Šídlo: Setkání Blažka s Nejedlým působí katastrofálně, nabízí se srovnání s ODS před rokem 2013

Setkání ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) s lobbistou Martinem Nejedlým na jeho narozeninách se dostane na jednání předsedů vládních stran, koaliční partneři ho považují za nevhodné a nemístné. Blažek ve středu strávil s poradcem exprezidenta Zemana Nejedlým a jeho hosty pět hodin v pražské restauraci na Žižkově. „Člověka to asi příliš nepřekvapí. Způsob, jak to zdůvodnil, byl ale nešťastně arogantní,“ říká komentátor Jindřich Šídlo. Rozhovor Praha 20:39 18. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Blažek (ODS) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Od středy jsme se dozvěděli, že Blažek se s Nejedlým zná dlouhou dobu, chodili spolu na volejbal, jednali spolu i o předání vlády po volbách. Co je tedy na setkání kontroverzního?

Sešlo se několik věcí. První, základní, byl způsob, jakým ministr Blažek tuto zcela neplánovanou, nečekanou, krátkou, pětihodinovou schůzku vysvětloval na twitteru strašlivou situací bouře na pražském Žižkově, kdy v podstatě neměl jinou šanci, než se schovat v té restauraci.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s komentátorem Jindřichem Šídlem o schůzce Pavla Blažka (ODS) s Martinem Nejedlým

Což samo o sobě bylo dostatečně komické. Do toho se sloučilo ještě několik dalších věcí: a to zjevná nervozita vlády, že její výkon není úplně oceňován. Průzkumy, které vyšly, ukazují, že vláda je v podstatě na historicky nízkých číslech co do důvěry a každá taková věc jí samozřejmě nepomáhá.

A to přesto, že všichni vědí, jak v ODS, tak ve vládní koalici, ale taky v opozici, že Pavel Blažek je muž, který se takovým setkáním nevyhýbá. To je muž, který za Petra Fialu dělá jistý druh práce, který nemůže dělat sám předseda vlády – třeba že se schází s lidmi, jako je Martin Nejedlý

To dávalo smysl třeba v době, kdy bylo potřeba z hlediska ODS rychle vyjednat přechod moci na konci roku 2021, kdy byl taky velmi oslaben prezident Zeman, jestli si na to vzpomenete.

Dnes už mi to přijde jako něco, co osobnostně k Pavlu Blažkovi patří. Člověka to asi ani příliš nepřekvapí. Jenomže způsob, kterým to před dvěma dny zdůvodňoval, byl nešťastně arogantní. Jako kdyby chtěl říct „co je vám komu do toho, že já se scházím s člověkem, jako je Martin Nejedlý“.

Včera jsem se ve večerních hodinách bez předchozí domluvy nacházel poblíž mého pražského bydliště ve stejné restauraci jako Martin Nejedlý s rodinou a jeho známými, které jsem neznal.



Vzhledem k nevídané bouřce, v jejímž průběhu nebylo možné restauraci opustit, jsem si přisedl k… — Pavel Blažek (@blazek_p) August 17, 2023

A to je podle vás důvod, proč Blažkovi prochází i to, co by třeba jinému vysokému představiteli ODS prošlo jen těžko? ODS prostě ví, že to dělá v zájmu strany?

Nevím, jestli tato pětihodinová schůzka byla úplně v zájmu strany. Možná někdy uvidíme, co z toho ODS měla. Nenapadá mě teď moc, co by to bylo, ale je jasné, že Pavel Blažek je pro Petra Fialu naprosto nepostradatelná postava. A je nepostradatelná postava i pro vládu.

Pět kauz ministra Blažka: setkání s Nejedlým, vydání ruského podnikatele i manželka exekutorka Číst článek

Mám dojem, že kdyby se jednalo o jiného politika ODS, tak by to možná nevzbudilo ani takovou pozornost. Pavel Blažek si s sebou ale nese tu pověst už dlouhý čas, možná 15 let.

Navíc tam hraje roli i to, že se Piráti nedávno pokusili vyvolat nebo dokonce vyvolali vnitrostranické hlasování o tom, jestli je Pavel Blažek zárukou výkonu spravedlnosti, to tomu jenom přidává. Je to prostě něco, co veřejný obraz a pověst Pavla Blažka jenom zvyšuje.

Nepříjemnost pro vládu

Poškozuje jednání Pavla Blažka vládu, anebo spíše jen ODS?

Pavla Blažka to nepoškozuje, protože má pocit, že jeho obraz stejně nemůže být horší. A teď nemluvím o tom, jestli to je spravedlivé nebo ne. Myslím, že řada těch věcí jsou taky už taková dodaná bublina. Připomínám, že Pavel Blažek nikdy nebyl z ničeho zatím obviněn.

Pro ODS a pro celou vládu je to ale nepříjemné, protože přece jenom vláda vstupovala před dvěma lety do voleb a posléze do funkcí s tím, že to je koalice změny. Marek Benda nedávno říkal, že hlavní úkol tohoto spojenectví, nevídaně širokého v české politice, bylo odstavit od moci Andreje Babiše a eliminovat Miloše Zemana. S Andrejem Babišem se jim to podařilo.

Na Nejedlého ‚akci s Blažkem‘ dostali pozvánku vlivní podnikatelé. Mezi nimi byl i lobbista Hrdlička Číst článek

Pak ale je jasné, že vzbuzuje otázky a nelibost u mnoha členů vládních stran a zejména u jejich voličů, proč tráví Pavel Blažek s nedůstojnými výmluvami tak dlouhý čas v restauraci s Martinem Nejedlým.

Na druhou stranu je pravda, že kdyby se Pavel Blažek chtěl s Martinem Nejedlým setkat někde v soukromí, aby se to nikdo nedozvěděl, tak to samozřejmě dokáže. Zvláštní je tato bezstarostnost vůči voličům i svým spolustraníkům. Jakoby říkal: „je to je jedno, já jsem Blažek, mně se nic stát nemůže”.

Dalo by se říci, že ODS na podobné chování už jednou doplatila, když se jí preference v roce 2013 propadly na necelých osm procent z dvaceti. Předcházely tomu různé kauzy – namátkou toskánská aféra, kauza plzeňských práv, dluhopisy ministra Kocourka, Kolibřík, Nagyová… ODS trvalo docela dlouho, než přesvědčila voliče k návratu. Neopakuje ale teď stejné chyby? Je tam nějaká paralela?

Paralel tam je více, některé jmenované aféry padají ještě do doby Mirka Topolánka, každopádně to byla ale ODS.

Já v tom vidím ještě jednu paralelu, a to že ODS tehdy měla předsedu v čele velmi nepopulární vlády, se zdánlivě bezpečnou většinou. Navíc vládla v době ekonomické krize, a sdělovala jenom špatné zprávy o tom, že obyvatelstvo nečekají příliš dobré časy.

Což je možná objektivní potřeba, aby to vláda dělala, nicméně se jako chytrá politická strana nesnažíte voliče dráždit i dalšími nevynucenými chybami. A to, co předvedl Pavel Blažek – a to nemusel projednávat nic závadného a mohl to skutečně být pětihodinový rozhovor dvou starých přátel – působí směrem ven téměř katastrofálně.