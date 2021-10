Průzkum: Velká část voličů měla jasno už měsíc před volbami. Rozhodovalo i složení předvolebních koalic

Osmatřicet procent voličů mělo už měsíc před letošními parlamentními volbami jasno v tom, komu dají svůj hlas. Nejčastěji jejich rozhodování ovlivnilo spojení konkrétních stran do předvolebních koalic. Ukazují to výsledky průzkumu, který pro Český rozhlas zpracovala agentura Median. Ve dnech 12. a 13. října se ho zúčastnilo 1027 respondentů. EXKLUZIVNĚ Praha 6:00 16. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Přátelé, obě demokratické koalice mají ve sněmovně většinu a mají tedy šanci postavit většinovou vládu,“ prohlásil předseda ODS a lídr koalice Spolu Petr Fiala v době, kdy už bylo jasné, že právě koalice občanských demokratů, TOP 09 a lidovců spolu s Piráty a Starosty získají ve sněmovně většinu.

Spojení konkrétních stran do předvolebních koalic ovlivnilo přes 40 procent voličů. Podle ředitele agentury Median Přemysla Čecha bylo sloučení do koalic důležitou volební strategií, která se ukázala jako funkční.

„KDU-ČSL a TOP 09, i kdyby kandidovaly samy, tak by asi byly na hranici volitelnosti. Takhle spolu vytvořily silné uskupení, které dávalo voličům naději, že bude úspěšné. Navíc trend posledních měsíců signalizoval, že klesá podpora ANO,“ vysvětluje pro Radiožurnál Čech.

Osmatřicet procent lidí podle něj vědělo koho volit měsíc nebo ještě dřív před samotnými. „Ve větší míře to byli starší lidé. Tam bylo 51 procent respondentů. V řadě případů to byli právě starší lidé, kteří dávno byli rozhodnuti, protože odevzdají svůj hlas Andreji Babišovi a hnutí ANO. Vysokoškoláci byli v 51 procentech rozhodnuti dříve než měsíc před volbami,“ popisuje Čech.

Jen minimum respondentů kandidáty vybíralo až přímo ve volební místnosti – konkrétně jich byla tři procenta. Sedmnáct procent voličů se o tom, koho svým hlasem podpoří, rozhodovalo na poslední chvíli. Týden před volbami to byly spíš ženy, lidi do 29 let, studenti a voliči koalice Pirátů s hnutím STAN.

Proč průzkumy favorizovaly ANO? ‚Pro nás je nepředvídatelný závěr kampaně,‘ přiznává šéf agentury Číst článek

Těsně předtím, než se otevřely volení místnosti, pak vybírali hlavně obyvatelé větších měst a voliči hnutí Přísaha. Zhruba třetina dotazovaných se rozhodla pro konkrétní stranu nebo koalici na základě televizních a rozhlasových debat. „Více byly ovlivněny ženy a mladší lidé,“ doplňuje Přemysl Čech.

Levice ve sněmovně

Zhruba čtvrtinu dotazovaných zajímal názor koalice Spolu a hnutí ANO na řešení zdražování. Zveřejnění takzvaných Pandora Papers, kdy investigativní novináři informovali o tom, že premiér Babiš využil před lety offshorové firmy k nákupu luxusních nemovitostí ve Francii, voliče ovlivnilo ve 24 procentech případů.

Nejméně často se lidi rozhodovali na základě výsledků předvolebních průzkumů. Poté, co ze sněmovny vypadli komunisti a sociální demokrati, si 55 procent lidí myslí, že levice nebude mít v Poslanecké sněmovně žádné zastoupení.

„Je to velký propadák a velké zklamání. V klidu si budeme muset zanalyzovat, proč k tomu došlo,“ komentovala neúspěch ve volbách jednička pražské kandidátky KSČM Marta Semelová.

Levici ve sněmovně po volbách postrádají především senioři nad 60 let, ekonomicky neaktivní lidi a voliči ČSSD. Opačný názor mají mladí do 29 let, obyvatelé větších měst a voliči koalice Spolu.

Průzkumu se ve dnech 12. a 13. října 2021 zúčastnilo 1027 respondentů ve věku nad 18 let. Vzorek je reprezentativní pro populaci ČR 18+ podle pohlaví, věku, vzdělání, kraje, velikosti obce, ekonomického statusu a výsledků letošních voleb do Poslanecké sněmovny (dovážení dat).

Náhodná statistická odchylka činí +/- 1,5 procentního bodu u postojů, které zastává 5 % respondentů, a až +/- 3,5 procentního bodu u postojů, které zastává 50 % respondentů.