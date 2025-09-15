Bohumínská radnice pořádá aukci. Obyvatelé si na ní mohou vydražit zapomenuté a nalezené předměty
V Bohumíně v pondělí odpoledne půjdou do dražby předměty ze ztrát a nálezů. Ve skladu radnice se během roku sešlo na šedesát zapomenutých věcí, mezi nimi třeba batohy, spacáky nebo ukulele. Záplavy z loňska tentokrát vyřadily z nabídky obvyklá jízdní kola, přesto si zájemci mohou od čtrnácti hodin na nádvoří radnice přijít na své.
Na úřadě v Bohumíně je v poměrně vysoké, ale úzké místnosti velké množství regálů napěchovaných různými ztracenými věcmi. Podle Martiny Karvačíkové mají tolik ztrát kvůli cílové železniční stanici Bohumín. Jde tak většinou o předměty zapomenuté ve vlacích.
Zvláštností je třeba ukulele, které v obci draží vůbec poprvé. Jeho vyvolávací cena je 300 korun.
Letos je počet předmětů ztracených a nalezených poměrně menší, protože Bohumínu „uplavala kola“. „Postihla nás povodeň, kola byla uskladněná ve sklepě radnice a bohužel sklep byl vyplavený, kola zrezivěla, tak jsme je museli odvézt do sběrného dvora,“ vypráví Karvačíková s tím, že kol bylo skoro 30 kusů.
Nádvoří bohumínské radnice se mění v jakousi dražební síň. Zde budou vystaveny patnáct minut před dražbou všechny předměty, na které se bude přihazovat.
„Většinou se objevují i stejné tváře, které to přijdou omrknout. Jdou buď za nějakou konkrétní věcí, o kterou mají zájem, vědí, že třeba budou potřebovat nějaký batoh nebo spacák, často tam bývají i kufry a těch věcí je spousta,“ vysvětluje mluvčí bohumínské radnice Lucie Špačková.
Radnice organizuje dražbu ztracených a nalezených věcí jednou ročně.