neschopného a zhrzeného.“ Praha 10:12 2. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý koordinátor očkování Zdeněk Blahuta | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Premiér měl například Blahutovi zakázat mediální výstupy 16. prosince, po rozhovoru pro ČT24. „No řekl mi, že já už nikdy do médií, do novin, do televize nepůjdu, protože – cituji doslova – ‚nie som politik‘,“ řekl Blahuta serveru Seznam Zprávy.

„Je to samozřejmě lež neschopného, zhrzeného úředníka, který nebyl schopen předložit očkovací strategii.“ Andrej Babiš (premiér)

„A v té chvíli jsem pochopil, že to je průšvih, protože já jsem tu svou práci chápal i jako určitou agendu, která souvisí s prací s veřejností. Dodávat lidem naději, dodávat jim odvahu, bojovat s fake news a zdůvodňovat jim některé kroky, proč toto ano a proč toto ne. Jediné místo, kam mě ministr potom pouštěl, byla odborná fóra, jako je Sdružení praktických lékařů. Jinak jsem nesměl vůbec komunikovat s novináři, vůbec s nikým,“ popsal Blahuta s tím, že se nikdy nedozvěděl, co Babišovi na rozhovoru pro Českou televizi vadilo.

‚Do všeho se montuje‘

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) se podle Blahutových slov pokoušel bývalého očkovacího koordinátora před premiérem ‚chránit‘.

„Protože jeho (Babišovy) metody řízení a práce jsou opravdu svérázné, ale pak už se to samozřejmě nedalo. Měl jsem s ním interakci třikrát nebo čtyřikrát, kdy tak nějak, jak bych to řekl, sestoupil ze svých strategických výšin na mou úroveň. Bylo to takové… já jsem se snažil to udržovat ve věcné rovině, ale s ním je to těžké, on neudrží myšlenku, jestli mi rozumíte, do všeho se montuje a o všem chce rozhodovat,“ řekl Blahuta serveru Seznam Zprávy.

O nutném schvalování rozhodnutí u premiéra Babiše mluvil i ministr zdravotnictví Blatný v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. „Když mě přesvědčí on, jsem schopný vzít svůj názor zpátky, ale dělám také všechno pro to, abych přesvědčil já jeho, když si myslím, že něco má smysl prosadit. Myslím si, že to funguje. Pan premiér nám nemluví do všeho,“ vyjádřil se dříve Blatný.

Blahuta potvrdil, že se Blatný nebojí premiérovi oponovat, prý ale často marně. „On (Blatný) byl i schopen se u těch jednání, u kterých jsem byl já, vůči premiérovi vymezit a postavit se mu. Nicméně tak odhadem v 90 procentech vyhrávaly Babišovy požadavky. Snažil se, odporoval mu, argumentoval, ale ve svém důsledku i bez jeho souhlasu si Babiš ve většině případů stejně prosadil svou,“ řekl Blahuta.

‚Naočkujte všetko, čo ide‘

Blahutova výpověď také ukazuje na problematickou distribuci vakcín. „On (premiér) samozřejmě rozhodoval, kdo dostane kolik vakcíny, jestli pošleme něco navíc do Libereckého nebo do kraje Vysočina a podobně. A on to opravdu všechno zdůvodňoval tím, že to je všechno politika,“ řekl Blahuta. Dodávky a smlouvy tak byly podle něj „zvláštně postaveny.“

Server iROZHLAS.cz se na Blahutova tvrzení zeptal premiéra. Odpověděl krátkou SMS: „Je to samozřejmě lež neschopného, zhrzeného úředníka, který nebyl schopen předložit očkovací strategii.“

Na začátku problému s nedostatkem vakcín stálo podle Blahuty Babišovo rozhodnutí. „Došlo k tomu, že Praha původně rozočkovala, co viděla, od Babiše byl totiž koncem loňského roku pokyn 'naočkujte všetko, čo ide, koho uvidíte', všechny zdravotníky, všechny klienty sociálních služeb, včetně personálu,“ popsal bývalý koordinátor, který v tomto rozhodnutí vidí důvod prodlev očkování v první fázi.