Bohumínská radnice pořádá aukci. Obyvatelé si na ní mohou vydražit zapomenuté a nalezené předměty

V Bohumíně v pondělí odpoledne půjdou do dražby předměty ze ztrát a nálezů. Ve skladu radnice se během roku sešlo na šedesát zapomenutých věcí, mezi nimi třeba batohy, spacáky nebo ukulele. Záplavy z loňska tentokrát vyřadily z nabídky obvyklá jízdní kola, přesto si zájemci mohou od čtrnácti hodin na nádvoří radnice přijít na své.

Reportáž Bohumín (Karviná) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Úřednice Martina Karwaczová ve skladu ztrát a nálezů

Úřednice Martina Karwaczová ve skladu ztrát a nálezů | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Na úřadě v Bohumíně je v poměrně vysoké, ale úzké místnosti velké množství regálů napěchovaných různými ztracenými věcmi. Podle Martiny Karvačíkové mají tolik ztrát kvůli cílové železniční stanici Bohumín. Jde tak většinou o předměty zapomenuté ve vlacích.

Přehrát

00:00 / 00:00

Poslechněte si celou reportáž o aukci zapomenutých věcí v Bohumíně

Zvláštností je třeba ukulele, které v obci draží vůbec poprvé. Jeho vyvolávací cena je 300 korun.

Letos je počet předmětů ztracených a nalezených poměrně menší, protože Bohumínu „uplavala kola“. „Postihla nás povodeň, kola byla uskladněná ve sklepě radnice a bohužel sklep byl vyplavený, kola zrezivěla, tak jsme je museli odvézt do sběrného dvora,“ vypráví Karvačíková s tím, že kol bylo skoro 30 kusů.

Bohumín draží i ukulele | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Bohumín draží i ukulele | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Nádvoří bohumínské radnice se mění v jakousi dražební síň. Zde budou vystaveny patnáct minut před dražbou všechny předměty, na které se bude přihazovat.

„Většinou se objevují i stejné tváře, které to přijdou omrknout. Jdou buď za nějakou konkrétní věcí, o kterou mají zájem, vědí, že třeba budou potřebovat nějaký batoh nebo spacák, často tam bývají i kufry a těch věcí je spousta,“ vysvětluje mluvčí bohumínské radnice Lucie Špačková.

Radnice organizuje dražbu ztracených a nalezených věcí jednou ročně.

Andrea Brtníková, mkv Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme