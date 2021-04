Prezident chce do Česka mermomocí dostat Sputnik V, proto musel Blatný odejít, soudí komentátor Honzejk

Na ministerstvu zdravotnictví skončil Jan Blatný (za ANO). Prezident Miloš Zeman ho obvinil z odpovědnosti za oběti pandemie, protože Blatný nechtěl povolit očkování ruskou vakcínou Sputnik V do doby, než získá potřebnou certifikaci. „Chtěl bych říct, že je to neuvěřitelné. Ale to by autorem výroků nesměl být prezident Zeman. Je to v logice jeho posledního vystupování, kdy dělá všechno možné, aby vyšel vstříc ruským zájmům,“ reaguje Petr Honzejk. Praha 8:33 8. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman | Foto: Michal Růžička | Zdroj: MAFRA/Profimedia

Jan Blatný skončil na žádost premiéra Andreje Babiše (ANO), novým ministrem jmenoval Miloš Zeman obratem ředitele vinohradské fakultní nemocnice Petra Arenbergera (za ANO).

Petr Honzejk: Zeman chce do České republiky mocí mermo dostat Sputnik V.

Babiš ve středu exministra Blatného zhodnotil jako pracovitého šéfa resortu. Uvedl ale, že se rozcházeli v některých názorech na fungování ministerstva zdravotnictví.

Přestože Blatný na středeční tiskové konferenci prohlásil, že opouští svůj post s čistým svědomím, prezident Zeman ho – v promluvě k Arenbergerovi – obvinil ze zodpovědnosti za zmařené lidské životy. Hlavní pochybení vidí prezident v Blatného rezolutním postoji k očkování ruskou vakcínou Sputnik V.

„Každý, kdo tímto způsobem postupuje, škodí České republice a nese spoluodpovědnost za lidi, kteří kvůli nedostatku vakcín a pomalému očkování umírají,“ řekl při jmenování nového ministra Zeman.

Podle komentátora Hospodářských novin Honzejka jsou zájmy prezidenta „z nějakých důvodů naprosto totožné se zájmy Vladimira Putina“.

Právě to stojí i za vyhazovem Blatného, domnívá se komentátor a připomíná také spor o připuštění ruského Rosatomu do tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany, ve kterém prezident podporuje ruskou účast v tendru.

„Prezident chce mocí mermo dostat ruskou vakcínu Sputnik V do Česka a Jan Blatný to odmítal. Proto musel odejít a nahradil ho Petr Arenberger, který je k používání ruské vakcíny neeufemisticky řečeno nakloněn,“ shrnuje Honzejk a směrem k odcházejícímu ministrovi říká:

„Myslím, že těch pět měsíců v čele ministerstva nebude něco, na co bude Jan Blatný vzpomínat extra dobře. Už jen z toho důvodu, že když nastupoval na konci října do funkce, Česko nemělo ještě ani pět tisíc obětí koronaviru, teď jich máme už skoro třicet tisíc.“

Babiš a Zeman

Premiér Babiš je ze strany prezidenta vystaven velkému tlaku a dobře ví, že si hlavu státu nemůže rozhněvat, soudí Honzejk:

„Po říjnových volbách to bude Miloš Zeman, kdo bude jmenovat nového předsedu vlády a předběžně Andreji Babišovi slíbil, že pokud to volební výsledky jen trochu umožní, tak ho podrží a znovu jmenuje jeho. To ale samozřejmě není zadarmo.“

Sám Babiš i Arenberger na tiskové konferenci po uvedení nového ministra do funkce prohlásili, že používání ruské vakcíny je podmíněno schválením Evropskou lékovou agenturou. Stát by se o neschválené vakcíny mohl zajímat pouze v rámci klinického zkoušení, říká nováček ve vládě.