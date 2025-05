Blažek zpravil Bradáčovou o miliardovém daru až týdny poté, co resort bitcoiny od dealera drog přijal

Ministerstvo spravedlnosti se na Nejvyšší státní zastupitelství obrátilo až měsíce poté, co uzavřelo darovací smlouvu o nabytí virtuální měny bitcoin v hodnotě jedné miliardy korun od odsouzeného drogového dealera. Redakci iROZHLAS.cz to potvrdil úřad nejvyšší žalobkyně Lenky Bradáčové. Kauzou převodu měny se pod dozorem vrchních žalobců z Olomouce zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu. Původní zpráva Praha 14:00 30. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová (vpravo) a ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je to ultračisté. Já to mám prokonzultováno na nejvyšších místech, všichni o tom vědí a mám to velmi dobře schválené. Nemůže to být nic špatného, naopak, naopak,“ hájil transakci ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) pro Deník N, který na kauzu upozornil a podrobně ji popsal.

Smlouvu o darování bitcoinů ve svůj prospěch uzavřelo ministerstvo spravedlnosti s Tomášem Jiřikovským, který byl pravomocně odsouzen k devíti letům vězení za nedovolenou výrobu omamných látek, zpronevěru a nedovolené ozbrojování. Trest si neodseděl celý, justice ho podmíněně propustila dříve.

Blažek byl kvůli přijetí miliardového daru v podobě bitcoinů nejasného původu v kontaktu s Nejvyšším státním zastupitelstvím, ministerstvem financí a Finančním analytickým úřadem. Jenže jak redakci potvrdil úřad nejvyšší žalobkyně Lenky Bradáčové, minimálně s ním nic nekonzultoval ani od něj neměl nic schválené.

Měsíce a týdny poté

„Prostou informaci o darovací smlouvě zaslalo ministerstvo spravedlnosti Nejvyššímu státnímu zastupitelství v dopise ze dne 1. dubna 2025,“ sdělil redakci mluvčí úřadu nejvyšší žalobkyně Petr Malý. Ten den shodou okolností přebírala vedení nejvyššího státního zastupitelství právě Lenka Bradáčová od svého předchůdce Igora Stříže.

Důležitější však je, že to bylo 25 dní poté, co bitcoiny byly převedeny do virtuální peněženky ministerstva spravedlnosti. A nejméně o dva měsíce později, kdy Blažkův resort s Jiřikovským smlouvu uzavřel. Obě strany kontrakt podepsaly ani ne tři týdny po rozhodnutí soudu o odblokování zajištěných bitcoinů odsouzeného muže.

Proč Blažek Nejvyšší státní zastupitelství vzhledem k nejasnému původu bitcoinů neinformoval o uzavření smlouvy předem, ani si k tomu od úřadu nevyžádal stanovisko, není jasné. Ministr spravedlnosti na zaslané dotazy nereagoval.

„Vrchní státní zastupitelství v Olomouci vykoná dozor nad zákonností v přípravném řízení nad postupem policejního orgánu Policie České republiky, Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování. Prověřování je aktuálně vedeno pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a) trestního zákoníku, pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1, odst. 5 písm. c) trestního zákoníku a dále pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy podle § 283 odst. 1, odst. 4 písm. b) trestního zákoníku. Trestní řízení částečně souvisí s darováním bitcoinů fyzickou osobou ministerstvu spravedlnosti.“ Vrchní státní zástupce v Olomouci Radim Dragoun, 30. května 2025

Ministerstvo financí Blažek podle Deníku N zpravil 30. ledna, ale opět až po uzavření smlouvy a také bez žádosti o stanovisko.

„Pokud by se v budoucnu prokázalo, že bitcoiny na nosičích byly získány nelegální činností, stát by je stejně zkonfiskoval, staly by se součástí majetku státu. Nemohlo to být v žádném případě nelegální, nemohlo jít v žádném případě o praní špinavých peněz právě proto, že je nabyl stát,“ hájil posléze v pátek čistotu transakce v Poslanecké sněmovně Blažek.

Pod dozorem vrchních žalobců

Národní centrála proti organizovanému zločinu však ve věci nabytí bitcoinů ministerstvem vede trestní řízení právě pro podezření z legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby, centrála si kvůli tomu 15. dubna vyžádala od soudu trestní spis k Jiřikovského kauze.

„Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci,“ řekl redakci mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Ministerstvo spravedlnosti prodalo prostřednictvím 78 aukcí pořádaných Úřadem pro zastupováním státu ve věcech majetkových zájemcům všechny získané bitcoiny, poslední dražba byla 27. května. Utržilo za ně 957 milionů korun.

V kauze dosud nikdo nevysvětlil, proč se Jiřikovský rozhodl bitcoiny Blažkovu ministerstvu darovat. Není ani jasné, jakého původu jsou. „Z oficiálně přiznaných příjmů – to byly zhruba nižší statisíce ročně – nedosahoval takových příjmů, aby si mohl koupit takový dům, jaký měl, ta auta, která měl, a tak dále,“ řekl iROZHLAS.cz státní zástupce Marek Vagai, který Jiřikovského případ dozoroval.