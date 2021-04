Expremiér Sobotka o výbuchu ve Vrběticích: Lze to označit za terorismus, útok měl destabilizovat vládu

Výbuch ve Vrběticích je teroristickým útokem, pravděpodobně šlo o snahu destabilizovat tehdejší vládu. Serveru Seznam Zprávy to v rozhovoru řekl expremiér Bohuslav Sobotka, který v roce 2014 stál v čele českého kabinetu. Současného premiéra Andreje Babiše (ANO) také vyzval, aby nevycházet vstříc prezidentovi Miloši Zemanovi, který podle něj hájí ruské zájmy. Praha 7:12 18. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Bohuslava Sobotky vyhoštění diplomatů jako reakce nestačí, jako nutné vnímá i vyřazení Ruska z tendru na Dukovany | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

„Pokud za výbuchem stojí agenti cizího státu, je to nepochybně aktem státního terorismu. Je možné to označit za teroristický čin na území České republiky,“ řekl v rozhovoru pro server Seznam Zprávy Sobotka, který stál v čele české vlády v letech 2014 až 2017. Po konci v politice se stáhl do soukromí.

Incident ve Vrběticích považuje expremiér za vážnější útok, než otrávení bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala, jelikož nejde o útok na jednotlivce, ale na stát jako celek. Vnímá to také jako nejrozsáhlejší útok Ruska na Česko od roku 1968.

„Pamatuji si to velmi dobře, protože šlo o nejvážnější bezpečnostní incident, který jsem musel na Úřadu vlády společně s ministrem vnitra řešit. Celá situace měla potenciál destabilizovat bezpečnostní i politickou situaci v České republice,“ vzpomíná Sobotka, podle něhož Rusku tehdejší vláda nevyhovovala kvůli podpoře protiruských sankcí. Podezření o zapojení cizího státu ale Sobotkův kabinet přímo po incidentu neměl.

Přístup k Hradu

Vzhledem k závažnosti obvinění tak bývalý předseda ČSSD míní, že vyhoštění 18 diplomatů z ruské ambasády jako reakce nestačí. Za klíčové považuje i vyřazení Ruska z užšího výběru v tendru na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany. „Nepřipadá v úvahu, aby teď kdokoliv v české vládě nebo na Hradě přemýšlel byť na minutu o tom, že Rusové mohou být osloveni v otázce dostavby jaderné elektrárny,“ uvedl.

Sobotka také vyzval současného předsedu vlády, aby byl v jednání s prezidentem Milošem Zemanem obezřetnější. Současný incident totiž podle něj „do značné míry omezuje manévrovací prostory Hradu, pokud jde o ruskou kartu“. „Vláda by si měla dávat pozor, jaká přání přicházejí z Hradu, protože taková přání již není možné plnit,“ dodal Sobotka pro Seznam Zprávy.