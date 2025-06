Bodrý jako Menšík, schopný jako Richelieu. Mistr zákulisního vyjednávání Blažek pro ODS ‚stvořil‘ Fialu

Z vlivného brněnského právníka, který nepotřeboval být vidět, se za necelé tři dekády v politice Pavel Blažek stal jednou z klíčových postav ODS. Konkurencí i médii přezdívaný „Don Pablo“ vyniká schopností bavit se s každým. Ve straně vycházel se všemi předsedy, vždy to uměl i s opozicí. Poté, co jeho ministerstvo přijalo bitcoiny za miliardu korun od muže odsouzeného za obchod s drogami, ale ve vládě končí. Web iROZHLAS.cz přináší jeho profil. profil Brno 18:44 1. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Blažek v roce 2007 a 2021 | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz / Profimedia

„Říká se mu šedá eminence brněnské ODS. Sám totiž nechtěl být nikdy příliš na očích. Raději z povzdáli tahal za pověstné nitky dění v ODS.“

Těmito slovy před patnácti lety svým čtenářům představila Pavla Blažka Mf Dnes. Celý text je nazvaný „Tichý Brňan Blažek vystupuje ze zákulisí“.

OTÁZKY A ODPOVĚDI: Co víme o kauze bitcoinů ministra Blažka a kde dosud zůstávají bílá místa Číst článek

Vyšel v červnu 2010, kdy se do té doby veřejnosti nepříliš známý brněnský politik stal celostátním místopředsedou nejsilnější vládní strany ODS. Tehdy jednačtyřicetiletý advokát skutečně tak trochu vystoupil ze stínů zákulisní politiky a nechal na sebe poprvé výrazněji zasvítit světla reflektorů.

Do té doby se na výsluní necpal. Na brněnském magistrátu a městské části Brno-střed vždy působil maximálně v pozici radního, kandidoval z druhého místa či ještě nižších příček. Dlouhou dobu ani nepobíral za své politické funkce plat, živila ho advokacie.

„Na radnici Brna-středu má podle některých politiků stejnou pověst jako kardinál Richelieu na dvoře Ludvíka XIII.,“ psala pak už v roce 2006 Mf Dnes s tím, že má na reálné dění větší vliv než tehdejší starostka.

Vlivný advokát

Do ODS vstoupil Blažek v roce 1997, těsně po „sarajevském atentátu“. Tehdy přednášel správní právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

„Do ODS jsem vstoupil, když všichni kritizovali Klause, a to jsem nebyl žádný klausovec. Naštvalo mě, že najednou všichni svádí všechno na jednoho člověka,“ řekl v roce 2007 v rozhovoru pro Mf Dnes.

Předseda brněnské ODS Pavel Blažek v roce 2009 | Foto: Tomáš Hájek | Zdroj: Lidové noviny / Profimedia

Právě tehdy se po deseti letech ve straně stal kromě předsedy místní buňky ODS v Brně-střed i šéfem celé brněnské ODS. Zatímco před jeho příchodem do této funkce nebylo Brno uvnitř strany příliš významnou organizací, od momentu, kdy mu začal šéfovat, se vše změnilo.

Skopeček: Odchod Blažka bylo chlapské rozhodnutí. Je to ale překvapení, byl jeden z nejpracovitějších Číst článek

Blažek měl v roce 2007 za úkol dát dohromady rozhádanou brněnskou organizaci, která se poprvé od revoluce nepodílela na chodu města. „Myslím, že nejsem tak hloupý, abych nemohl pro Brno něco udělat. A taky je pravda, že jsem advokát – a vlivný advokát je dobrý advokát,“ řekl o sobě v už zmíněném rozhovoru.

Dlouholetí spojenci

Už v Brně si vybudoval unikátní renomé pragmatika, který se dokáže bavit s každým a téměř cokoliv i vyjednat.

A také si kolem sebe v Brně vybudoval síť právnických spojenců. Už čtvrt století s ním jdou politikou právníci Markéta Vaňková, dnešní brněnská primátorka a Blažkova bývalá koncipientka, a Robert Kerndl, primátorčin náměstek a šéf oblastního sdružení ODS Brno-město.

Primátorka Brna Markéta Vaňková ve volebním štábu ODS, 24. září 2022, Brno. Vlevo ministr spravedlnosti Pavel Blažek, vpravo náměstek primátorky Robert Kerndl | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Blažkovým náměstkem na ministerstvu spravedlnosti je pak jeho další dlouholetý spojenec a kamarád už z doby gymnázia Radomír Daňhel, který byl na resortu po Blažkově boku i v letech 2012–2013, kdy byl poprvé ministrem spravedlnosti.

Kauza bitcoiny: v peněžence nebyly 3 miliardy, ale 12. Informace ministerstva o výši prostředků mají trhliny Číst článek

Daňhel jakožto ekonomický náměstek řešil i osudný bitcoinový dar, který nakonec Blažka stál ministerské křeslo.

