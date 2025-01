Bohumínu se podařilo vysušit byty v Červené kolonii. Obyvatelé se do nich vrátí nejpozději v létě

Šestnáct přízemních bytů v Červené kolonii v Bohumíně zůstává po loňských záplavách stále osiřelých. Městské domy nesou název podle typického znaku slezské architektury – fasády z červených neomítaných cihel. Voda vyhnala obyvatele do náhradního bydlení. Jejich domovy už radnice nechala vysušit a od února je začne najatá firma opravovat. Bohumín 13:32 30. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po červených neomítnutých cihlách dostala kolonie své jméno | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Voda narušila překližky u dveří i podlahy. Domy v tzv. Červené kolonii si jdeme po povodni prohlédnout s mluvčím radnice Petrem Wojnarem. „Voda tady byla podle svědectví nájemníků až do výšky 50 centimetrů,“ popsal.

„Podlaha se musela úplně zrušit, protože tou vlhkostí samozřejmě utrpěla. Bude tady proto položená zcela nová podlaha. Doteď probíhala sanace a sušení. To byla otázka několika měsíců, bylo to nutné opravdu dobře vysušit,“ pokračoval Wojnar.

Byty disponovaly podlahovým topením, na kterém byla položena podlaha. Trubky topení jsou stále vidět, protože trčí ven z chodby. Byty jsou prázdné a je všechno v nich je potřeba udělat znovu.

Zničené je obložení stěn i zateplení | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

„Byl to náš vysněný domov. Dobře se nám tu bydlelo,“ říká osmatřicetiletá Petra Pabiš. „Ani na to nechci vzpomínat. Narychlo jsme si balili věci. Malá má dva roky, takže plakala, jak rychle se to všechno seběhlo. Bylo to strašné. Mám husí kůži, jak na to vzpomínám,“ popsala dále.

Náhradní bydlení

Firma začne od února byty opravovat. „Každý večer se modlíme, aby to bylo co nejdříve, abychom se mohli vrátit,“ řekla paní Petra s tím, že v současnosti bydlí s rodinou u tchyně. „Někdy na přelomu jara a léta by se snad lidé mohli nastěhovat zpátky,“ konstatoval Wojnar.

Voda poničila podlahy i podlahové topení | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Radnice všem lidem, kteří museli opustit své domovy kvůli povodním, nabídla náhradní bydlení. Ne každý toho využil. „Z těch zhruba 16 využila možnosti náhradního bydlení zajištěné městem polovina. Zbytek využil možnosti nastěhovat se ke svým známým, rodinným příslušníkům či kamarádům,“ potvrzuje mluvčí města.

‚Historická záležitost‘

„Jsou to původní domy z dělnické kolonie z roku 1908, takže je to historická záležitost. Bohumín je rekonstruoval mezi lety 2021 a 2023, takže do toho vložil spoustu úsilí. Je to smutné, co s tím voda opět provedla. Věříme však, že se je po zásahu firmy povede vrátit to do toho stavu, ve kterém byly před tou velkou vodou,“ říká Wojnar.

Za odstranění škod tady v domech v Červené kolonii zaplatí město zhruba 12 milionů korun.