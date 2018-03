Ke kárnému řízení u Murína nebyl důvod, Babiš na něj nevybíravě tlačí, říká Sobotka ke GIBS

„Na svém rozhodnutí trvám. Materiály olomouckých státních zástupců mě neopravňovaly k zahájení kárného řízení s ředitelem generální inspekce,“ říká v rozhovor pro server iROZHLAS.cz bývalý premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD k aktuální situaci kolem GIBS a jejího ředitele Michala Murína. Toho veřejně kritizoval premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO, Sobotka to označil za „nevybíravý nátlak“. Rozhovor Praha 14:12 2. 3. 2018 (Aktualizováno: 14:13 2. 3. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bohuslav Sobotka a Andrej Babiš. | Foto: Filip Jandourek

Přišel na Úřad vlády z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci na šéfa GIBS Michala Murína podnět, jak tvrdí premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO?

Na Úřad vlády skutečně došel materiál ze státního zastupitelství. Materiál jsem vyhodnotil, podle mého názoru na základě tohoto materiálu ale nebylo možné zahájit kázeňské řízení.

Můžete přiblížit, čeho se daný materiál týkal? Jakého pochybení se měl Michal Murín dopustit?

Nebyly to takové skutečnosti, které by podle mého názoru opravňovaly zahajovat kázeňské řízení.

Andrej Babiš mimo jiné uvedl, že s dokumenty od olomouckých státních zástupců bylo nestandardně naloženo. Můžete vysvětlilt, jak jste s nimi tedy naložil?

Domnívám se, že jde o to odvést pozornost od toho, co se teď kolem GIBS odehrává. Pan Babiš se zřejmě snaží vyměnit ředitele GIBS pana Murína a snaží se jakýmkoli způsobem dosáhnout zhoršení jeho pověsti nebo jeho poškození v očích veřejnosti.

Reakce Ivo Ištvana „Nekomentujeme žádná jména, koho se to týká. Ale skutečně, na jaře loňského roku, státní zástupce VSZ Olomouc postoupil úřadu vlády opatření k projednání věci jako možný kázeňský přestupek,“ reagoval na dotaz Radiožurnálu šéf Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Ivo Ištvan. O co konkrétně šlo také odmítl komentovat. Podle něj se celou věcí nyní budou zabývat další instituce a ty mohou případně důvody sdělit. Případem se zabývá jednak úřad vlády, jednak by měl Murín vystoupit před poslanci na bezpečnostním výboru poslanecké sněmovny.

A samozřejmě že se mu hodí cokoli. Tato věc byla vyřízena standardně, protože to bylo v mé kompetenci. To znamená: na základě své kompetence jsem rozhodl, že není důvod zahajovat kázeňské řízení.

'Nevybíravý nátlak Babiše'

Měl jste možnost o celé záležitosti mluvit přímo s Michalem Murínem?

My jsme s panem Murínem průběžně diskutovali různé otázky. Ale musím říci, že tady není opravdu nic, kolem čeho by se měly vést jakékoli spekulace. Byl to materiál ze státního zastupitelství, seznámil jsem se s ním a neviděl jsem důvody, proč by mělo být zahájeno správní řízení.

Na svém rozhodnutí trvám, bylo to v mé kompetenci a učinil jsem ho já. Nevidím v tom cokoli, co by teď mělo být předmětem odvádění pozornosti od podstaty věci, kterou je nevybíravý nátlak předsedy vlády na výměnu ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů. Jenom připomínám, že současná vláda nemá důvěru, současný předseda vlády je trestně stíhán, to znamená, že je ve vážném konfliktu zájmů ve vztahu ke všem orgánům činným v trestním řízení.

Tudíž aktuální kritiku ze strany Andreje Babiše skutečně vnímáte jako účelovou ve snaze odvolat Michala Murína z čela GIBS?

Myslím, že to není nic jiného. Pan premiér Babiš je v úřadu už řadu měsíců a o této věci začal hovořit až v okamžiku, kdy pan Murín informoval veřejnost o nevybíravém nátlaku ze strany předsedy vlády.

Navíc, kdyby olomoučtí státní zástupci zjistili, že pan Murín páchal nějakou trestnou činnost, tak přece měli možnost postupovat v rámci trestního řízení. Ale oni nic takového nezjistili, pouze poslali informace, které shromáždili, na Úřad vlády s tím, abychom uvážili, jestli je důvod zahájit kázeňské řízení.

Rozhodl jsem, že důvod zahájit kázeňské řízení s panem Murínem v dané věci nebyl. Nepokládal jsem to za věci, které by opravňovaly předsedu vlády k takovému postupu. Já jsem vždycky dbal na to, aby Generální inspekce byla nezávislá, a především aby byla odstíněna od jakýchkoli tlaků, které by mohly ovlivňovat její nezávislost.

Podle našich informací se dokumenty z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci mají týkat možného vyšetřování Zdeňka Laubeho, který aktuálně vede inspekci České pošty. Můžete to potvrdit, nebo vyvrátit?

Nechci se vyjadřovat k obsahu těch dokumentů. Pokud by se ale státní zástupci z Olomouce domnívali, že pan Murín spáchal jakoukoli trestnou činnost, tak by přece postupovali v rámci trestního řízení. To není věc předsedy vlády, to byla věc státních zástupců. A vzhledem k tomu, že státní zástupci dospěli k názoru, že pan Murín nespáchal trestnou činnost, a viděli v tom možnost kázeňského řízení, tak to postoupili Úřadu vlády.

To je věc, která je v plně kompetenci předsedy vlády a já si za svým rozhodnutím stojím. Neviděl jsem v tom žádný důvod, proč by mělo být zahájeno kázeňské řízení s panem Murínem, a proto jsem rozhodl o tom, že řízení zahajovat nebudu.

Kritika Murína za Beretu Babiš veřejně kritizoval Murína již loni na jaře, tehdy reagoval na kauzu Bereta, v níž se jméno šéfa inspekce mihlo.

Konkrétně: server iROZHLAS popsal výslech, který musel Murín podstoupit. Vyšetřovatelé se jej dotazovali, proč se stýkal s hlavním podezřelým kauzy Bereta – bývalým kriminalistou Igorem Gáboríkem, který je viněn ze systematického vynášení citlivých informací z policejních spisů.

Murín tenkrát vyšetřovatelům tvrdil, že se s Gáboríkem setkal náhodně – opakovaně jej navštívil doma. „Najednou se ukázal před vrátky. Bylo to jako náhodné setkání. Ptal se, jak se mám, jak mi roste tráva, kolik budu mít třešní. Nechápal jsem smysl a důvod jeho návštěv. Jelikož jsem slušně vychovaný, prohodil jsem s ním pár společenských témat," řekl k tomu Murín do protokolu (co přesně vypověděl, si přečtěte ZDE).

Babiš, v té době ministr financí v Sobotkově vládě, po zveřejnění článků prohlásil, že Murínovy styky snižují jeho důvěryhodnost. A současně neopomněl zdůraznit, že Murínovi do funkce pomohla ČSSD.