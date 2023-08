Premiér bude slaboch, když Blažka neodvolá, věří pirát. K odvolání nemá důvod, oponuje poslanec ODS

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) se omluvil za setkání s lobbistou Martinem Nejedlým. Předsedové koaličních stran ale požadují vysvětlení celé věci. „Udělal chybu a omluvil se. Rezignovat nemá. Patří k nejlepším ministrům,“ míní poslanec Karel Haas (ODS). „Kdyby to byl jeden případ, asi by to dávalo smysl. Ale pokud systematicky lže, v kontextu předchozích skandálů a problémů by už měl skončit,“ namítá europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti). Pro a proti Praha 21:46 22. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr popsal na sociální síti setkání jako náhodné | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministr Blažek strávil s poradcem exprezidenta Nejedlým v jedné z pražských restaurací pět hodin. O setkání informoval server Seznam Zprávy. Ministr ještě před publikováním zprávy popsal na sociální síti setkání jako náhodné.

Setkání ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS s lobbistou Martinem Nejedlým chtějí s premiérem probrat předsedové ostatních koaličních stran.

„Je to politická hodnotová chyba. Věřím ale vysvětlení, že schůzka nebyla nějak plánovaná, že byla náhodná. Nemám důvod mu nevěřit, nežiji v paranoidním světě,“ zdůrazňuje v pořadu Pro a proti na Plusu poslanec Haas, který je členem ústavně-právního výboru Sněmovny.

„Pokud by schůzka mezi ministrem spravedlnosti a panem Nejedlým měla být plánovaná, pak se neodehraje v restauraci, která je vytěžovaná. Nejsem Pražák, jsem z Pardubic, ale něco málo jsem si o té restauraci zjistil. Je velká, schůzka probíhala na veřejnosti. To je možná nejracionálnější argument, že pokud by se kdokoli chtěl plánovaně sejít s panem Nejedlým při jeho negativní pověsti, tak by plánovanou schůzku provedl jinak,“ naznačuje Blažkův kolega z ODS.

Peksa ale Blažkovu účast na akci jako náhodnou nevidí. „Pokud vím, oba tam slavili Nejedlého narozeniny, což bych s nějakým velkým sebezapřením dokázal pochopit vzhledem k tomu, že se 30 let znají, protože spolu hráli volejbal za Zbrojovku Brno,“ připouští.

„Kdyby chtěl odejít, tak prostě odejde. Jeho vysvětlení – při vší úctě – dělá v podstatě ze všech občanů České republiky blbce,“ Mikuláš Peksa (Piráti)

„Ale on tvrdí, že ho tam držela bouřka. Zažil jsem různé situace, ale že by člověk v postavení ministra nebyl schopen zavolat si služebního řidiče s autem, nebo aspoň taxi, tomu nevěřím. Kdyby chtěl odejít, tak prostě odejde. Jeho vysvětlení – při vší úctě – dělá v podstatě ze všech občanů České republiky blbce,“ konstatuje europoslanec.

Haas připouští, že z Blažkova vysvětlení radost nemá. Zdůrazňuje ale, že se ministr za schůzku omluvil. „Schůzka je politickou hodnotovou chybou, na odvolání z funkce to ale není,“ opakuje poslanec ODS.

Podle Peksy ale omluva Blažka nestačí. „Pokud ministr Blažek po schůzce jako první reakci vypustil ven zcela zjevnou lež, jak chcete mít v takového člověka důvěru? Má vykonávat roli ministra spravedlnosti, osoby, která je de facto garantem fungování právního státu. To prostě nemůže fungovat, teď už mu nikdo nevěří. Respektive nikdo mu nevěřil ani před tímto incidentem, ale tímto to naprosto konkrétně podtrhl,“ říká.

Haas zdůrazňuje, že je důležitější, jak pod Pavlem Blažkem funguje ministerstvo spravedlnosti, než to, s kým se kde schází.

„Snažme se v České republice nemoralizovat, nepaušalizovat, neprovádět odsuzující lidské soudy o situacích, ve kterých jsme sami nebyli. Měřme lidem v politických funkcích podle objektivních výsledků jejich práce. Tím se získává důvěryhodnost v politice. A fakta mluví úplně jasně, že ministerstvo spravedlnosti pod vedením Pavla Blažka patří k nejlepším ministerstvům v této vládě,“ míní.

Nepřeji si, aby tam tento vliv byl

Podle Peksy mohou mít kontakty ministra Blažka například s lobbistou Nejedlým vliv na fungování samotného ministerstva spravedlnosti. „Pro mě třeba na této kauze bylo dost alarmující, že je o panu Nejedlém známo, že má rozsáhlé obchodní vztahy s Ruskem. Do roku 2015 ho platila firma Lukoil a podobně,“ vysvětluje Peksa.

„A o panu Blažkovi je známo, že v roce 2013 nechal vydat Alexeje Torubarova, který chtěl požádat Česku o azyl, do Ruska s tím, že tento muž tam byl mučen. Takže mám obavy, že to může mít vliv na fungování ministerstva spravedlnosti, a nepřeji si, aby tam tento vliv byl,“ sděluje europoslanec.

Pirátská strana podle Haase vytahuje kartu Pavla Blažka v posledních třech či čtyřech měsících opakovaně. „Vytahuje ji na základě nikoli objektivních faktů, důkazů, ale na základě domněnek, pocitů, které nijak nezlehčuji, ale nemám takovéto moralizování rád,“ kritizuje.

„Pavel Blažek je v politice zhruba 25 let, díky své negativní pověsti, ať zasloužené, nebo nezasloužené, je pod extrémní veřejnou kontrolou veřejnosti, médií, orgánů této země. Za čtvrt století jeho působení v politice nebyl nikdy prověřován, obviněn, obžalován ani odsouzen,“ opakuje poslanec ODS.

„Pavel Blažek je v politice zhruba 25 let, díky své negativní pověsti je pod extrémní veřejnou kontrolou veřejnosti, médií, orgánů této země. Nebyl nikdy prověřován, obviněn, obžalován ani odsouzen.“ Karel Haas (ODS)

Peksa nesouhlasí s tím, že Pirátská strana kritizuje ministra Blažka na základě domněnek. „Viděli jsme, že si Pavel Blažek opakovaně vyžádal informace o probíhajících kauzách, které se týkaly skandálu s brněnskými městskými byty, ve kterém jsou obviněni někteří jeho kolegové z ODS i nestraníci,“ připomíná.

„Bohužel ministr Blažek zcela zjevně narušuje fungování právního státu, protože pokud zasahuje do činnosti státního zastupitelství, je to přesně věc, kterou by jako ministr spravedlnosti dělat neměl. A chce-li to dělat, bohužel nemůže být ministrem,“ zdůrazňuje europoslanec Peksa.

