Boj o provládní voliče. Když to začne mezi ODS a STAN vřít, vzájemně se obviňují z tužeb vládnout s ANO

Na jedné straně tvrzení: „STAN nejede antibabiše, protože s ním chtějí vládnout." Na druhé obvinění: „ODS už se chystá, až skočí s ANO do vlády." Nynější spojenci bojují o podobné voliče a vzhledem k malým šancím na obhajobu sněmovní většiny na sebe vzájemně čas od času ukazují jako na budoucího koaličního partnera ANO. Teď znovu během vládní krize důvěry, která mezi ODS a STAN přerostla z bitcoinové kauzy dnes již exministra Pavla Blažka (ODS). Analýza Praha 7:00 18. června 2025

Nejnovější dějství odstartoval minulý týden místopředseda STAN a europoslanec Jan Farský, který naznačil, že se politici ODS a ANO snaží koordinovaně zatáhnout do bitcoinové kauzy i Karla Dvořáka, náměstka na ministerstvu spravedlnosti a místopředsedu STAN.

Jak Eva Decroix (ODS) a Alena Schillerová (ANO) v Otázkách Václava Moravce, tak Martin Baxa (ODS) a Radek Vondráček (ANO) v Partii si dle Farského minulý víkend nápadně notovali:

„Možná se v těchto chvílích nerozhoduje jen o tom, kdo nám bude vládnout příští čtyři měsíce do voleb, ale o tom, kdo nám bude vládnout příští čtyři roky,“ naznačil s tím, že pokud by se Starostové rozhodli z vlády odejít, jen by tím spolupráci mezi ODS a ANO utužili.

„Připadalo mi, jako kdyby si náhle začaly vzácně notovat paní Schillerová a paní Decroix, což by naznačovalo velmi temné souvislosti do budoucna,“ přidal se ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN).

Politolog z Metropolitní univerzity Petr Just se domnívá, že i kvůli těmto výrokům může nakonec mít celá bitcoinová kauza větší dopad dovnitř koalice než navenek, například co se týče podpory jednotlivých stran v průzkumech.

„Nehledě na tuto aféru Spolu/ODS a STAN vědí, že ve volbách budou soupeřit o podobné voliče, takže se vůči sobě budou vymezovat. Často se to děje právě formou podprahových sdělení,“ popisuje Just.

Tradiční kolorit

„Abych se přiznal, konkrétní varování, že se jeden nebo druhý spojí s ANO, ani nedávám přímo do souvislosti s touhle kauzou. To se oběma směry objevuje dávno předtím, než vypukla tato kauza,“ připomíná politolog.

Spekulace o vládě ANO a ODS jsou už totiž tradičním koloritem české politiky. Špičky obou partají tuto možnost odmítají, hlavně občanští demokraté argumentují tím, že po sněmovních volbách 2017 i 2021 by společně dosáhli na většinu, přesto koalici nevytvořili.

Na krajské a komunální úrovni toto spojenectví leckde funguje, na celostátní úrovni k němu zatím nedošlo. Tlak celostátního vedení ODS takové koalici zamezil například na pražském magistrátu nebo ve Středočeském kraji.

Spekulacím pomohlo i to, že na konci roku 2020 byly ANO a ODS hlavními hybnými silami zrušení superhrubé mzdy.

„Přinejmenším v některých programových otázkách nejsou příkopy mezi ODS a Babišem tak hluboké. Základem daňové politiky posledních let je stále prudké snížení daně z příjmu fyzických osob, které na konci roku 2020 protlačila ODS s ANO. V obou stranách navíc posiluje podobná ideologie národního konzervativismu,“ připomíná komentátor David Klimeš.

Na možnou spolupráci ANO a ODS dlouhodobě upozorňují Sociální demokraté, pro které to bylo téma už před minulými sněmovními volbami, ale i Piráti. Ti ihned po svém loňském odchodu z vlády začali opět ve velkém používat novotvar „ODSÁNO“.

Jenže čelní představitelé ODS a Spolu námluvy s ANO dlouhodobě vylučují, a že by vůči sobě představitelé těchto stran byli vstřícní, to se taktéž říci nedá. Za všechny stačí připomenout Babišovy nedávné výroky o špičkách ODS jako o „korupční lize mistrů“.

Obvinění od ODS

Když se loni v únoru o možné budoucí koalici ANO a ODS opět diskutovalo, ministr spravedlnosti Pavel Blažek tehdy skrze své sociální sítě do veřejného prostoru vhodil jako pravděpodobnější koalici ANO právě se STAN.

„Je s podivem, jak všemožní ‚komentátoři‘ straší veřejnost fikcemi o budoucí vládní koalici ANO a ODS. Ale místo spekulací je třeba vnímat realitu. V žádném kraji či metropoli se ODS nespojila s ANO na úkor jiných vládních koaličních stran tak bezostyšně, jako to některé tyto strany s ANO udělaly v Plzeňském kraji a ve městě Plzni proti ODS,“ napsal tehdy Blažek.

