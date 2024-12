Radu pro boj s korupcí převzal po Pirátech Blažek. Hned zrušil povinnost svolat ji dvakrát do roka

Radu vlády pro koordinaci boje s korupcí nově povede ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). V jejím čele po konci Pirátů ve vládě nahradil Michala Šalomouna, který jí předsedal jako ministr pro legislativu. Hned Blažkův první krok ale kritizují odborníci z protikorupčních organizací, kteří se jednání rady také účastní. Ministr totiž zrušil povinnost svolat jednání aspoň dvakrát za rok. Původní zpráva Praha 5:00 7. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nyní již bývalý pirátský ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády​​ Michal Šalomoun (vlevo) a ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Vámi odkazovaná změna je opodstatněna preferencí konání prezenčních jednání rady dle aktuální a reálné potřeby,“ zdůvodnil změnu Michal Pleskot z tiskového odboru ministra spravedlnosti. Zmínil „široké zastoupení státního i nestátního sektoru“ a „logistické a časové náklady členů rady“.

Povinnost svolat radu alespoň dvakrát ročně byla zakotvená v jednacím řádu po celou dobu, co jí předsedal Šalomoun. Na jednání vlády 20. listopadu, kdy ho oficiálně nahradil Blažek, došlo k vyškrtnutí této povinnosti.

Podle Pleskota ale bude rada pracovat, i když se její členové zrovna nesejdou fyzicky: „Celá řada záležitostí je v radě řešena jednak korespondenčně a hlasováním per rollam (např. online způsobem – pozn. red.) o projednávaných materiálech.“ Tzv. prezenčně je podle něj protikorupční legislativa řešena na úrovni pracovních komisí rady.

‚Prostě chyba‘

Jenže podle expertů z řad protikorupčních neziskových organizací to spíše svědčí o tom, jakou váhu má tento vládní poradní orgán pro jejího nového předsedu.

„Skutečnost, že již nemají být povinná dvě fyzická setkání rady ročně, ukazuje na slabý zájem ministra spravedlnosti o kvalitní diskusi nad protikorupční agendou,“ myslí si Lukáš Kraus z Rekonstrukce státu.

S tím souhlasí i právník Petr Leyer, který je za nevládní protikorupční organizaci Transparency International členem rady: „Tato změna je ukázka toho, že vláda nepřikládá radě velký význam. Což v kontextu míry korupce v ČR a například umístění v Indexu vnímání korupce je prostě chyba.“

Korespondenční či online hlasování nepovažují za dostatečné. „U bezproblémových otázek samozřejmě stačí jednání komise nebo online hlasování. Ale pro nějakou koncepční debatu to nestačí. Rada přece jen není automat na razítka, ale má řešit zásadní věci mimo jiné i diskusí na místě,” vysvětluje Leyer.

Nepřítomný Blažek

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí se zabývá protikorupční legislativou, posuzuje návrhy zákonů z hlediska korupčních rizik a kabinetu může navrhnout taková opatření, která povedou ke snížení korupčních rizik ve veřejné správě. Zřízena byla v roce 2014, když nahradila tehdy dva roky nečinný vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí.

Ministr Blažek byl členem rady v tomto volebním období už v době, kdy ji vedl bývalý ministr pro legislativu Šalomoun. Ani jednou se ale jejího jednání nezúčastnil, jak vyplývá ze záznamů z jednání. Vždy za sebe poslal náhradníka, ředitele odboru střetu zájmů a boje proti korupci Jiřího Kaprase.

Jednání se ale neúčastnili ani další ministři současné vlády, kteří jsou jejími členy, ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) nebo ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). A ani sám premiér Petr Fiala (ODS).

„S nepřítomností ministra Blažka na jednáních rady lze spíše počítat. I když jeho resort je pro protikorupční agendu klíčový, ani jednou se na jednání rady v tomto volebním období neobjevil. Tato agenda ostatně nepatří k jeho prioritním,“ myslí si Kraus.

Připomíná třeba Blažkovu pozici k zákonu o ochraně oznamovatelů. Ten se stal lakmusovým papírkem po prvním setkání. Zástupci rady se tehdy téměř jednomyslně shodli na tom, že vládní verze zákona je špatná, a navrhli ji vylepšit dvěma zásadními změnami.

Jenže ministři, kteří jsou oficiálně členy této rady, se tehdy historicky prvního jednání – navíc svolaného až po roce – neúčastnili a poslali za sebe své podřízené. A na jednání vlády pak návrh poradního orgánu odmítli.

Blažek také nebyl schopný zajistit adekvátní prostředky pro protikorupční agendu, jak server iROZHLAS.cz popsal ZDE.

Rada vlády se letos sešla jednou, a to na začátku června. Podle původního jednacího řádu by se tak do konce roku mělo uskutečnit ještě jedno jednání. To už ale podle nového jednacího řádu není nutné a Blažek radu už svolat neplánuje.

„Pokud je nám známo, pan ministr do konce roku prezenční jednání rady svolat neplánuje, a to mj. z výše popsaných důvodů,“ uvedl k tomu Pleskot z tiskového odboru ministerstva.