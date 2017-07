Boj proti nakaženým divočákům pokračuje. Čunek vyhlásil ve Zlínském kraji stav nebezpečí

„Opatření nabývá platnosti dnešním dnem ve 13 hodin. Je to rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí, který jsem vyhlásil v souladu se zákonem, a to kvůli rozšíření afrického moru prasat,“ řekl v pondělí odpoledne hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Myslivci na Zlínsku bojují s africkým morem prasat. Rozmisťují kelímky s páchnoucí pěnou Číst článek

„Tento stav nebezpečí bude trvat od dnešního dne do 29. srpna. Dále už bude podléhat rozhodnutí vlády,“ doplnil.

Opatření se podle Čunka týká obcí: Březová, Fryšták, Hrobice, Hvozdná, Lípa, Lukov, Ostrata, Slušovice, Veselá, Zlín a Želechovice. V rámci vyhlášeného stavu nebezpečí postaví kolem ohroženého území elektrický ohradník kombinovaný s pachovým ohradníkem.

Zatímco pachové ohradníky už myslivci začali rozmisťovat zhruba před týdnem, ten elektrický by měl kraj instalovat koncem tohoto týdne. Začátek stavby zřejmě bude muset zaplatit kraj, Čunek ale očekává, že náklady související s opatřeními ponese stát.

Platí také zákaz vstupu do určených míst s domácími zvířaty. „Lidé kvůli sběru lesních plodin mohou do tohoto území vstupovat. Státní veterinární správa je přesvědčena, že ohrožení přenosu tohoto viru z člověka, který se pohybuje v lese, do jiných míst není příliš velké,“ popsal zlínský hejtman s tím, že majitelům mazlíčků hrozí sankce.

Stav nebezpečí Stav nebezpečí se může vyhlásit, pokud jsou ohroženy životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností úřadů nebo záchranných složek. Stav nebezpečí lze vyhlásit jen s uvedením důvodů. Stav nebezpečí pro území kraje nebo jeho část vyhlašuje hejtman kraje. Stav nebezpečí lze vyhlásit maximálně na 30 dnů. Tuto dobu může hejtman se souhlasem vlády prodloužit.

„Daleko větším ohrožení je, když člověk do lesa vstoupí se zvířaty, především se psy, kteří i když jsou na vodítku, mohou vyplašit prasata, která mohou proniknout mimo území, kde je vyhlášen stav nebezpečí,“ dodal.

Mimořádný stav má umožnit zamořené území lépe chránit a zabránit tomu, aby se nakažení divočáci nedostali z ohniska nákazy. „Zásadní věcí je udržet nakažená prasata v nakaženém území a nepustit tam žádná jiná," řekl Čunek s tím, že s pomocí armády zatím nepočítá.

V zamořené oblasti veterináři nemoc potvrdili u 72 divočáků ze 115 uhynulých. Nemoc není pro člověka nebezpečná.