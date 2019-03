Ministr Ťok navrhuje bodový systém pro strojvedoucí. ‚Není to forma trestu, ale motivace,‘ říká

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) by chtěl pro strojvedoucí zavést bodový systém podobně jako pro řidiče. Má na něm pracovat Drážní inspekce. Řekl to na úterní tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně. Pokud jej inspekce bude schopna připravit, Ťok by chtěl, aby systém byl ve formě pozměňovacího návrhu připojen k zákonu o drahách, který je v prvním čtení v Poslanecké sněmovně. Praha 15:30 5. 3. 2019 (Aktualizováno: 16:03 5. 3. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr dopravy za ANO Dan Ťok | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Ťok v úterý jednal se zástupci Českých drah, Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), Drážní inspekce a Drážního úřadu v souvislosti s přibývajícími železničními nehodami.

Zatím poslední případ se stal v úterý ráno v Brně na hlavním nádraží, kde se srazily dva vlaky. Počet mimořádných událostí na železnici letos prudce vzrostl, za první dva měsíce jich inspektoři museli řešit už 220, meziročně o čtvrtinu více.

Ministr na jednání apeloval na okamžité zvýšení a zintenzivnění kontrol strojvedoucích. České dráhy tak učinily už minulý týden. Drážní úřad by podle něj měl také mimořádné události vyhodnocovat komplexněji.

Hovořil také o monitoringu licence strojvedoucího v připravovaném zákoně o drahách. „Chceme zajistit, aby u strojvůdce, který jezdí například pro České dráhy, potom bylo jasné, že nepůjde druhou směnu jezdit k jinému dopravci, nebo naopak. Chceme monitoring, aby bylo jasné, že strojvůdce opravdu jezdí jenom to, co může, co mu dovoluje zákon,“ řekl Ťok.

K bodovému systému doplnil, že je potřeba, aby se někde evidovala karta strojvedoucího, jež by byla k dispozici elektronicky a kterou by vedl Drážní úřad.

„Není to otázka, že bychom chtěli nějakým způsobem trestat. Je to spíš motivační záležitost. Myslím, že by měli potom dopravci využít systém k tomu, že ti strojvedoucí, kteří nemají dlouhodobě problémy, budou mít lepší platové podmínky než ti, kteří nedbají na předpisy takovým způsobem, přejíždějí červenou a způsobují mimořádné události, nedej bože nehody,“ poznamenal ministr.

Větší disciplína na dráze

Podle něj je otázkou, zda by se neměla vrátit na dráhy větší disciplína. Uvedl například, že dříve byla v zákoně možnost odebrat licenci strojvedoucímu, který udělá závažný přečin.

„Chci se možná i vrátit k debatě se SŽDC i s drahami, jestli na vlacích nemáme malý počet lidí. Bývaly doby, kdy byli dva strojvedoucí na lokomotivě, kdy byl i výpravčí ve stanici a byl ještě i vlakvedoucí. Dejme tomu na bezpečnost dbalo pět lidí. Dnes na malých regionálních tratích máme jenom jednoho,“ dodal Ťok.

Za předchozí týdny se Drážní inspekce musela zabývat několika mimořádnými událostmi. V úterý 19. února jel osobní vlak mezi Martinicemi a Velkým Meziříčím téměř šest kilometrů bez strojvůdce. Vlak s 11 cestujícími zastavil sám, nikomu se nic nestalo.

V pátek 22. února projel v Ejpovicích za Plzní na červenou rychlík do Mnichova. Souprava vjela na jinou trať a strojvedoucí zastavili vlaky 34 metrů od sebe. Ani v tomto případě nebyl nikdo zraněn.

V sobotu 23. února se v Českých Budějovicích srazily dvě posunovací lokomotivy. Jeden strojvedoucí byl lehce zraněn. Ve středu minulý týden se v Havlíčkově Brodě střetl nákladní vlak s lokomotivou. V pondělí se srazily dva vlaky u Ronova nad Doubravou, pět lidí bylo zraněno.

O haváriích na železnici bude ve středu mimořádně jednat vedení Českých drah. Podnik chce zanalyzovat dosavadní kontroly strojvedoucích a zváží nová bezpečnostní opatření a zpřísnění kontrol.