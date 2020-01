Objevil poklad a oznámil to, nálezné ale nedostane. Problémem je použití detektoru kovů

Jiří Pernica našel první lednový víkend v lese na Blanensku poklad. Za pomoci detektoru kovu objevil zhruba padesátku stříbrných mincí, které odborníci prozatím datují do 16. století. Nálezné za svůj objev ale nedostane. Používal totiž detektor, prováděl tak archeologický výzkum, a nemá tedy na nálezné nárok. Mimořádnou finanční odměnu by mu ale mohl udělit Jihomoravský kraj. O případu informoval server iDNES.cz. Blansko 14:38 16. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Pernica našel první lednový víkend v lese na Blanensku poklad. | Zdroj: Muzeum Blanenska

„Po více než dvou hodinách v lese jsem už chtěl všechno sbalit a jet domů. Ale naposledy jsem u auta máchl detektorem a najednou se to vykulilo. Mince byly v takovém důlku, je možné, že si je někdo schoval nebo že ztratil měšec a už se pro něj nevrátil,“ popsal pro iDnes.cz Jiří Pernica, jak poklad našel.

Stříbrné mince následně odevzdal Muzeu Blanenska. „Pro blanenský region jde o velmi cenný nález. Takových nálezů u nás není mnoho,“ zhodnotil archeolog muzea Marek Novák, který přijel místo nálezu zdokumentovat.

Bez nálezného

Finanční nálezné, které bývá mnohdy stanoveno jako deset procent z hodnoty objevu, ale neobdrží. „Jakmile někdo hledá s detektorem kovu, už využívá archeologickou metodu. My totiž při výzkumech standardně detektor používáme,“ vysvětlil pro server Novák.

Pernica za pomoci detektoru kovu objevil zhruba padesátku stříbrných mincí, které odborníci prozatím datují do 16. století. | Zdroj: Muzeum Blanenska

„Když jdete do lesa s detektorem, už máte záměr něco najít. Samozřejmě že neovlivníte, co najdete, ale stačí, že něco najít chcete. Obecně archeologické průzkumy může dělat jen ten, kdo na to má pověření – tedy archeolog výzkumník nebo třeba zaměstnanec muzea,“ dodal Novák.

Což pro server iROZHLAS.cz potvrdil i ředitel Archeologického ústavu Akademie věd Jan Mařík:

„Má-li někdo detektor kovu a cíl vyhledávat archeologické nálezy, tak jde o archeologický výzkum. Takovou činnost může provádět jen ten, kdo má k tomu příslušné oprávnění. Pokud nemá, mohl by se dopustit přestupku. A pokud by šlo o archeologický výzkum, tak by neměl nárok na odměnu. Protože v tu chvíli by všichni archeologové, kteří něco v rámci výzkumu najdou, měli nárok na odměnu, což by postrádalo smysl.“

Odměna od kraje?

Mařík také upozornil, že Pernica sice nemusí dostat nálezné, ale finanční odměnu by mu mohl udělit Jihomoravský kraj, který je majitelem nálezů. „Bude záležet, jak tu situaci posoudí krajský úřad, který nálezné vyplácí,“ dodal.

„V minulosti se stalo několik podobných případů, kdy někdo něco pomocí detektoru našel. Nález ohlásil, odevzdal ho, pozval archeology a udělal vše, aby se neztratila informační hodnota. A kraj potom skutečně určitou odměnu vyplatil, jen ne podle zákona, ale byla to jakási mimořádná odměna,“ upřesnil Mařík.

„Je neregistrovaným spolupracovníkem našeho muzea. Nález není náhodný, nemá tedy na nálezné ze zákona nárok, ale není vyloučeno, že se bude o nějaké mimořádné odměně jednat. Nicméně v tuto chvíli to není na pořadu dne,“ doplnila mluvčí kraje Monika Brindzáková pro iROZHLAS.cz.

Nálezce Jiřího Pernicu ale nemrzí, když žádnou odměnu nedostane. „Mohl jsem si vymyslet pohádku, že jsem poklad našel při procházce se psem. Nebo si poklad zavřít doma do skříně. Ale jsem poctivka, k čemu by mi to bylo? Teď mě hřeje, že mince uvidí lidé a že se díky nálezu o historii Blanenska dozvíme třeba něco víc,“ řekl pro iDNES.cz.

Odborníci mince zatím datují do 16. století. Muzeum pak plánuje oslovit numismatika, který určí přesné stáří stříbrných mincí. Mince po jejich očištění a dalších opatřeních chce vystavit v expozici.