Kmotr, nebo čistič?

V celostátním kontextu se o Blažkovi začalo politicky ve větším mluvit na podzim 2009, kdy tehdejší premiér a předseda ODS Mirek Topolánek řekl v rozhovoru pro ČT 24, že si dovede představit jako své nástupce v čele strany tři lidi: moravskoslezského Pavla Drobila, libereckého Radima Ziku a právě Blažka.

„Proti svému vlastnímu rozhodnutí jsem byl vtažen do boje v centrální politice. Myslím, že to předseda myslel pozitivně, ale je možné, že se lidé uvnitř strany teď budou víc zajímat o to, co jsem kdy udělal a neudělal,“ říkal tehdy evidentně nepříliš nadšený Blažek.

Zároveň v té době tisk, například Lidové noviny, psal o tom, že Blažek patří mezi „krajské kmotry“, před jejichž rostoucí mocí Topolánek varoval. A to po boku Ivo Rittiga, Tomáše Hrdličky, Romana Janouška, Patrika Oulického, Alexandra Nováka či Pavla Dlouhého.

S Topolánkem měl přitom Blažek velmi dobrý vztah, v předčasných sněmovních volbách 2009 totiž měl šéf strany kandidovat jako lídr jihomoravské kandidátky, Blažek mu proto vnitrostranicky umetl cestu, když v rámci vnitrostranického boje odstavil tehdejší šedou eminenci jihomoravské ODS Milana Venclíka. Topolánka Blažek podporoval až do momentu, kdy jej odepsal zbytek strany.

Šídlo k Blažkovi: V jednu chvíli se ucho utrhne. Vypadá to příšerně a jsou čtyři měsíce do voleb Číst článek

To však rozhodně neznamenalo, že by měl horší vztahy s jeho nástupcem, novým stranickým šéfem Petrem Nečasem. Ten si totiž na kongresu v červnu 2010 delegátům o Blažka přímo řekl a spolustraníci jej poslechli. Blažek se tak stal místopředsedou ODS a tím pádem členem nejbližšího týmu „pana Čistého“. Nečasovo zvolení se totiž tehdy neslo ve snaze porazit kandidáty, za kterými by stáli zmínění kmotři.

Blažek dostal v nejužším vedení na starosti vnitřní chod strany. „Petr Nečas je můj protipól. On je spíše tišší, introvertní. Když se mám charakterizovat, tak já jsem takový Jihomoravan typu Vladimíra Menšíka. Bavím se životem včetně pití vína, piva a tak dál a jsem spíše extrovertní,“ řekl Blažek v rozhovoru pro Právo.

Možná i proto, že byli tak odlišní, se s Nečasem brzy rozhádali, Blažek totiž v Brně po komunálních volbách 2010 na sílu navzdory nesouhlasu volebního lídra i šéfa krajské organizace ODS protlačil velkou koalici své druhé ODS s vítěznou ČSSD, přestože mohl pro ODS získat post primátora v koalici s TOP 09 a lidovci. To Nečase rozlítilo natolik, že Blažka odvolal z dozorčí rady Lesů ČR. „Ztratil moji důvěru,“ zdůvodnil Nečas své rozhodnutí, Blažek přitom tvrdil, že rezignoval sám. A to vše jen pár měsíců poté, co spolu slavnostně zahajovali očistu ODS.

Z Nečasovy nelibosti se dokázal Blažek dostat již v červenci 2012, kdy se stal na rok ministrem spravedlnosti.

Politolog Michal Pink si tehdejší otočku vysvětloval dvěma možnými důvody. „První varianta je, že premiér je na dně a doufá, že se bude moct opřít o jihomoravskou podporu. Druhá možnost je, že se čeká nějaký velký třesk v resortu spravedlnosti a Pavla Blažka to má buď potopit, nebo definitivně zachránit v celostátní politice," popsal.

Pavel Blažek na archivním snímku | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Fialův stvořitel

Následně v předčasných volbách 2013 kandidoval poprvé do Sněmovny, čímž se definitivně přesunul do celostátní politiky a opustil komunál. Ve všech třech sněmovních volbách 2013, 2017 i 2021 kryl na kandidátce záda Petru Fialovi jako dvojka ODS.

Děláte si z lidí legraci? Prali jste peníze z drog, podejte demisi, reaguje na Fialovo vyjádření Babiš Číst článek

Právě profesorovi politologie z Masarykovy univerzity pomohl svými zákulisními a vyjednávacími schopnostmi na mimořádném kongresu v lednu 2014 ke zvolení předsedou ODS, sám se z vedení strany stáhl a svůj vliv uplatňoval dál jako šéf jihomoravské krajské organizace ODS.

Po volbách 2021, kdy se ODS vrátila k moci, se na své ministerstvo vrátil i Blažek. K jeho nominaci měla výhrady část tehdy koaličních Pirátů nebo spolek Milion chvilek. Premiér Fiala na jeho jménu trval a přes dlouhodobou kritiku za ním stál. Až do pátku.

