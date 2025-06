Blažek do sněmovních voleb nepůjde. Končí na kandidátce v Jihomoravském kraji

Odcházející ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) nebude kandidovat v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny, oznámil na sociální síti X. Rozhodl se k tomu podle svých slov už v sobotu. Blažek již minulý týden kvůli bitcoinové kauze rezignoval na post ministra spravedlnosti. Nahradit ho má poslankyně ODS Eva Decroix. Aktualizováno Praha 14:13 3. 6. 2025 (Aktualizováno: 14:28 3. 6. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr spravedlnosti Pavel Blažek | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Už v sobotu jsem se rozhodl, že nebudu kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny,“ napsal Blažek na sociální síti X. „Chtěl jsem to napřed oznámit kolegyním a kolegům na jižní Moravě, ale je vhodnější, abych to sdělil už teď,“ dodal.

Blažek měl být na jihomoravské kandidátce koalice Spolu na čtvrtém místě za premiérem Petrem Fialou (ODS), ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem (KDU-ČSL) a ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem (TOP 09). Sněmovní volby se budou konat 3. a 4. října.

Už v pátek Blažek rezignoval také na post ministra spravedlnosti. Důvodem jeho odchodu je kauza kolem bitcoinů za téměř miliardu korun.

Kryptoměnu resortu věnoval Tomáš Jiřikovský, který si v minulosti odseděl trest za obchod s drogami, zpronevěru a nedovolené ozbrojování.

Dosud není jasné, proč Jiřikovský bitcony obří hodnoty ministerstvu daroval, ani to, zda skutečně nepocházely z trestné činnosti.

Blažek jakékoli pochybení v tomto případu odmítá. Podle něj je vše tak „ultralegální, že to nemohlo být legálnější“.

V úterý nicméně v rozhovoru pro Info.cz připustil, že v kauze bitcoin podcenil mediální a možná i etickou stránku, je ale přesvědčený, že nespáchal nic nezákonného.