„Jen o tom mediální mainstream raději mlčí, odporuje to totiž mýtu o andělských stranách v neoliberálním hávu. Západočeský model může klidně přerůst v model celostátní. Vidět to již teď ale může jen ten, komu nekazí zrak brýle s černobílým sklem,“ doplnil.

Oním „západočeským modelem“ myslel tehdejší krajskou i městskou koalici ANO, STAN a Pirátů.

Je s podivem, jak všemožní „komentátoři“ straší veřejnost fikcemi o budoucí vládní koalici ANO a ODS. Ale místo spekulací je třeba vnímat realitu. V žádném kraji či metropoli se ODS nespojila s ANO na úkor jiných vládních koaličních stran tak bezostyšně, jako to některé tyto… — Pavel Blažek (@blazek_p) February 11, 2024

Na podzim se vše opět rozproudilo, když se Babiš vyjádřil o Starostech o něco vstřícněji než o Spolu. „Spolu na nás útočí, jsem pro ně hlavní nepřítel. (…) Pan Rakušan od krajských voleb změnil rétoriku, ale nevím… my se STAN nekamarádíme.“

Z tohoto vyjádření následně na přelomu roku začaly vznikat texty popisující STAN div že ne jako vysněného koaličního partnera ANO.

Občanští demokraté se na této ofenzivě podíleli. Otevřeně o koalici ANO a STAN mluvil a mluví expremiér Mirek Topolánek, exministr vnitra z ODS Ivan Langer nebo třeba spoluzakladatel ODS Petr Havlík.

„Teď si koalici ODS a ANO nedovedu představit. Spolupracujeme na mnoha radnicích i v některých krajích, ale pokud bude vývoj preferencí takový, jaký je, tak je pravděpodobnější, že se bude objímat Andrej Babiš s Vítem Rakušanem,“ řekl třeba Langer loni v březnu.

Kecy v kleci. STAN "krade" hlasy "SPOLU" a klidně po volbách naleze Bábovi do řiti. To Vám připadá jako partnerství?



A nejsem v ODS. Přes 10 let. — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) January 28, 2025

Komunikaci ODS v tomto směru přiživil i zprvu nenápadný zákon o ochraně ovzduší, ke kterému připravili občanskodemokratičtí poslanci pozměňovací návrh, který měl zvýšit limit přimíchávání biosložky do pohonných hmot a podpořit pokročilejší biopaliva na úkor těch tradičních vyráběných z řepky. Když to STAN nepodpořil, přišla další vlna obviňování ze spolupráce Starostů s ANO.

„Zastávám dlouhodobý názor, že ze všech subjektů na demokratické straně politického spektra mají Starostové k hnutí ANO zdaleka nejblíže. Jednoduše proto, že STAN je de facto také catch-all party a že také není ideovou nebo programově zakotvenou stranou,“ řekl například poslanec ODS Karel Haas.

Jasné vymezení

Starostové i ANO ale možné námluvy ihned odmítli. Předseda Rakušan celostátní spolupráci s ANO dlouhodobě vylučuje.

Loni v dubnu na republikovém sněmu varoval před další Babišovou vládou a zopakoval to i na letošním sněmu: „Hnutí STAN nebude spolupracovat s hnutím ANO. Nechystáme se ale do opozice, právě naopak. Chceme dál vládnout s demokratickými stranami.“

Sdílet odpovědnost za tuhle zemi s demokratickými stranami. To je jediné, čemu chceme jako Starostové říkat ano. pic.twitter.com/UlJvchzzfz — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) May 17, 2025

Nejnověji se Rakušan proti ANO vymezil po dalším Babišově verbálním útoku na Ukrajince. „Babiš pojme volební kampaň jako závody v nenávisti. Brzy nerozeznáme ANO od Okamury nebo komunistů,“ napsal.

“Pomoc ukrajinským matkám znamená méně peněz pro české samoživitelky. Takže českým matkám nic a Ukrajincům všechno...”



Zaprvé je to lež. Ukrajinští uprchlíci už dnes přináší do našeho sociálního systému víc, než z něj čerpají.



Zadruhé to ukazuje, že Andrej Babiš pojme volební… pic.twitter.com/sGlQe69jDC — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) June 13, 2025

A stejně jako předseda mluví i všichni členové užšího i širšího vedení STAN.

„Za současné vedení STAN vylučuji, že bychom sestavovali budoucí vládní koalici s ANO,“ říká druhý muž hnutí Lukáš Vlček. „Starostové jasně deklarují, že si spolupráci s ANO na vládní úrovni těžko dokážou představit. Říkají to takto i jiné strany současné vlády?“ ptá se řečnicky.

