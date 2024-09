‚Situace je velmi vážná.‘ V Bohumíně evakuují městskou nemocnici, převézt musí na 120 pacientů

Bohumínská městská nemocnice začala kvůli záplavám s transportem pacientů do okolních zařízení. Převézt tam musí téměř 120 lidí, hlavně z léčebny dlouhodobě nemocných, řekl v sobotu ředitel nemocnice Svatopluk Němeček. Do nemocnice se před 17.00 začaly sjíždět převozové sanitky. Bohumín (Karvinsko) 18:35 14. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evakuace pacientů z nemocnice v Bohumíně | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

„Situace je podle prognóz Povodí Odry velmi vážná, mají tady být průtoky podobné jako v roce 1997. Nechceme zažít to, co jsme tady měli, že pak evakuujeme pacienty ve značně nebezpečných podmínkách a rozhodli jsme o evakuaci nemocnice už teď. Ten proces běží. Jsou vyřešeni pacienti z akutních oddělení, které jsme už před tím propouštěli nebo přeložili v přechozích dnech. Zůstalo tady asi 20 pacientů, kteří budou rozváženi do okolních nemocnic,“ uvedl Němeček.

Mnohem větším problém představují pro zdravotnické zařízení pacienti z léčebny dlouhodobě nemocných, kteří jsou i omezeně pohybliví.

„Těch máme hospitalizovaných celkem 106. Zhruba 12 lidí si vezmou rodiny domů, takže je transportujeme do domácího ošetřování a zbytek rozmisťujeme po okolních nemocnicích čili je to 94 pacientů, které umisťujeme z LDN,“ uvedl Němeček.

Nemocnice je domluvena na převzetí pacientů například s Nemocnicí - Karviná Ráj a domlouvá se i s dalšími zdravotnickými zařízeními.

Strach má ředitel nemocnice nejen z příchodu velké vody, u některých ze vstupů už se odpoledne rozmisťovaly pytle s pískem. Problémem je i možný výpadek elektřiny. V městské části Pudlov, které dosud chybí protipovodňová ochrana, se nachází rozvodna pro celý Bohumín a obyvatelé města se tak mohou při jejím zaplavení ocitnout kompletně bez proudu.

Město už lidi žijící v této části vyzvalo, aby se připravili na evakuaci. Podle nového modelu jsou totiž přímo ohroženy domy v této lokalitě a není vyloučeno, že voda se dostane přes Ostravskou ulici.