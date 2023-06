Udusaná půda a usychající kořeny. Velký počet návštěvníků 3D lanového bludiště škodí stromům

V Oseku na Teplicku zvažují budoucnost tamního 3D bludiště v korunách stromů. Po letech provozu potřebuje revizi, navíc některé stromy usychají. Neprospívá jim velký pohyb pěších ani cyklistů. Zemina pod stromy je natolik udusaná, že dešťová voda po ní steče a nedostane se ke kořenům. Životnost bludiště z roku 2015 se tak podle starosty Oseku blíží ke konci. Osek 21:31 3. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle radnice stromům, které jsou součástí 3D bludiště, vadí velké množství lidí, které pod nimi prochází nebo jezdí na kole | Foto: Jana Vitásková | Zdroj: Český rozhlas

„Tady je ta zemina opravdu udusaná, a když zaprší, tak déšť po ní steče – stromy pak samozřejmě nemají vodu, nemají z čeho růst a schnou,“ vysvětluje Lukáš Hykl z oseckého odboru místního hospodářství. Ukazuje přitom na půdu pod známou atrakcí v Oseku, lanovým 3D bludištěm v korunách stromů.

Nejvíc to je vidět na krajním modřínu. „Ten už je skoro celý suchý, když tady děláme posudek, bereme ho jako nejslabší článek. Jak půjde on, tak to bludiště bude muset jít dolů,“ dodává Hykl.

Nejvíc ale podle něj stromům vadí velké množství lidí, které pod nimi prochází nebo jezdí na kole.

„Pro nás by bylo dobré, aby tady byly nějaké zarostlé části, ve kterých budou křoviny, do kterých nikdo nepůjde. Tak by to mělo být na většině toho území. To znamená, že by tady byly nějaké oficiální cesty, po kterých by lidé mohli chodit a jezdit, ale už by nechodili do další části lesa,“ shrnuje Hykl.

Pod 3D bludištěm v Oseku si mladí cyklisté udělali dráhu. Udusaná zemina škodí kořenům stromů | Foto: Jana Vitásková | Zdroj: Český rozhlas

Problém jsou i cyklisté. „Máme to tu teď opáskované, to kvůli cyklistům, aby nám neporazili děti, které v areálu míváme,“ vysvětluje Jana Köhlerová, která v bludišti pracuje.

„Musíme s lidmi neustále komunikovat a vysvětlovat jim, proč to není žádoucí, aby tam jezdili na kolech. Teď hledáme nějakou variantu, jak tam zabránit cyklistům jezdit. Hledáme i možnost ke stavbě pumptrackového hřiště,“ vysvětluje Starosta Václav Krtek (Osek všem). Takové hřiště je tvořené vlnami a klopenými zatáčkami a tvoří uzavřený okruh.

Podle starosty Krtka se teď životnost 3D bludiště z roku 2015 blíží konci a obnova přijde na milionové částky.