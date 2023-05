Bobří soutěska je roky uzavřená kvůli popadaným a kůrovcovým stromům. Odklízení by bylo nákladné

„Vypadá to katastrofálně – potok je ucpaný popadanými stromy a větvemi. To všechno by se muselo nějakým způsobem dostat ven. Navíc sem nesmí těžká technika, protože je to přírodní památka,“ vysvětluje lesní správce Petr Chvála z Lesů ČR.

Pro návštěvníky je v současnosti přístupný jen krátký úsek Bobří soutěsky. Zbývající část kaňonu Bobřího potoka je už několik let zapadaná kmeny poničených stromů a další hrozí zřícením.

„Ty souše degradují strašně rychle. Pak už jen stačí slabší vítr, na někoho to spadne a ten vlastník se z toho nevyviní, protože to je věc vlastníka,“ konstatuje lesník z CHKO České Středohoří Jiří Křivánek.

Území ale současně spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny. Těžba dřeva by tak musela postupovat mnohem šetrněji a s ohledem na ochranu přírody.

O vyčištění koryta Bobřího potoka stojí asi nejvíc Povodí Ohře. Podle mluvčího Jana Svejkovského se obě strany dostaly do patové situace: „Z pohledu chráněnky to takto můžeme odstranit pouze ručně. To ale není k likvidaci lidmi – je třeba tam zajet technikou a vytahat to ven. Takže jsme teď tak trochu ve slepé uličce.“

Dřevorubce teď čeká podobná mravenčí práce jako v případě začátku Bobří soutěsky.

„Musíme vymyslet, jak zařídit přibližování, protože na druhé straně jsou cizí majetky – jsou tam pole, a tam samozřejmě je dost krátká doba, kdy my se tam dostaneme,“ popisuje Petr Chvála.

„Kdyby se to těžilo lanovkou, tak to je 1000 až 1500 korun za kubík, jenom to přiblížení,“ uvažuje lesník Jiří Křivánek. Pokud by se poničené lesy nad soutěskou těžily běžným způsobem, hrozí jejich devastace.

Po kůrovcové kalamitě je podobná situace také v údolí řek Kamenice a Křinice.