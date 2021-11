Děláme všechno proto, abychom to zavřeli slušně, tvrdí šéf zkrachovalé Bohemia Energy Písařík

Spolumajitel a jednatel firmy Bohemia Energy Jiří Písařík poprvé od ukončení činnosti v půlce října vysotupil na veřejnosti. Šéf zkrachovalé společnosti se na tiskové konferenci omluvil všem zákazníkům a řekl, že chápe, že se zlobí. Zdůraznil, že firma není v insolvenci a že chce svým klientům vrátit přeplatky. Praha 11:45 8. 11. 2021 (Aktualizováno: 11:59 8. 11. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf Bohemia Energy vystoupil poprvé od ukončení činnosti společnosti. | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Šéf Bohemia Energy se na tiskové konferenci pokusil vysvětlit, proč společnost ukončila svou činnost. „Jakékoliv pokračování by znamenalo insolvenci a to by bylo nejhorší řešení celé situace. Zákazníci by nikdy nedostali své přeplatky a nastaly by další škody.“

„Chci ujistit, že děláme všechno proto, abychom to zavřeli slušně a nezůstaly po nás dluhy,“ řekl Písařík.

Písařík zdůraznil, že firma není v insolvenci a není důvod, aby v insolvenci byla. Společnost chce klientům vrátit přeplatky.

1,2 milionu faktur

Firma nyní musí vystavit řádově 1,2 milionu faktur zákazníkům. Podle Písaříka je to objem, který by firma běžně fakturovala celý rok. Očekává ale, že Bohemia Energy bude schopna dokončit faktury do konce roku 2021, aby „do Vánoc všichni zákazníci měli své vyúčtování“.

Podle jeho slov také firma už svým bývalým odběratelům odesílá přeplatky a postupně fakturuje i nedoplatky.

Zároveň zkritizoval přístup bank k možnému financování. To podle něj mohlo skupinu Bohemia Energy zachránit. „Přístup bank považuji za velký podraz. Roky jsme jejich financování nepotřebovali a platili jsme jejich úvěry. V okamžiku, kdy jsme je potřebovali, tak je konec,“ uvedl Písařík.

Vyjádřil se i k nárůstu záloh na energie. Dodavatelé poslední instance podle Písaříka zneužili tento institut. Legislativa v této oblasti je podle něj v Česku nedostatečná.

Trestní oznámení

O trestních oznámeních se Písařík podle svých slov dozvěděl z médií. „Považuji za absurdní, že někdo, kdo se snaží po 16 letech ukončit slušně podnikání a nenechat dluhy, je napadán za to, že někoho podvedl nebo okradl. My jsme žádný trestný čin neudělali, žádného jsme se nedopustili, ani podvodu. Nikoho jsme neokradli,“ řekl.

Podle svých slov Písařík ale chápe, že orgány činné v trestním řízení musí záležitost prošetřit. „Jsme připraveni jim součinnost maximálně poskytnout.“

Bohemia Energy ukončí také činnost dodavatele Amper Market, učinit tak plánuje v příštím roce, uvedl Písařík. Firma má asi 8500 odběratelů.

Skupina Bohemia Energy ukončila svou podnikatelskou činnost a dodávky elektřiny a plynu v polovině října 2021. Kolem 900 tisíc odběratelů si tak musí hledat nové dodavatele energií. Klienty prozatím převzali tzv. dodavatelé poslední instance a řadě lidí značně narostly zálohy na energie.