Blažek dokončil obrat. O přidání vězeňským dozorcům nechtěl slyšet, teď jim hodlá poslat 200 milionů navíc

Šéf resortu spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) je připravený předložit vládě návrh na zvýšení platů příslušníkům vězeňské služby, redakce iROZHLAS.cz dokument získala. Blažek přitom ještě v první polovině května přidání dozorcům odmítal. Proti jeho postoji se tehdy ostře ozvaly odborové svazy bezpečnostních sborů. Praha 5:00 29. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Vězeňská služba je na tom s platy podle mě momentálně velmi dobře, řekl bych nejlépe za posledních několik let. Nemám signály o tom, že by tam byla nějaká nespokojenost,“ uvedl ministr Blažek 14. května před výjezdním zasedáním vlády Petra Fialy (ODS) v Kutné Hoře. Podle svých slov neviděl důvod, aby se dozorcům přidávalo.

‚Neumíme si představit, že nás vynechají.‘ Do boje o platy vstoupila Bezpečnostní informační služba Číst článek

Proti tomu se ozvaly dvě největší odborové organizace, jež kromě policistů sdružují i příslušníky ostatních sborů – Nezávislý odborový svaz policie a Unie bezpečnostních složek. Blažkovy výroky o příznivé platové situaci u vězeňské služby označily za „výsměch“ a „krajně nevhodné“.

Není jasné, zda se ministr Blažek rozhodl právě na základě ostré kritiky odborářů. Každopádně jeho resort poté připravil materiál ke schválení vládě, v němž žádá o navýšení rozpočtu právě na příjmy dozorců. Dokument pochází ze druhé půle minulého týdne, iROZHLAS.cz ho má k dispozici.

207 milionů korun

„Vláda schvaluje změnu systemizace příslušníků Vězeňské služby České republiky na rok 2025, která spočívá v navýšení objemu prostředků na služební příjmy od 1. července 2025 oproti předchozí schválené systemizaci o 129 984 000 Kč, s příslušenstvím 175 218 432 Kč,“ zní klíčová pasáž usnesení vlády, jak by podle ministerstva mělo vypadat.

Blažek chce od kabinetu zelenou pro dalších 32,5 milionu korun na kázeňské odměny a 56,3 milionu na náborový příspěvek pro nové příslušníky, kterých resort letos očekává 750. Dohromady by tak ministr mezi 6 770 příslušníků vězeňské služby rád rozpustil 207 milionů korun, včetně odvodů jde o částku 264 milionů.

V přepočtu by si jeden dozorce polepšil v průměru o čtyři tisíce korun měsíčně, nicméně nejednalo by se o zvýšení tarifu, tedy základního platu. Částka by se složila z takzvaného stabilizačního příplatku, jde o svého druhu finanční motivaci pro setrvání ve službě, a zmíněné kázeňské odměny.

Udržení konkurenceschopnosti

Ochotu změnit postoj deklaroval Blažek před týdnem na CNN Prima News. Pokud prý ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) prosadí přilepšení policii, bude žádat to samé pro dozorce, „aby sbory měly stejně“. Zatím není jasné, kdy by měl Blažkův návrh zamířit na vládu. „Připomínkové řízení (k návrhu) bude ukončeno 29. května,“ sdělil jen redakci mluvčí spravedlnosti Vladimír Řepka.

Návrh ministerstva spravedlnosti ke zvýšení platů dozorcům. | Zdroj: iROZHLAS.cz

Návrh ministerstva spravedlnosti ke zvýšení platů dozorcům. | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Důvodem předložení materiálu je především snaha o udržení konkurenceschopnosti příslušníků Vězeňské služby České republiky na trhu práce, ale také zásadní snaha o jejich stabilizaci,“ vysvětluje doprovodný dokument k návrhu usnesení vlády, jejž vypracovali Blažkovi úředníci.

Podle ministerstva je kondice vězeňské služby podobná jako u policistů, hasičů a vojáků. Dozorců je málo, současně čelí malému zájmu uchazečů. „A to zejména s nízkým platovým ohodnocením ve vztahu k požadovanému rozsahu vzdělání a psychickému zatížení,“ vysvětluje ministerský dokument.



„Myslím si, že je (Blažek) dost zkušený politik na to, aby věděl a řekl: ‚Ano, je tam zásadní problém a musíme řešit dofinancování.‘ Ale to jsem od něj nikdy neslyšel,“ komentoval pro iROZHLAS.cz dosavadní postoj ministra předseda Nezávislého odborového svazu policie Tomáš Machovič. K návrhu na zvýšení platů podotkl, že „to byl jednoznačně náš požadavek“.

Stanjura: Ve druhém pololetí

Ministerstvo spravedlnosti je po vnitru druhé, jež požadavky na zvýšení platů přetavilo v oficiální návrh. Obě chtějí pro své bezpečnostní sbory od 1. července navýšení v průměru o čtyři tisíce korun měsíčně na hlavu. Obrana zatím takový materiál nevyhotovila, ministryně Jana Černochová (ODS) však mluvila o zvýšení platů pro vojáky zhruba o osm tisíc korun.

‚Pavel mi řekl, jestli nechci jít k nim.‘ Blažkův resort nejlépe platí ministrovy kolegy z jihomoravské ODS Číst článek

Debata o navýšení příjmů v bezpečnostních sborech je zatím rozehraná tak, že pokud se přidá v jednom resortu, platy by se měly zvedat i v dalších dvou. Z vyjádření ministerstva financí však plyne, že přinejmenším od 1. července více peněz dozorcům, vojákům, policistům a hasičům nezamíří.

„Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) informoval ostatní ministry, že dodatečné požadavky rezortů nad rámec letošního rozpočtu se budou posuzovat až poté, co budou známy výsledky plnění státního rozpočtu za první pololetí,“ sdělil iROZHAS.cz mluvčí z financí Ondřej Macura s tím, že až v tu chvíli se dají vyhodnotit trendy příjmů rozpočtu.