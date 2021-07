‚Zásadní je kulturně historický kontext.‘ Ministerstvo kultury zvažuje koupi chaty Bohumila Hrabala

Bývalá chata spisovatele Bohumila Hrabala v Kersku na Nymbursku je na prodej. Inzerát na prodej nemovitosti se objevil na portálu Sreality.cz, prodávající požaduje za bývalé Hrabalovo útočiště 11,9 milionu korun. Do jednání o koupi už vstoupilo ministerstvo kultury. Zájem má i Středočeský kraj a pomoc nabídlo i město Nymburk. Nymbursko 9:47 16. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chatu v Kersku si Bohumil Hrabal koupil v roce 1965 na inzerát. Povídky a romány psal na zahradě bez ohledu na to, jaké bylo počasí | Foto: Barbora Kvapilová

„Jednou z možných cest může být to, že by stát chatu odkoupil a předal některé ze svých příspěvkových organizací. A samozřejmě u podobných věcí se bere v potaz kulturně historický kontext, který je tady zásadní," potvrdil náměstek ministra kultura Vlastislav Ouroda, že stát koupi chaty zvažuje.

O možnostech, jak nemovitost koupit, případně spolupracovat s ministerstvem kultury už jednali také radní Středočeského kraje. Pomoc při následném využití a třeba provozování objektu jednohlasně odsouhlasili zastupitelé Nymburka na svém mimořádném zasedání.

O využití Hrabalovy chaty třeba jako muzea slavného spisovatele přemýšlí i Bronislav Kuba, který se s manželkou Janou v Kersku dlouhodobě stará o to, aby Hrabalův odkaz nezanikl.

Lidé chtějí vidět, kde Hrabal tvořil

„Dodnes sem do Kerska jezdí lidé i ze zahraničí, z Polska, z Maďarska, ze Slovenska a chtějí vidět, kde ten Hrabal žil a kde tvořil, takže je to zajímá. Takže si myslím, že ta Hrabalova chata by měla být zachována," dodává Kuba.

„Pan Hrabal seděl venku pod břízami za svým obyčejným stolem a na psacím stroji Consul vyťukával svoje texty a ty sousedi to věděli a respektovali ho. A když viděli, že píše, ťuká, tak k němu nechodili na návštěvu. A vždycky když skončil, už tam u něho někdo byl," vzpomíná Kuba na Bohumila Hrabala.

Spisovatel na své chatě v Kersku trávil většinu času až do roku 1996, kdy byl s vážnými zdravotními problémy převezen do pražské nemocnice Na Bulovce. Podle Kuby napsal Bohumil Hrabal na své chatě díla, jako Obsluhoval jsem anglického krále, Slavnosti sněženek nebo Postřižiny.

Investiční příležitost

Podle inzerátu má chata užitnou plochu 79 metrů čtverečních, pozemek je 3496 metrů čtverečních. Prodávající uvádí, že jde o investiční příležitosti. Skutečnost, že jde o bývalou chatu Bohumila Hrabala, ale nezmiňuje.

Prodej chaty potvrdil také starosta Hradišťka-Kerska Vlastimil Šesták, obec podle něj o koupi neuvažuje. „Jedenáct milionů je náš roční rozpočet. Koupě by znamenala zastavit obec na čtyři až pět let,“ řekl Šesták.

Obec Hradišťko, jejíž je Kersko součástí, má asi 700 obyvatel. Hrabala kromě jeho chaty připomíná také naučná stezka, která má 13 stanovišť. Turisté se dozvědí informace o lese a životě v něm, o Bohumilu Hrabalovi a místech s ním spojených a další zajímavosti regionu. Sousedé z chatové osady Kersko byli Hrabalovi předlohou pro knihu Slavnosti sněženek, podle níž vznikl i stejnojmenný film režiséra Jiřího Menzela.