Příběhy 2017: Jako třetí předseda vlády dokončil celý mandát. Přesto Sobotka skončil jako neúspěšný premiér

Volební výsledky odstavily sociální demokracii od vlády. Stranu donedávna vedenou Bohuslavem Sobotkou poslala jen sedmiprocentní přízeň voličů do opozice. Introvertní, samotářský a nevýrazný Sobotka tak skončil jako neúspěšný premiér. Přitom je po Klausovi a Zemanovi teprve třetím v historii samostatné České republiky, který ve Strakově akademii vydržel celé funkční období.

Ještě na začátku března byl Bohuslav Sobotka králem. Sociální demokraté ho na sjezdu strany v Brně už po čtvrté zvolili předsedou ČSSD. Před blížícími se volbami ale strana na hlavního rivala - hnutí ANO - ztrácela.

Andrej Babiš (ANO) se kvůli pochybnostem o dotacích na Čapí hnízdo a nevyjasněným korunovým dluhopisům Agrofertu dostal do sporu s premiérem. „Termín voleb do Poslanecké sněmovny je známý, zbývá pět měsíců. To znamená, teď jde o to nalézt řešení na těchto pět měsíců. A my jako sociální demokraté preferujeme takové řešení, že ve funkci ministra financí nebude Andrej Babiš, který má tento závažný problém,“ popsal tehdy Sobotka.

Odvolání ministra financí z vlády předcházela ponižující scéna na Pražském hradě, když Sobotka nepodal demisi celé vlády, jak původně avizoval. Prezident Zeman se ale připravil na demisi - Sobotku tím nepříjemně zaskočil.

„Těžko mohu podat demisi v tuto chvíli, když není zřejmé, jakým způsobem Pražský hrad k této demisi přistoupí. Jestli ji bude vnímat jako demisi celé vlády, nebo jestli ji bude vnímat jako demisi pouze předsedy vlády,“ řekl Sobotka.

Demise poštou

Jeho pozice se začala hroutit před prázdninami, kdy kvůli vnitrostranické kritice odstoupil z funkce šéfa sociální demokracie i volebního lídra. Volební výsledek to nezachránilo. „Když jsem se podíval na ta první čísla, tak ten nejsilnější pocit bylo zklamání z toho množství hlasů a z toho, jak celkově volby dopadly, protože to, co je znepokojivé, je vzestup extrémních stran,“ citoval Sobotku Radiožurnál.

Jen sedmiprocentní přízeň voličů nedala Bohuslavu Sobotkovi šanci obhájit vládní pozici ČSSD. Demisi současného kabinetu prezidentovi nedonesl osobně, na Hrad ji poslal poštou.

„Především je to formální demise, která vyplývá z Ústavy. To znamená, je to krok, který vláda musí učinit na základě Ústavy. A za druhé, já to pokládám za nejrychlejší cestu z hlediska doručení této demise na Hrad tak, abychom zbytečně neztráceli čas z hlediska procesu ustavování nové vlády,“ popsal bývalý premiér. Stalo se tak poprvé v novodobé historii. Kvůli napjatým vztahům mezi oběma politiky to ale nikoho nepřekvapilo.

Z politiky Bohuslav Sobotka neodchází. „Budu se soustředit na výkon mandátu v Poslanecké sněmovně. Sociální demokracie je v opozici, takže to bude změna oproti těm čtyřem letům, kdy jsem reprezentoval vládu a teď si budu zvykat na roli opozičního poslance,“ říká Bohuslav Sobotka, kterému k obhájení poslaneckého mandátu pomohlo na jižní Moravě sedm tisíc preferenčních hlasů. Přesto ho právě jihomoravská organizace vyzvala, aby se kvůli debaklu strany ve volbách mandátu vzdal.