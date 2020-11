Blatný nedoporučí plošné testování žáků prvních a druhých tříd. U učitelů si to představit dokáže

U žáků prvních a druhých tříd, kteří se od středy vrátí k prezenční výuce, ministerstvo zdravotnictví určitě nedoporučí plošné testování na koronavirus. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to v neděli řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). U učitelů si to umí představit. S testováním pedagogů souhlasí i senátorka a neuroložka Alena Dernerová z klubu Starostů. Praha 15:32 15. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud by vláda nařídila, že by se učitelé museli testovat, zvýšilo by to mobilitu, uvedl Blatný | Foto: Vít Svoboda | Zdroj: Český rozhlas

U malých dětí ministerstvo zdravotnictví testování doporučovat nebude, na středních, případně vysokých školách je podle Blatného situace odlišná. Situaci přirovnal k firmám, řada z nich podle něj také testování zavádí. O možném plošném testování učitelů jedná jeho resort s ministerstvem školství.

Žáci prvních a druhých tříd základních škol a všichni žáci speciálních škol se ve středu 18. listopadu vrátí do školních lavic. Budou muset nosit roušky všude a třídy se nebudou dělit do menších skupin jako na jaře, děti z různých tříd by se ale neměly potkávat.

Platit bude zákaz zpěvu a tělocviku, mělo by se také často větrat. Návrat ostatních školáků bude záviset na vývoji epidemie koronaviru. Ministr školství Robert Plaga (ANO) se v pondělí na tiskové konferenci vyjádří k opatřením ve školách.

Problémem podle Blatného je, že antigenní testy musí provést osoba k tomu oprávněná, tedy lékař nebo zdravotní sestra. Pokud by tedy vláda nařídila, že by se učitelé museli testovat, zvýšilo by to mobilitu, uvedl Blatný.

Chce, aby o věci bylo rozhodnuto do té doby, než se k prezenční výuce vrátí další ročníky. V návratu žáků prvních a druhých tříd nevidí v tomto ohledu problém, protože je možné je od sebe oddělit, aby se nepotkávali ani oni, ani učitelé.

Dernerová by přistoupila k testování učitelů. Co se týče žáků, mohla by se podle senátorky udělat pilotní studie například ve třech krajích, zda je virová nálož u dětí vysoká. Šlo by ale podle ní o krajní případ, jinak by děti netestovala. S testováním žáků nesouhlasí ani anesteziolog z Fakultní nemocnice Motol v Praze Tomáš Vymazal.

Testovat nebo netestovat?

S částečným otevřením škol by podle nedělního vyjádření v televizi Prima počkal ještě týden bývalý ministr zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula (za ANO), zároveň by jej doprovodil testováním žáků i učitelů. Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka by se měli děti i pedagogové testovat každé pondělí pomocí antigenních testů.

Prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý se na kanále CNN Prima News vyjádřil pro dobrovolné testování. Poslankyně a bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) pak míní, že při návratu žáků prvních a druhých tříd příští týden bude zatím postačovat dobrovolné bezplatné pravidelné testování učitelů.

Další postup při návratu dalších ročníků podle ní musí být velmi dobře připraven a projednán. Podobně se vyjádřil poslanec a primátor Plzně Martin Baxa (ODS).

Antigenní testy jsou méně spolehlivé než laboratorní testy PCR, poskytují ale rychlejší výsledek. V současnosti se využívají při testování klientů i zaměstnanců v sociálních pobytových zařízeních.

