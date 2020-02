Kůrovcová kalamita by mohla skončit do pěti let, řekl Brabec. O dotace na budování závlah je velký zájem

Kůrovcová kalamita by mohla trvat ještě tři až pět let. Po jednání poradního týmu prezidenta Miloše Zemana v Lánech to oznámili ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) a ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Dobu resorty odhadují podle počtu napadených stromů. Záleží to i na množství srážek. Ministerstvo zemědělství letos dělá opatření proti kůrovci, uvedl Toman. Například taky prodloužilo lhůtu na zalesnění až na pět let.

Praha 20:14 29. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít