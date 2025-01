Blažek: Není pravda, že Bradáčová neuznává chyby. Když bude nejvyšší státní zástupkyně, budu klidně spát

Lenka Bradáčová převezme 1. dubna post nejvyšší státní zástupkyně po Igoru Střížovi. Nynější pražskou vrchní státní zástupkyni nominoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) a schválila ji vláda. „Byl jsem v podstatě přesvědčený, že kdyby tato situace nastala, je to nejvhodnější kandidát. Nebylo to ale tak, že bych věděl, že projde vládou a bude podpořena,“ říká v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu ministr Blažek. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:44 9. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Během pouhých 27 hodin jsme se dozvěděli, že Igor Stříž rezignoval na post nejvyššího státního zástupce, následně, že navrhnete do této funkce Lenku Bradáčovou a následně, že tuhle nominaci vláda jednomyslně schválila. Jak dlouho dopředu byl celý tenhle scénář připravený?

Připravený nebyl kromě mé hlavy. To znamená, že jsem byl připravený po celou dobu výkonu mé funkce, že můžu být v situaci, kdy by Igor Stříž odešel. Věděl jsem, že bych navrhl doktorku Bradáčovou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Věděl jsem, že se mi bude klidně spát, pokud funkci získá Bradáčová, uvádí ministr spravedlnosti Blažek

To jste věděl od roku 2021?

Byl jsem v podstatě přesvědčený, že kdyby tato situace nastala, je to nejvhodnější kandidát. Nebylo to ale tak, že bych věděl, že projde vládou a bude podpořena. Pokud jde o ostatní kolegy, ti to vůbec nevěděli.

Ti se z médií v úterý dozvěděli, že Igor Stříž rezignoval, vyjma předsedy vlády, který to věděl ode mě. Pak bylo celé úterý na to, abych soustavě státních zástupců sdělil, co se podle mě má stát, a ve středu proběhla vláda.

‚Nejen kritizovat...‘

To znamená, že jste do úterního oznámení nevěděl, jestli paní Bradáčová bude mít podporu ve vládě, ani to, jestli do toho půjde?

Jestli do toho půjde, to už jsem věděl v úterý. Nevěděl jsem to třeba před rokem, to je nutné objektivně říci. Byl bych rád, aby si to posluchači představili asi tak, že když jsme se pracovně vídali, jednou za čas byla debata s Igorem Střížem, Lenkou Bradáčovou i s některými dalšími státními zástupci o tom, co by se stalo, kdyby Igor Stříž z osobních důvodů odstoupil z funkce.

Osobnost v čele soustavy st. zastupitelství má znát obsah práce státního zástupce a jeho roli v ústavním systému, nebát se nikoho včetně sociálních sítí a médií, být všestraněji vzdělaná, respektovaná nejen v právnickém prostředí, bezúhonná a reálně nepřičitatelná k žádné… — Pavel Blažek (@blazek_p) January 8, 2025

Když jsem se ptal paní doktorky před rokem, tak se jí do té funkce vůbec nijak nechtělo. Nicméně já jsem jí říkal, že pokud by ta situace nastala, je tak trošku i její povinností po těch letech, co představovala jak pro veřejnost, tak i v té soustavě, tu funkci vzít. A také, a to jsem vždycky říkal velmi neformálně, aby se nemusela dívat na někoho jiného, kdo v té funkci je, a pouze nekritizovat.

Paní doktorka je velmi racionální člověk. Také jsem ji přece jenom jmenoval už před nějakými dvanácti lety na vrchní státní zastupitelství a i tam je potřeba funkce střídat, protože už to je docela dlouhá doba, přestože funkci dělá podle mě kvalitně.

To, že se to všechno seběhlo během 27 hodin, vyvolává některé otázky. Bývalá ministryně spravedlnosti z hnutí ANO Helena Válková ve středu v Událostech, komentářích České televize řekla, že rychlost, s jakou jste vybrali Lenku Bradáčovou, rozhodně není standardní. Místopředseda ANO Radek Vondráček kritizoval, že se o obsazení toho postu nevedla širší odborná diskuse. Proč jste to rozhodnutí po rezignaci pana Stříže udělali tak rychle?

Protože jsem měl kandidáta a protože vláda byla připravena nakonec toho kandidáta schválit. Tam je těžko nějaká složitější otázka. A hlavně, dokud jsem ministr, tak vím, koho bych navrhl a koho ne. Zákon je postaven tak, že ten, který navrhuje, nese osobní odpovědnost.

Dnes jsem s účinností od 13. 1. 2025 jmenoval Danielu Smetanovou městskou státní zástupkyní v Praze. Vyhověl jsem tak návrhu Lenky Bradáčové, vrchní státní zástupkyně v Praze, a to po proběhlém výběrovém řízení. — Pavel Blažek (@blazek_p) January 9, 2025

Věděl jsem, že za paní Lenku Bradáčovou odpovědnost klidně vezmu a že se mi bude klidně spát, pokud funkci získá ona – v tom smyslu, že ta soustava bude fungovat kvalitně a hlavně, že v to v ní nebudou brát tak, že se tam dostává někdo, koho neuznají. Jsem naprosto přesvědčený, že i když jistě má v té soustavně i nepříznivce, nikdo nezpochybňuje její odbornou kvalitu, erudici, inteligenci a vzdělání.

To znamená, že mají představitele, se kterým mohou nesouhlasit, ale nemusí se stydět. A rozhodně tam není podezření, že by vláda dosadila někoho „svého” pro svoje vlastní účely. To je pro tu soustavu neuvěřitelné, protože ji znají všichni.

Dohoda předem nebyla

Pan Stříž dlouhodobě avizoval, že nechce dokončit své funkční období. Měli jste nějakou dohodu, že rezignuje ještě před volbami?

Měli jsme spíš takový rozhovor, že pokud by to udělal, aby mi to řekl v nějakém předstihu, a to se přesně stalo. On mi – myslím, že to byl prosinec – oznámil, že v lednu chce odejít a to se přesně dodrželo, ale že bychom měli nějakou dohodu typu „milý pane doktore Stříži, vy musíte skončit do nějakého data,“ tak to nebylo.

‚Lovkyně mafiánů‘ novou šéfkou žalobců. Proč si Blažek vybral právě Bradáčovou a co chystá za změny Číst článek

Analytik vydavatelství Czech News Center Petr Dimun, který se justici věnuje dlouhodobě, řekl o Lence Bradáčové, že to je kariéristka, která neumí uznat chybu. Už na konci roku Ondřej Kundra v Respektu zmiňoval výhrady některých dřívějších spolupracovníků Lenky Bradáčové k její osobě s tím, že tito lidé to nechtějí říkat veřejně, protože se bojí, že se jim bude Lenka Bradáčová mstít. Bral jste v úvahu i tyhle věci?

Bral, ale nesouhlasím s tím, co bylo řečeno. Paní doktorku jsem viděl několikrát, když uznala chybu. Není pravda, že chyby neuznává, možná to nedělá veřejně a v úřadě, ale uznala. Je to fakt chytrý člověk, jenom hlupák neuzná chybu.

Opravdu ministr Blažek na Igora Stříže netlačil, aby skončil ve funkci? Jak moc je pro ODS a koalici Spolu důležité to, že ke změně nejvyššího státního zástupce došlo před nadcházejícími parlamentními volbami? Co ministr Blažek od Lenky Bradáčové v čele státního zastupitelství očekává? A jak se staví k vydání Tomia Okamury (SPD) k vyšetřování? Poslechněte si celý rozhovor ze záznamu v úvodu článku.