Úprava sazeb i zabavování registračních značek. Rada vlády podpořila změny bodového systému

Úpravy bodového systému pro řidiče i zpřísnění sankcí za nezávažnější dopravní přestupky získaly podporu Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu. Ta vedle toho podpořila i změny pro policii, která by mohla zadržet tabulku registrační značky vozidla řidičům, kteří neplatí pokuty. Uvedlo to v úterý ministerstvo dopravy. Změny sankcí a bodového systému se však zřejmě v tomto volebním období už nestihnou, přitom měly platit od příštího roku. Praha 13:56 23. března 2021 Další změny se týkají zákona o Policii a Celní správě, které by měly umožnit policistům zabavit registrační značku vozu v případech, kdy má řidič neuhrazenou pokutu a odmítá ji zaplatit (ilustrační foto)

S úpravami sankcí za vážně dopravní přestupky a změny v bodovém systému počítá návrh novely zákona o silničním provozu. Návrh zjednodušuje bodový systém na tři sazby, které budou udělovány podle závažnosti přestupků.

Návrh dále zpřísňuje sankce za závažné přestupky, za něž bude hrozit až tříletý zákaz řízení. Zvýší se u nich i pokuty. U bagatelních prohřešků, jako jsou například špatné parkování či mírně překročení rychlostí, se naopak sankce sníží.

Novinkou by měl být také řidičský průkaz na zkoušku, řidičům do dvou let od získání oprávnění bude hrozit zabavení průkazu už při dosažení šesti trestných bodů. Další změny se týkají zákona o Policii a Celní správě, které by měly umožnit policistům zabavit registrační značku vozu v případech, kdy má řidič neuhrazenou pokutu a odmítá ji zaplatit.

„Oba návrhy zákonů představují důležitý nástroj k tomu, aby se zvýšila účinnost sankcí za porušování pravidel silničního provozu, zejména u nejzávažnějších dopravních přestupků, a rovněž vymahatelnost těchto sankcí,“ řekl vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Vláda předložila obě novely do Poslanecké sněmovny na přelomu srpna a září loňského roku. Zatímco novela o policii je nyní ve druhém čtení, změny bodového systému a sankcí sněmovna nezačala projednávat. Podle Neřolda tak reálně hrozí, že novela takzvaně spadne pod stůl a legislativní proces se v tomto volebním období nedokončí.

Aktualizace bodového systému je podle BESIPu nutná, zásadnější úpravou totiž neprošel 14 let. Neřold připomněl, že v České republice umírá na silnicích každoročně kolem 500 lidí, ekonomické ztráty z dopravní nehodovosti dosahují ročně kolem 80 miliard korun.

Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu je stálým poradním orgánem vlády. Jejími členy jsou vedle resortů odpovědných za zvyšování bezpečnosti provozu rovněž zástupci krajů a měst, Centra dopravního výzkumu, České kanceláře pojistitelů či Svazu automobilového průmyslu.