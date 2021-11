Kandidát na ministra Válek: Bylo by nekorektní říkat, že čtvrtá dávka vakcíny nebude potřeba

Je možné, že při očkování proti covidu-19 bude pro některé potřeba i čtvrtá dávka vakcíny. V rozhovoru pro Blesk to připustil kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Zároveň uvedl, že třetí dávkou se asi postupně budou muset naočkovat všichni. Povinné plošné očkování stále odmítá. Je ale podle něj možné nařídit vakcinaci některým profesním organizacím nebo komorám, pokud o to budou samy stát. Praha 10:29 21. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Principiálně tak, jak to teď vypadá, tak bych si netroufnul říct, že nebude potřeba čtvrtá dávka," uvedl Válek | Foto: Anna Vavríková/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Ukončené očkování má v Česku zhruba 6,2 milionu lidí, třetí posilující dávku vakcíny dostalo přibližně 615 tisíc z nich.

„Principiálně tak, jak to teď vypadá, tak bych si netroufnul říct, že nebude potřeba čtvrtá dávka. Myslím, že by bylo velmi neseriózní, kdyby někdo říkal, a také to zatím nikdo neříká, že po třetí dávce ta imunita vydrží tak dlouho, že už žádná další dávka nebude potřeba. Je velmi nekorektní říkat, že třetí dávka a jsem za vodou,“ uvedl Válek v rozhovoru.

Evropská léková agentura (EMA) nyní doporučuje třetí dávku vakcíny lidem starším 65 let. Válek se domnívá, že časem bude podobné doporučení i pro kategorii lidí od 40 let.

„Postupně se ale tou třetí dávkou budou muset asi naočkovat všichni. Očkování a třetí dávka v každém případě brutálním způsobem chrání proti závažnému průběhu nemoci, snižuje riziko zhruba o 70 procent, že někoho nakazíte,“ řekl.

Válek již několikrát zmínil, že povinné plošné očkování nechce. Podle něj to ale vypadá, že některé profesní organizace, nebo Česká lékařská společnost nebo komora, budou chtít povinné očkování pro své členy. „Co bych to byl za ministra, kdybych nevyhověl odborné společnosti,“ podotkl.

Domnívá se, že s takovým krokem přijdou na hematoonkologii, kde se bojí nakazit pacienty. „Velmi pravděpodobně s tím přijdou na transplantačních centrech,“ doplnil.

Důvodem, proč by členové odborných společností o očkování stáli, může být podle Válka například nárok na rizikový příplatek.

Personální otázky

Zmínil se také o některých personálních otázkách, které chce na ministerstvu řešit. Roli hlavní hygieničky, kterou je nyní Pavla Svrčinová, nepovažuje za dobře definovanou.

„Mám představu o nějaké reorganizaci, která nesouvisí přímo s paní Svrčinovou. Myslím, že je to dáma, která velmi dobře rozumí výživě,“ řekl a dodal, že by chtěl, aby Svrčinová měla na starosti právě výživu, což považuje za důležité téma. „Chci se s ní samozřejmě ale pobavit, co jsou její představy, její plány, cíle,“ řekl.

Za současné nepříznivé covidové situace podle něj musí být řízení hygienických stanic víc velitelské než odborné. „Otázkou pak také je, jestli by neměly být v určitý moment řízené například bezpečnostní radou státu. Už určitý model s armádou, budoucí ministryní obrany i premiérem diskutujeme,“ sdělil.

Z politického náměstka Milana Blahy by chtěl Válek udělat řádného náměstka pro digitalizaci. Považuje ho za IT experta, který má jasnou představu o tom, jak by se mělo zdravotnictví v digitalizaci posouvat.

„Poprosil jsem ho, ať si vybere lidi, že mu do toho nebudu zasahovat, ale ať je to tým lidí, kde mi budou garantovat, že tu problematiku budou dělat kvalitně,“ dodal.