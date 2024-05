Blížejov vyplavila voda z okolních polí. Výstraha meteorologů před povodněmi platí až do odpoledne

Blížejovem na Domažlicku se prohnala blesková povodeň, po silných deštích obec vyplavila voda z okolních polí. Hasiči v Plzeňském kraji vyjížděli přes noc k desítkám událostí a výstraha před povodněmi v částech tohoto kraje platí až do středečního odpoledne. „V povodí Radbuzy lze očekávat překročení druhého povodňového stupně a není vyloučeno krátkodobé dosažení třetího stupně povodňové aktivity,“ řekl Radiožurnálu meteorolog Štefan Handžák. Blížejov 9:12 22. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle nezávislého starosty Blížejova Jiřího Červenky hasiči vodu rychle odčerpali. (ilustrační foto) | Foto: Václav Plecháček | Zdroj: Český rozhlas

Do obce se vyvalila voda z okolních polí s kukuřicí a přetekly dva blízké rybníky. Voda s bahnem pak zaplavila silnice a dostala se do několika domů i domova s pečovatelskou službou. Nikdo se tam ale evakuovat nemusel.

„Mezi nejvíce postiženými obcemi na Domažlicku byl Blížejov a Horšovský Týn. Celkově v okresu Domažlice došlo k více než třem desítkám událostí, které jsou spojené s čerpáním vody ze zatopených sklepů, stékáním vody z polí a ohrožování dalších domů a domácností,“ řekl velící důstojník domažlických hasičů David Dopirák.

Podle nezávislého starosty Blížejova Jiřího Červenky hasiči vodu rychle odčerpali. Na silnicích příval vody podle Červenky vytrhala poklopy kanalizací. „Té vody bylo 40 až 50 centimetrů. Voda tu zatím stojí, čekáme, až to opadne, abychom viděli, jaké jsou další škody,“ popsal pro Radiožurnál.

Dva blízké rybníky podle něj stále přetékají, a tak na místě zůstávají hasiči.

Až do odpoledne platí v částech plzeňského kraje výstraha před povodněmi. Před šestou hodinu ranní překročila řeka Radbuza ve Staňkově první povodňový stupeň. Zvedat by se mohly i hladiny Mže a Úhlavy, a to až do Plzně.

Na profilu Staňkov na Radbuze byl před chvílí překročen 2. SPA. Řeka zatím stále stoupá a není vyloučeno ani krátkodobé dosažení 3. SPA.



Situaci pro Radiožurnál popsal meteorolog Štefan Handžák. „Čekáme stále, že při těch srážkách, které tam spadly, můžeme v západní části Šumavy a Českého lesa v povodí Radbuzy očekávat překročení druhého stupně povodňové aktivity a není vyloučeno krátkodobé dosažení třetího stupně.“

V povodí Mže a Úhlavy lze podle Handžáka očekávat první stupeň povodňové aktivity.