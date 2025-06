78 aukcí, 4 kupci. Část darovaných bitcoinů se prodala za dvě minuty, ministerstvo je nabízelo se slevou

Případ bitcoinů, které ministerstvu spravedlnosti daroval muž odsouzený za prodej drog, je ojedinělý i z jiného důvodu. Je to vůbec poprvé, co kryptoměnu prodávala vládní instituce po vlastní ose. Dosud jejich veřejné dražby zajišťoval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten za virtuální peníze propadlé státu od roku 2021 utržil 171 milionů korun. Tyto výdělky jsou ale ze zákona určeny pro oběti trestných činů. Doporučujeme Praha 18:00 5. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) na jednání vlády, kde se řešil sporný miliardový dar jeho resortu od trestaného obchodníka s drogami | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Státní instituce mají možnost prodávat svůj nepotřebný majetek na našich stránkách, samotný průběh elektronické aukce je pak v jejich režii a my k tomu nemáme žádné kompetence. Jde o běžný postup,“ řekla pro iROZHLAS.cz mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Michaela Tesařová.

Stalo se však vůbec poprvé, že by tím „nepotřebným majetkem“ byly právě bitcoiny, jak vyplývá z údajů webu nabidka.majetku.gov.cz. Stát dosud bitcoiny nabízel ve veřejné dražbě pouze skrze Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten za ně od roku 2021, kdy se uskutečnila první aukce, získal 171 milionů korun.

„To ale byly bitcoiny, které byly propadlé státu z trestné činnosti na základě rozhodnutí soudu,“ upřesnila Tesařová. Výtěžek z prodeje státem zkonfiskovaných bitcoinů v rámci výkonu trestu navíc jde podle zákonných pravidel na zvláštní účet, ze kterého se hradí vzniklá škoda obětem trestných činů a dalším poškozeným.

Když tak dnes už bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), který kvůli bitcoinové kauze podal demisi, hájí dar od muže odsouzeného za prodej drog tím, že by bitcoiny stejně propadly státu, pokud by se ukázalo, že jsou z trestné činnosti, tak není úplně důsledný.

Pokud by propadly, jejich zpeněžení by mělo zákonem daný účel, vláda by s těmito financemi nemohla nakládat dle vlastního záměru.

Sleva na bitcoiny

Ministerstvo darované bitcoiny nabízelo po pěti či deseti kusech od konce března do konce května. Během dvou měsíců kvůli tomu uspořádalo celkem 78 aukcí. V některých případech došlo na desítky příhozů, jindy byl prodej hotový s jediným příhozem během dvou minut. Kupec tak bitcoiny pořídil s desetiprocentní „slevou“.

Vyvolávací cena totiž podle aukčních podmínek resortu začínala na devadesáti procentech aktuálního kurzu bitcoinu. Například při koupi na začátku dubna, kdy se cena za jeden kus pohybovala kolem 1,8 milionu korun, bylo možné oproti standardnímu nákupu ušetřit skoro 200 tisíc.

Bitcoiny navíc mezitím vyrostly, dnes se jejich hodnota pohybuje kolem 2,3 milionu korun za kus. To, že byla nabídka ministerstva výhodná, potvrdil pro Seznam Zprávy i jeden z kupců, šéf kryptoměnového fondu Sigil Pavel Stehno.

„V průměru jsme kupovali s diskontem asi 2,5 procenta. Ostatní účastníci aukce přihazovali až do slevy kolem jednoho procenta. To už pro nás nebylo tak zajímavé vzhledem k transakčním nákladům,“ uvedl.

Fond Sigil tak podle údajů z registru smluv nakoupil bitcoiny za celkem 71 milionů korun. Další pak pořídila firma podnikající v pronájmu a výstavbě nemovitostí Akcent Praha Group, a to za 35 milionů. Virtuální měnu vydražili také dva mladší muži – jeden za 450 milionů, druhý za 127 milionů. Server iROZHLAS.cz je minulý týden snažil osobně zastihnout, ale bez úspěchu.

Ministerstvo ovšem uvedlo, že prodalo bitcoiny za 957 milionů korun. Kdo tedy pořídil ty zbývající, za bezmála 300 milionů korun, není zatím z veřejně dostupných rejstříků jasné. Resort na aktuální dotazy webu iROZHLAS.cz, proč nejsou zveřejněné smlouvy se všemi kupci, jak nařizuje platná legislativa, do vydání textu neodpověděl.