Vzhledem k zachování solidních koaličních vztahů o tom zástupci Starostů nemluví na mikrofon, pokud se ale čas od času objeví spekulace o jejich možném povolebním spojenectví s ANO, vidí při hovoru mimo záznam za rozšiřováním těchto teorií občanské demokraty.

Podle politologa Justa je vzájemné podprahové obviňování snahou ukázat, že konkrétní strana je autentickým reprezentantem středopravicového a liberálně demokratického pólu, který se vymezuje vůči populistické scéně.

„Snaží se přimět středopravicové liberálně demokratické voliče, aby volili právě je, a tím se vymezují vůči sobě. To stojí za tím, že ODS říká, že hlas pro STAN je vlastně hlas pro koalici ANO+STAN, zatímco STAN bude říkat to samé naopak. Jsou to už nějakou dobu běžící tendence, které čas od času samy strany přiživují,“ popisuje Just.

Co soudí ANO o STAN?

Představitelé ANO mají za sebou plejádu kritických výroků i směrem ke Starostům. „STAN je organizovaný zločin. Jsou parta, která vznikla proto, aby loupili v komunálu a dostali se až do vlády,“ řekl v únoru předseda hnutí Andrej Babiš.

„Je zcela patrné, že hnutí STAN se stává bezpečnostním rizikem,“ řekl jen pár dní předtím 1. místopředseda ANO Karel Havlíček. Starostům vyčetl kauzu Dozimetr, nepravomocné odsouzení hejtmana Libereckého kraje Martina Půty či snahu přijmout euro.

Bezpečnostní riziko. To je dnes @stancz. A nejde zdaleka jen o Dozimetr nebo kauzy jejich libereckého hejtmana. Oni jsou hrozbou všude, kam se vrtnou. Podívejte se, prosím, na video z tiskovky @lepsivlada v České Lípě. pic.twitter.com/MZldWyBfEH — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) February 1, 2024

Šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová zmínila, že se současnými špičkami STAN si koalici nedovede představit.

Místopředsedovi Sněmovny Aleši Juchelkovi na STAN vadí „různé totalitní a cenzurní zákony na ministerstvu vnitra“ nebo to, že jsou submisivní, popsal. Vyčetl jim, že nakonec vždy podpoří to, co řekne koalice Spolu. Loni v červenci zase v jiném rozhovoru zmínil, že by si jako konzervativec dovedl představit vládu s ODS či KDU-ČSL, zatímco se STAN, Piráty či komunisty ne.

Se @stancz máme své zkušenosti. Nejdříve se tváří, že jsou hrozně proti, ale pak udělají přesně to, co jim @SpoluKoalice řekne. Budu překvapený, pokud to v případě "flexinovely" bude jinak. pic.twitter.com/kTrHLVeaC1 — Aleš Juchelka (@juchelkaa) February 4, 2025

Ve skutečnosti lze v řadách hnutí ANO nalézt jen málo politiků, pro které je koalice se STAN preferovanou variantou. Jedním z mála je středočeský lídr kandidátky a exministr školství Robert Plaga, který je ale nestraník.

„Vím, že Vít Rakušan i Andrej Babiš případnou koalici odmítli. Ale já jsem byl ministr školství, který potom pokračoval jako politický náměstek ministra za STAN, kde jsem fakt věřil, že se školstvím něco chtějí dělat. Z pohledu resortu by mi přišla nejsmysluplnější varianta ANO a STAN.“ Robert Plaga (exministr školství, středočeský lídr ANO)

Babišova ideální varianta

Jenže ani ODS ani STAN nejsou pro Babišovo ANO vysněným koaličním partnerem. Tím je… ideálně nikdo.

Vysněným scénářem je pro Babiše jednobarevná vláda ANO, do které by případní partneři z řad dnešní parlamentní i mimoparlamentní opozice jmenovali pár svých odborníků.

Nejblíž si je ANO s Motoristy sobě, pochvalně se Babiš čas od času zmiňuje i o SOCDEM. Jenže pokud s nimi Babišovo hnutí nedosáhne na sněmovní většinu, jeho možnosti budou dost omezené. V tom případě by se alespoň částečně otevřela cesta ke koalici právě s některou z dnešních vládních sil.

Jde o úvahy, které vychází i z varianty, že Babišovo ANO nebude chtít do otevřené koalice s radikály z SPD či Stačilo! a tyto strany zase nebudou chtít podporovat menšinovou vládu ANO. I proto, že ANO odmítá referendum o EU a NATO.

„SPD není náš koaliční partner a ani nikdy nebude.“ Andrej Babiš (leden 2023)

„Jsou tam nějaké nuance, ale v principu vlastně máme s SPD na některé věci víceméně podobný názor.“ Andrej Babiš (červen 2025)

Nakonec se ale může stát, že mu jednoduše nezbude nic jiného než se nějak domluvit právě s ODS či STAN.