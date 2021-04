Blatný poslal do Arenbergerovy nemocnice kontrolu nákupů. Před dvěma lety s nimi měla problémy

Předchozí ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) před několika týdny poslal kontrolu do pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Prověřit má nákupy z let 2019 a 2020, kdy nemocnici řídil jeho nástupce na ministerstvu Petr Arenberger (za ANO). Upozornil na to ve čtvrtek Deník N. Arenbergera ve středu jmenoval prezident Miloš Zeman ministrem zdravotnictví. Jeho resort tak nyní provádí kontrolu v nemocnici, kterou vedl od roku 2019.

