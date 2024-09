Blíží se podzimní volební víkendy. Krajské volby se týkají všech, do Senátu volí třetina obvodů

Podzimní krajské volby se týkají všech obyvatel krajů s výjimkou Prahy. Kdo v ní má trvalý pobyt, ten si na volby zastupitelů počká do nejbližších komunálních voleb. Společně s krajskými obce ve stejném termínu pořádají i první kolo voleb senátních, tedy v pátek a sobotu 20. a 21. září. Volit může každý svéprávný občan, kterému bylo, nebo aspoň v druhý den voleb bude, 18 let. Praha 15:44 16. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volby připadají na pátek a sobotu 20. a 21. září. Druhé kolo senátních voleb o týden později | Zdroj: Český rozhlas

Lidé s trvalým bydlištěm v Praze si musí počkat na nejbližší volby zastupitelů, právě při těch se volí vedení hlavního města. Zpozornět by ale měli obyvatelé Prahy 2, 4, 8 a 12, kteří můžou vybírat kandidáty do Senátu. Nabízíme seznam všech senátních volebních obvodů i podrobnější volební návod.

Voliči se při hlasování musí prokázat platným osobním dokladem - tedy občanským průkazem nebo cestovním pasem - s řidičským průkazem tedy u volební komise neuspějí.

„Na dokladech si proto zkontrolujte datum platnosti, protože volit nepůjde ani s občankou v telefonu,“ upozorňuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec. Účinnost těchto dokladů pro volby byla odsunuta na rok 2025.

Letos na jaře se konaly rovněž volby do Evropského parlamentu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Druhou zásadní věcí je vědět, kam jít volit. Adresa bývá napsaná ve volební sadě, kterou obdržíte poštou, zpravidla jde o blízkou školu. Komu lístky nepřijdou, najde informace buďto na webu nebo na vývěsce obecního nebo městského úřadu. Jinde než ve spádové místnosti je možné volit jenom s voličským průkazem.

Průkaz si lidé mohou vyřídit na obecním úřadě v místě svého bydliště. Poslední možnost o něj požádat je osobně do středy. Lhůta pro poštovní nebo online podání už vypršela. Průkazka umožňuje volit i mimo spádový okrsek. I to má ale svá pravidla, upozorňuje ministerstvo vnitra.

Volič s průkazem může použít jakoukoliv volební místnost, ale pouze na území kraje a senátního volebního obvodu, kam spadá podle místa trvalého pobytu.

„Kdybych bydlel v Karlovarském kraji, ale nacházel se v Plzeňském, tak si ho můžu nechat zaslat. Ale minimálně se musím dostavit aspoň do toho Karlovarského kraje a tam v nějaké obci odvolit,“ vysvětluje Jirovec.

Mimo hranice kraje volit nelze. V těchto volbách do kraje a Senátu rovněž není možné hlasovat ze zahraničí. Kdo v nich chce volit, nemá jinou možnost, než přijet do Česka a do příslušného volebního obvodu.