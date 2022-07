Jednou ze zbraní v boji s požárem národního parku České Švýcarsko jsou černí jestřábi

S hašením požáru lesa v národním parku České Švýcarsko pomáhaly českým hasičům i dva vrtulníky Black Hawk, tedy černí jestřábi, jeden ze Slovenska a druhý z Polska. Závěsnými bambivaky shazovaly na hořící nebo doutnající les vždy 3 tisíce litrů vody při jednom letu. Létat s vrtulníky nízko nad hladinou Labe, kde nabíraly vodu, vyžaduje opravdové mistrovství pilotáže. Hřensko 9:26 31. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Black Hawk polské Policie zasahuje při požáru v Hřensku | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hlubokou poklonu si podle velitele zasahující polské jednotky hasičů Tomasze Tracilowského zaslouží hlavně policejní piloti, kteří Black Hawk ovládají. Kromě nich i celá posádka – palubní technici a také sami hasiči cvičení na práci ve výškách, jsou podle něj hodni obdivu.

A to skutečně jsou. Nejen ti z amerických strojů, ale i ti čeští z armádních nebo policejních helikoptér. Ono totiž létat s hasicím vrtulníkem není žádný vyhlídkový let.

„Není to takové klasické létání jako letadlem nebo i dopravním vrtulníkem. Dalo by se říct, že je to hezký zážitek. To sice ano, ale tady je třeba si uvědomit, že je to práce, kdy člověk často zažívá velká přetížení. Rychlé klesání k nabrání vody, pak rychlý vzlet a zase pokles nad hašenou oblast, rychlé obraty a stoupání a zase klesání k hladině řeky. To znamená, že je to velmi náročné,“ vysvětluje Tracilowski.

Hlavním úkolem vrtulníků je hašení ohnisek, která nejsou dosažitelná ze země.

Mohlo by se sice zdát, že 3 tisíce litrů shozených na ohnisko požáru je hodně, ale podle Tomasze Tracilowského může být oheň schovaný i za skalní římsou. I po několika shozech vody se může ukázat, že oheň má stále sílu se dál šířit.

„Je to opravdu velký úkol. Znamená to být 8,5 až 9 hodin denně ve vzduchu a my tu máme jen jednu posádku. Při požárech v Turecku, kde jsme také zasahovali, jsme měli dvě skupiny, které se střídaly. Tady každý den nastupují na palubu ti samí lidé,“ říká Tracilowski.

Podle něj se situace na požářišti sice zlepšuje, ale stále jsou v lese místa, kde oheň plane, a také místa, která by se mohla znovu vznítit, pokud se požár neuhasí úplně. Vyhráno tedy zatím ještě není.