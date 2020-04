Padělaný Fila, Čapek, Špála. Obžalovaní mají podle rozsudku zaplatit Bohdalové a dalším 26 milionů

Herečka Jiřina Bohdalová, režisér Ivan Zachariáš a dalších devět poškozených by mělo od údajných padělatelů obrazů dostat celkem 26 milionů korun. Vyplývá to z písemného vyhotovení rozsudku Krajského soudu v Praze, který má Radiožurnál k dispozici. Za hlavního organizátora obchodu s padělky soud označil Jaroslava Fröhlicha, který byl odsouzen k osmi letům vězení. Praha 6:00 20. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiřina Bohdalová a Radek Pokluda (archivní foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Verdikt padl na konci srpna, písemné vyhotovení trvalo přes půl roku. Na 213 stránkách soudkyně Iva Říhová zdůvodňuje, proč zatím nepravomocně odsoudila Jaroslava Fröhlicha k osmiletému vězení, jeho manželku Evu na šest let a jejich pomocníka Milana Trokana k sedmiletému nepodmíněnému trestu.

„Obžalovaní jsou vinni, že jako členové organizované skupiny vydávali padělky uměleckých děl za originální obrazy předních českých autorů, mimo jiné Josefa Čapka, Josefa Lady, …Emila Filly, Václava Špály,… Jana Zrzavého, …a dalších. Opatřovali k nim znalecké posudky, laboratorní zprávy a různá odborná vyjádření…,“ píše se v rozsudku.

Verdikt zatím není pravomocný, Fröhlichovi i Trokan se odvolali.

„Rozsudek je pro mě velkým zklamáním z formálního i obsahového hlediska. Odůvodnění odporuje provedenému dokazování a my nyní porovnáváme zvukové záznamy s písemnými protokoly, protože tam jsou zásadní rozpory,“ řekl Radiožurnálu bez dalších podrobností advokát Jaroslava Fröhlicha Tomáš Kaiser.

Advokát Milana Trokana Ondřej Zaorálek se k tomu nechtěl vyjadřovat s odkazem na mlčenlivost.

Peníze v mrazáku

Podle předsedkyně soudního senátu Ivy Říhové se trojice dopustila podvodu a způsobila škodu za desítky milionů korun, kterou musí společně uhradit. Vydělané peníze neměl Fröhlich ale jen na účtu, ale i třeba v mrazáku v kuchyni. „V mrazicím boxu lednice v kuchyni a jinde v domě ukrýval výnosy z trestné činnosti,“ píše soudkyně.

Fröhlich podle soudu obchodoval s padělky několik let. Stylizoval se do role bohatého podnikatele, jednomu galeristovi třeba tvrdil, že „podniká ve fotovoltalice, energetice, nemovitostech, obchodu s pohledávkami, a že má vazby na slovenského premiéra“.

Fröhlichovi a Trokan ale od počátku odmítají, že by prodávali falza. Hájili se tím, že každý obraz měl znalecké posudky. Sám Fröhlich si myslí, že trestní stíhání si objednala jeho konkurence. „Žádného padělatele neznám, ani jsem s žádným nepřišel do styku,“ řekl při své závěrečné řeči. Jenže tomu soud neuvěřil.

„Obžalovaní věřili, že pokud k obrazům disponují pozitivními posudky, nehrozí jim nebezpečí trestního stíhání, protože budou moci tvrdit, že nejsou odborníky na umění, že věřili znalcům, a že obrazy nabízeli v dobré víře, že jde o originály. Ze způsobu, jakým posudky opatřovali, který byl často bezskrupulózní, je zřejmé, že jediným jejich cílem bylo získat za každou cenu ‚papír‘ potvrzující pravost obrazu, a pokud oslovený odborník do posudku uvedl údaj, který se obžalovaným nehodil, obžalovaný Fröhlich se nerozpakoval tento údaj smazat,“ píše se v dokumentu.

Miliony pro 11 lidí

Obraz ověnčený posudky - konkrétně falzum Emila Filly Zátiší s hrozny a dýmkou - si koupila i Jiřina Bohdalová. Od Fröhlichových a Trokana má podle nepravomocného rozhodnutí soudu dostat náhradu škody 1,5 milionu korun.

Miliony přiznala soudkyně kromě Bohdalové dalším deseti lidem - mezi nimi například režisérovi Ivanu Zachariášovi nebo řediteli rádia Impuls Jiřímu Hrabákovi.

„Obžalovaným Fröhlichovi, Fröhlichové a Trokanovi pak nařídila, aby jako náhradu škody společně a nerozdílně zaplatili ….poškozenému Zachariášovi částku 1 200 000 Kč, poškozené Bohdalové, částku 1 500 000 Kč spolu s úrokem z prodlení z této částky ve výši 9,50 % p. a. ode dne 16. 10. 2018 do zaplacení, poškozenému Hrabákovi částku 5 395 000 Kč,“ píše soudkyně.

Všichni tři se k obrazům dostali přes dnes již bývalého bankéře Komerční banky Radka Pokludu. Ten je koupil v galerii, kam je dodali Fröhlichovi. Zatímco k režisérovi Zachariášovi nebo řediteli rádia Impuls Hrabákovi falza Pokluda nabízel přímo na půdě Komerční banky, Bohdalové je vozil jako privátní VIP bankéř přímo domů.

„Poškozená si myslela, že jde o obrazy Komerční banky, která je někomu zabavila a pak je prodává. Poškozenou by nikdy nenapadlo, že si Radek Pokluda dělá vedlejší kšeft na sebe,“ vypověděla podle rozsudku Bohdalová.

Pokluda zmizel

Herečka celkem od Pokludy koupila kromě Fillova Zátiší s dýmkou ještě další dva obrazy. U těch se ale neprokázalo, že by pocházely od manželů Fröhlichových. Jelikož je ale kupovala od bankéře Komerční banky, zažalovala Bohdalová přímo peněžní ústav. Podle ní by za to měl nést zodpovědnost.

„Vzhledem k tomu, že nám v trestním řízení byla přiznána jen část škody, tak jsme podali v loňském roce žalobu na Komerční banku,“ říká její advokát Michal Morawski.

Sama Komerční banka nicméně jakoukoliv odpovědnost dlouhodobě odmítá a od svého bývalého zaměstnance se distancuje. „Trváme na tom, že šlo o soukromou aktivitu pana Pokludy, za kterou banka není odpovědná,“ potvrdil už dříve její mluvčí Pavel Zúbek.

I bankéře Pokludu v minulosti prověřovala policie, ale jeho případ odložila s tím, že o padělcích nevěděl. Pokluda mezitím zmizel z České republiky, podle posledních informací by měl být na Fidži. Podle rozsudku má i Pokluda nárok na náhradu škody, protože nevěděl, že kupuje z galerie falza.