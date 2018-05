Exšéf Vojenského výzkumného ústavu Šafář: Důvody odvolání neznám a teď už je mi to jedno

Jeho odchod přišel nečekaně. Po šesti letech v čele Vojenského výzkumného ústavu ho ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO) odvolala. Souvisí odchod Bohuslava Šafáře s kauzou Novičok, který se podle prezidenta vyráběl a testoval v Česku? Sám Šafář důvody nezná. „Už je mi to stejně jedno,“ říká v rozhovoru pro server Aktuálně.cz. Praha 13:21 18. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně obrany za ANO Karla Šlechtová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Pan náměstek ministryně obrany pro kontrolu Antonín Rada, kterému to přísluší, mi předal dopis od paní ministryně, že jsem odvolán. Dodnes mi nikdo žádný důvod neřekl,“ prohlásil Šafář v rozhovoru pro server Aktuálně.cz. Zároveň doplnil, že nyní ho už důvody odvolání nezajímají.

„Myslím, že teď už je mi to stejně jedno. Byl jsem odvolán a na to konto řeším další otázky své budoucnosti. Zjišťovat to nebudu, protože by mi to stejně nikdo neřekl. Byla by to škoda času,“ uvedl.

Laboratorní účely

Šlechtová odvolala Šafáře v polovině května, a to bez uvedení důvodu. Stalo se tak v době, kdy prezident Miloš Zeman uvedl, že se v České republice vyráběl a testoval jed Novičok, čímž potvrdil už dřívější obvinění Moskvy. Ta za možného původce látky, kterou byl otráven dvojitý agent Sergej Skripal a jeho dcera, označila mimo jiné i Česko.

Šafář uvedl, že otravné látky se v Česku vyrábějí pouze pro laboratorní účely. Protože se ale jedná o gramy, nejde podle jeho slov o výrobu, nýbrž o „laboratorní přípravu malého množství“ pro testování, tedy přípravu. Za jeho slova ho kritizoval například i premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).

Na tom, že se v Česku Novičok nevyráběl ani neskladoval, se shodl zahraniční výbor Senátu. Zeman si ale i přesto stojí na svých slovech a zopakoval, že vycházel ze slov ředitele Šafáře.

Šafářovi bylo na ústavu nabídnuto místo vědecko-výzkumného pracovníka a on nyní zvažuje, zdali ho přijme. Jak uvedl, v minulosti se k němu nikdy žádná kritika nedostala.

„V minulosti jsme se nikdy nebavili o tom, že by mi něco (ministryně Šlechtová) vyčítala. Ani současná ministryně, ani její předchůdce Martin Stropnický. Nevím o tom, že by nějaká kritika kdykoliv v minulosti existovala,“ prohlásil Šafář v rozhovoru.

Kvůli výrokům o novičoku zvažují senátoři STAN žalobu na prezidenta za velezradu.