„Blažek byl pro politickou kariéru Fialy klíčová postava. Právě on vymyslel, že Fiala se stane předsedou po třech měsících členství ve straně, což taky svědčí o kondici tehdejší ODS. Politici mají vždycky kolem sebe člověka, ať už svého politického souputníka, nebo někoho ze svých lidí, na koho nedají dopustit. V případě Fialy to byl Blažek,“ zmínil ve Vinohradské 12 Jindřich Šídlo.

Vážím si rozhodnutí @blazek_p rezignovat na funkci ministra spravedlnosti. Jsem přesvědčen, že v případě dražby bitcoinu konal v dobré víře, a o to více si jeho odpovědného kroku cením.



Pavel Blažek se shodou okolností rozhodl rezignovat v den, kdy Poslaneckou sněmovnou prošla… — Petr Fiala (@P_Fiala) May 30, 2025

Petr Fiala a Pavel Blažek na kongresu ODS | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Blažek totiž sehrál klíčovou roli v tom, že vůbec mohl vzniknout vládní kabinet v preferovaném složení. Právě s ním tehdejší prezident Miloš Zeman komunikoval.

Posléze vyšlo najevo, že po Blažkovi chtěl Zeman výměnou za hladké jmenování vlády pomoc se zastavením stíhání hradních mužů, například Vratislava Mynáře.

„Pavel Blažek byl podle mého názoru nejinteligentnější člen Fialovy vlády. Obávám se dokonce, že jediný. Takže je mi líto, že podal demisi,“ řekl koneckonců o Blažkově konci na resortu exprezident Zeman.

Jako ministr měl Blažek velmi dobré vztahy i se sněmovní opozicí. Netajil se tím, že s opozičníky odmítá válčit a raději s nimi o projednávaných novelách jednal, aby si zajistil schválení bez obstrukcí.

Zda jeho politická kariéra bude pokračovat, zatím není jisté. Na poslanecký mandát nerezignoval a stále figuruje na čtvrtém místě kandidátky Spolu v Jihomoravském kraji.

Alena Schillerová (ANO) A Pavel Blažek (ODS) v Poslanecké sněmovně ČR | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Blažkovy kauzy Krátce po jeho prvním jmenování ministrem na Blažka podala trestní oznámení obecně prospěšná společnost Acta non verba, podle které se v době, kdy zastupoval Česko ve sporu s firmou Diag Human, dopustil několika trestných činů. Spolek Kverulant pak na Blažka podal trestní oznámení kvůli tomu, že v roce 2002 v této kauze výrazně předražil znalecký posudek. Případ byl později odložen. V dubnu 2013 podepsal Blažek vydání ruského podnikatele Alexeje Torubarova k trestnímu stíhání do Ruska, přestože ještě nebylo rozhodnuto o jeho žádosti o azyl. Ústavní soud v roce 2014 určil, že ministerstvo spravedlnosti by mělo při vydávání člověka do zahraničí vždy čekat na to, jak dopadne cizincova žádost o udělení mezinárodní ochrany. Podle soudního nálezu porušilo Torubarovovo vydání mezinárodní dohody i trestní řád. Torubarov později dostal statisícovou satisfakci. V srpnu 2020 byl Blažek mezi několika brněnskými politiky, které vyšetřovala policie kvůli podezření, že kupčili s brněnským majetkem a brali milionové úplatky. K Blažkově nominaci na post ministra spravedlnosti ve Fialově vládě měla výhrady část tehdy koaličních Pirátů i spolek Milion chvilek. Podle médií policie tehdy stále prověřovala podezření, že se podílel na korupci v Brně. Blažek to prohlásil za mýty a lži. Fiala se ho zastal, na Blažkovi podle něj není stín něčeho, proč by nemohl funkci vykonávat. Označil ho za vzdělaného člověka, který o politice uvažuje hodnotově a systémově. V červnu 2023 se tehdy vládní Piráti v on-line hlasování usnesli, že Blažek ve funkci ministra spravedlnosti ohrožuje důvěru ve spravedlnost a právní stát i plnění cílů programového prohlášení vlády. Hlasování iniciovala pirátská europoslankyně Markéta Gregorová, zdůvodnila to například Blažkovými dotazy na informace z živých kauz, což podle ní způsobovalo, že se dostával do střetu zájmů. Blažka poté podpořilo širší vedení ODS. V září 2023 se Blažek dostal do zájmu médií kvůli svému setkání s proruským lobbistou a blízkým spolupracovníkem bývalého prezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým, které Blažek označil za náhodné. Blažek po kritice, mimo jiné i od stranického šéfa Fialy, ve vyjádření pro média uznal, že jeho setrvání v restauraci za přítomnosti Nejedlého bylo nevhodné. Omluvil se všem, kterých se zpráva o setkání dotkla. Podle Fialy Blažek dostal od vedení strany žlutou kartu.